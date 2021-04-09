«Петербург готов»: в Россию могут перенести матчи Евро из Испании, Италии и Германии

Чемпионат Европы по футболу, который обычно проводится на территории одной или максимум двух стран, в 2020 году должен был с размахом пройти сразу в 12 государствах. Это символизировало бы единение всего Старого Света в честь 60-летия первого Евро в истории.

Однако пандемия коронавируса не позволила провести турнир и вынудила организаторов перенести его на 11 июня — 11 июля 2021 года, а теперь под угрозой оказалось еще и количество стран-хозяек.

Мюнхен, Рим, Бильбао и Дублин не смогли подтвердить свою готовность принять матчи Евро со зрителями из-за эпидемиологической обстановки. В связи с этим Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал утверждать их в качестве стран, принимающих турнир.

На официальном сайте УЕФА сообщается, что окончательное решение по этим городам будет принято 19 апреля. До этого срока Германия, Италия, Испания и Ирландия должны «предоставить дополнительную информацию о своих планах» — по сути, определиться, готовы ли они допустить какое-то количество зрителей на матчи Евро.

«Тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей на соответствующих стадионах», — говорится в заявлении пресс-службы Союза.

Очевидно, что для сохранения у себя матчей Евро этим четырем городам нужно будет открыть трибуны для зрителей. В противном случае не останется никакого смысла в том, чтобы отдавать игры одного из самых популярных турниров по футболу именно Риму, Бильбао, Мюнхену и Дублину. С таким же успехом можно будет посмотреть матчи в трансляции из любой другой страны Европы.

И лучше в такой ситуации — как для зрителей, так и для самого УЕФА, который явно желает получить хоть немного от продажи билетов, рекламы, атрибутики и еды непосредственно на матчах, — будет отдать игры Евро другим городам. Тем, что готовы принять матчи с фанатами. Таких пока восемь — Санкт-Петербург, Баку, Амстердам, Бухарест, Будапешт, Лондон, Копенгаген и Глазго.

Российский город подтвердил УЕФА, что готов заполнить стадион «Зенита» — «Санкт-Петербург» — на 50% от общей вместимости, что составляет примерно 34 тысячи человек.

Причем к концу апреля допустимый процент зрителей на матчах может быть увеличен — в зависимости от прогноза по улучшению эпидемиологической ситуации в июне-июле, а также от темпов вакцинации.

Кроме того, Петербург готов принять и те игры, которые изначально достались Риму, Бильбао, Дублину и Мюнхену, но теперь оказались на грани переноса.

Об этом заявил генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

«Санкт-Петербург логистически абсолютно готов к переносу матчей из этой четверки городов. Продолжаем работу, степень готовности очень высокая», — цитирует функционера РИА «Новости».

На данный момент Северная столица гарантированно примет три матча группового этапа Евро (Бельгия — Россия 12 июня, Финляндия — Россия 16 июня и Финляндия — Бельгия 21 июня) и один четвертьфинал (2 июля).

Если же в Петербург перенесут еще и некоторые встречи из четырех упомянутых городов, то российские болельщики смогут увидеть куда больше звездных игроков.

Например, в Бильбао должны состояться три матча сборной Испании, в Дублине ожидают команду Швеции во главе со Златаном Ибрагимовичем, в Мюнхене — Францию и Германию, а в Риме — Италию.

Почему же стоит выбрать именно Санкт-Петербург? Россия является одной из всего трех стран, которые планируют существенно облегчить процедуру пересечения границы для иностранных фанатов, купивших билеты на Евро.

Болельщикам нужно будет лишь предъявить свежий отрицательный тест на коронавирус и даже не надо будет оформлять визу — только Fan ID, который привязан к номеру конкретного билета на матч.

Благодаря таким удобным условиям Санкт-Петербург должен оказаться в числе лидеров среди тех восьми стран, что могут забрать матчи у Рима, Бильбао, Дублина и Мюнхена.

УЕФА уже объявил на своем сайте, что для зрителей будет организована специальная процедура сдачи билетов, если «произойдет замена стадиона или он будет закрыт для зрителей». Это лишний раз подтверждает, что организация настроена очень серьезно.