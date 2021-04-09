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«Обещали проломить головы»: игроки «Арсенала» набросились на тренеров ЦСКА

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«Чемпионат»: игроки тульского «Арсенала» угрожали тренерам ЦСКА

Четвертьфинальный матч Кубка России между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА был омрачен скандалом. Два футболиста «канониров» выступили с угрозами расправы в адрес тренерского штаба армейцев.

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Последняя игра стадии 1/4 финала национального кубка была интригующей не только для поклонников «Арсенала» и ЦСКА, но и сторонних футбольных болельщиков. Ивица Олич делает первые шаги во главе красно-синих, поэтому для каждого из оставшихся соперников в Российской премьер-лиге (РПЛ) важно понять, по каким принципам работает хорватский специалист. У туляков же дела в чемпионате обстоят далеко не лучшим образом, и Кубок — возможность сгладить скомканный сезон, в котором не получилось практически ничего.

Игра складывалась по драматичному сценарию. Хозяева открыли счет в первом тайме, в начале второй половины игры 18-летний защитник ЦСКА Вадим Карпов восстановил равенство на табло. Спустя всего несколько минут Евгений Луценко получил вторую желтую карточку и оставил «Арсенал» вдесятером. Хладнокровный ЦСКА воспользовался численным преимуществом и с помощью Марио Фернандеса, замкнувшего гениальную передачу от Алана Дзагоева, вышел в полуфинал.

По данным «Чемпионата», по окончании матча футболисты тульского «Арсенала» Гиа Григалава и Гурам Аджоев-младший набросились на тренеров московского ЦСКА.

«Они обещали им проломить головы. Конфликт вскоре был погашен — футболистов оттащили от тренеров», — сказал источник.

На защиту своих игроков встал президент «пушкарей» Гурам Аджоев, отец одного из обвиняемых.

«Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум, они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть», — передает слова менеджера Sport24.

По словам спортивного юриста Артема Пацева, если описанный эпизод имел место, то возможны как спортивные санкции по линии Российского футбольного союза (РФС), так и возбуждение уголовного дела в зависимости от обстоятельств произошедшего.

Также специалист отметил, что за попытку физического воздействия или само физическое воздействие нарушителям грозит наказание в виде денежного штрафа или дисквалификации сроком до двух лет.

Член комитета РФС по этике Андрей Созин сообщил, что не может инициировать процесс обсуждения дела, однако выразил уверенность, что представители союза направят необходимое обращение.

«Я не могу начать рассмотрение дела на заседании комитета по этике РФС сам, есть регламент. Но если люди во всеуслышание говорят, что проломят голову, думаю, что руководство РФС обратится в комитет по этике. Утверждать этого не могу, но допускаю. Это переходит рамки приличия: это не про футбол, это совсем другая тема», — заявил Созин.

В свою очередь главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов на пресс-конференции выразил мнение, что «футбол должен заканчиваться футболом».

В последнее время в российском футболе нередко появляются новости о конфликтных ситуациях, в некоторых случаях дело доходит до рукоприкладства. Три недели назад 16-летнего футболиста «Локомотива» предположительно избили сразу несколько игроков «Чертаново». Группа нападавших вытолкнула игрока Максима Шнапцева на улицу из подтрибунной зоны «Сапсан Арены», после чего нанесла несколько ударов, сломав ему нос. В больнице игроку «железнодорожников» также диагностировали сотрясение мозга»

Расследование КДК РФС было оперативным. Футболист «Чертаново» Никита Салтыков получил денежный штраф в размере 15 тысяч рублей и четыре месяца реальной дисквалификации с условным сроком дисквалификации в два месяца. Футбольный клуб «Локомотив», не обеспечивший должным образом безопасность на матче, был оштрафован на 50 тысяч рублей.