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А были ли наркотики: что происходит с капитаном «Авангарда»

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МВД Татарстана подтвердил, что в анализах хоккеиста Емелина обнаружены наркотики

В МВД Республики Татарстан подтвердили, что в анализах капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина найдены следы наркотиков. Однако представители «ястребов» называют такие сообщения спланированной провокацией. В данный момент «Авангард» играет против казанского «Ак Барса» в финале Восточной конференции КХЛ.

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Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин продолжает находиться в НИИ имени Склифосовского. 3 апреля игрок обратился в казанскую больницу с жалобой на высокую температуру после первого матча финала плей-офф Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против местного «Ак Барса». Ему поставили диагноз «токсический шок печени» и в тяжелом состоянии увезли в Москву.

Министерство внутренних дел республики Татарстан официально заявило, что в анализах спортсмена найдены наркотики.

«У хоккеиста в крови были обнаружены следы наркотических веществ. Материалы исследования переданы в МВД Татарстана. В настоящее время по данному факту проводится проверка»,

— говорится в сообщении ведомства.

В «Авангарде» отрицают информацию о наркотиках и называют ее организованной провокацией. В случае если употребление наркотиков имело место, то Емелину может грозить не только административное или даже уголовное дело, но и санкции от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Наркотические препараты входят в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Если они были обнаружены официально, ему светит дисквалификация», — рассказал «Спорт Бизнес Online» врач Андрей Звонков.

По данному вопросу продолжает поступать противоречивая информация. Уже после заявления МВД Татарстана источник Telegram-канала Baza в НИИ Склифосовского сообщил, что московские врачи не нашли в организме Емелина следов наркотических веществ.

Как утверждает источник, хоккеисту поставили диагноз «острая печеночная недостаточность» и обнаружили в крови только следы ибупрофена и парацетамола. По версии медиков, Емелин мог принять слишком много обезболивающих из-за травмы, которую получил в первом матче против «Ак Барса» (3:1) после силового приема соперника.

В ответ МВД Татарстана выступило с новым заявлением, в котором продолжило стоять на своем.

«Врачи нашли в организме хоккеиста следы наркотических веществ. При их обнаружении медики обязаны сообщить в МВД, что они и сделали. В свою очередь, МВД выполняет дальнейшую работу.

Чья эта ошибка и реальны ли эти данные, остается на совести врачей. Впервые слышим от вас, что наркотические вещества у Емелина не обнаружили», — цитирует RT пресс-службу ведомства.

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен предположил, что спортсмен мог прибегнуть к самолечению, что и привело к печальным последствиям.

«Возможно, Емелин занимался самолечением. Обычно командные врачи знают, какие препараты разрешены для использования, а какие запрещены. Препараты могли использоваться во время второго матча в качестве обезболивающего, однако если игрок употреблял наркотические вещества, то это подорвет карьеру спортсмена», — сказал доктор «СЭ».

В день, когда появились первые известия о наличии запрещенных веществ в анализах хоккеиста, пять игроков «Ак Барса» были отправлены на допинг-контроль. После третьего матча серии, завершившейся со счетом 2:1 в пользу татарстанской команды, тесты прошли Кирилл Петров, Артем Лукоянов, Артем Галимов, Тревор Мерфи и Роман Рукавишников. При этом, по информации «Спорт Бизнес Online», партнеры Емелина по «Авангарду» проверке не подвергались. Это вызвало вопросы в Казани.

Емелин не первый топовый хоккеист из России, который был обвинен в употреблении наркотиков.

В мае 2019 года разгорелся скандал с игроком сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

25 мая россияне проиграли Финляндии в матче 1/4 финала чемпионата мира. Через двое суток в интернете появилось видео, на котором спортсмен сидит за столом с пустыми стаканами и двумя дорожками белого порошка.

Хоккеист утверждал, что видео датировано прошлым годом и что он не употреблял запрещенных веществ перед матчами сборной.

«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу.

Этому видео год. Дело было летом 2018 года в Вегасе, когда мы выиграли Кубок Стэнли с «Вашингтоном». К прошедшему чемпионату мира это тем более не имеет никакого отношения. Я просто зашел к знакомым в номер. Когда увидел, что там у них происходит — незнакомые женщины, непонятные вещества на столе — позвонил другу и ушел оттуда как можно быстрее», — говорил Кузнецов «Спорт-экспрессу».

Однако 26 мая у Кузнецова взяли допинг-пробу после игры за третье место с Чехией, в которой россияне победили по буллитам. Через некоторое время результаты теста показали наличие кокаина в крови форварда. Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала его на четыре года — игрок не имеет права играть за сборную до 2023 года.

Однако в НХЛ не следуют кодексу WADA: в лиге приняты свои антидопинговые правила, и кокаин там не является запрещенным веществом. Это и спасло карьеру нападающего. В «Вашингтоне» поддержали Кузнецова.

«Хотя мы и разочарованы его присутствием на видео, мы принимаем его объяснения и извинения за то, что он поставил себя в неудачную ситуацию. Евгений — потрясающий игрок и активный член нашей команды. Мы ожидаем, что он извлечет уроки из этого инцидента и будет соответствовать стандартам, как организации, так и своим», — говорилось в сообщении клуба.

Кузнецов продолжает выступать за «Кэпиталз». В текущем сезоне игрок провел за «столичных» 29 матчей, набрав 20 очков (7+13).