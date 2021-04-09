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«Наркотики у Емелина — чушь, Казань начала информационную войну»

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«Ак Барс» второй раз подряд победил «Авангард» и сравнял счет в полуфинале Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» одержал вторую победу подряд над омским «Авангардом» и перевернул ситуацию в полуфинале Кубка Гагарина, сумев сравнять счет в серии — 2-2. Этот рывок подопечные Дмитрия Квартальнова совершили после того, как СМИ начали распространять информацию о якобы обнаруженных наркотиках в анализах капитана «Авангарда» Алексея Емелина. В связи с этим Казань уже обвинили в «информационной войне».

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Омский «Авангард» второй раз подряд проиграл на своей арене в Балашихе «Ак Барсу» и упустил все преимущество, которое добыл благодаря двум победам в Казани. Теперь счет в финальной серии плей-офф Восточной конференции — 2-2 по встречам. Серия продлится до четырех побед, и пока психологическое преимущество явно перехватили «барсы».

В отчетном матче подопечные Дмитрия Квартальнова открыли счет уже на шестой минуте: Александр Бурмистров воспользовался грубой потерей Дениса Зернова возле своих ворот и отпасовал на Михаила Глухова, который поразил створ (1:0).

Затем казанцы спокойно закрылись в обороне, но время от времени выбирались в очень опасные контратаки.

А в самом начале третьего периода — на 43-й секунде — «Ак Барс» наказал «Авангард» за удаление Клима Костина, реализовав большинство: отличился Станислав Галиев (2:0).

После этого стало понятно, что своего казанцы не упустят: уж больно хороши они были в обороне, в то время как «Авангард» совсем не блистал в своем позиционном нападении и выглядел не особенно энергично.

Отквитать одну шайбу подопечные Боба Харти смогли лишь за восемь секунд до финальной сирены, когда убрали вратаря, выпустили шестого полевого, а «Ак Барс» еще и оказался в меньшинстве из-за удаления Глухова. Только в этой ситуации канадский нападающий «Авангарда» Корбан Найт сумел наконец пробить голкипера гостей Тимура Билялова (2:1), однако времени на то, чтобы сравнять счет, уже не осталось.

Такой явный спад в игре «ястребов» начался сразу после того, как в СМИ стала регулярно появляться неоднозначная информация о состоянии здоровья капитана клуба Алексея Емелин. И это не может быть случайностью.

Напомним, 34-летний защитник обратился в больницу с высокой температурой еще после первого матча серии в Казани, а затем состояние игрока сильно ухудшилось. Его срочно перевезли на реанимобиле из Казани в Москву и положили в НИИ им. Склифосовского.

По информации СМИ, врачи поставили игроку диагноз «токсический шок печени». На фоне этой тревожной ситуации «Авангард» все же сумел выиграть второй матч серии и поддержал Емелина, вывесив его свиттер в раздевалке, несмотря на отсутствие капитана.

Однако затем казанский портал «Спорт Бизнес Online» распространил информацию о том, что местные врачи якобы обнаружили в организме Емелина наркотические вещества — опиаты и каннабиноиды. Об этом же официально заявили в пресс-службе МВД Татарстана, сославшись на доклад врачей, которые обязаны уведомлять правоохранительные органы при обнаружении наркотических веществ.

После этого обстановка вокруг (да и внутри) «Авангарда» резко ухудшилась. Если наркотики действительно были найдены в анализах Емелина, то это стопроцентная дисквалификация за допинг — причем на долгий срок, — а также возможные проблемы с законом, а значит, и сильный удар по репутации клуба.

Однако из НИИ им. Склифосовского до сих пор так и не поступило никаких подтверждений скандальных результатов анализов. Более того, источники из этой больницы утверждают обратное.

Так, источник Telegram-канала Baza сообщил, что московские врачи нашли в организме Емелина только следы ибупрофена и парацетамола и предположили, что спортсмен мог принять слишком много обезболивающих из-за травмы, которую получил в первом матче против «Ак Барса» после силового приема соперника. Передозировка лекарствами могла вызвать ту самую «острую печеночную недостаточность», из-за которой Емелину стало плохо.

Telegram-канал Mash также подтвердил, что в крови защитника не нашли наркотических веществ, и сообщил, что были обнаружены лишь сильнодействующие лекарства с кодеином.

«Поведение спортсмена могло быть вызвано передозировкой лекарствами: они вызывают психомоторное возбуждение, отчего кажется, что человек под наркотой.

Кроме того, анализ крови на тропонин выдал повышенный показатель, характерный для инфаркта. В крови Емелина не найдено наркотиков», — сообщил источник канала.

МВД Татарстана продолжило стоять на своем, однако во втором заявлении все же допустило, что врачи могли оказаться неправы.

«Чья эта ошибка и реальны ли эти данные, остается на совести врачей», — цитировал RT пресс-службу ведомства.

Таким образом, медики Татарстана действительно могли дать несколько преждевременное заключение, которое по какой-то причине было тут же распространено местным МВД. И уже очевидно, что вспыхнувший скандал сильно повлиял на настрой «Авангарда» и результаты серии. Неудивительно, что «Ак Барс» заподозрили в нечестной игре.

«Про наркотики в крови Алексея Емелина — это все полнейшая чушь. Казань начала информационную войну. На «войне» каждый метод хорош. Это большая игра»,

— написал бывший нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов в своем Twitter-аккаунте.

Пресс-служба «ястребов» тем временем сделала громкое заявление на сайте команды:

«Авангард» направил официальные запросы министру внутренних дел по Республике Татарстан А.В. Хохорину и главному врачу МСЧ «Казанского (Приволжского) федерального университета» С.А. Осипову с просьбой сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови капитана «Авангарда» Емелина наркотических веществ, а также существуют ли какие-либо объективные данные, свидетельствующие о наличии таких веществ в крови хоккеиста.

Клуб считает, что распространенная недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию «Авангарда», честь и достоинство Алексея Емелина, а также явно посягает на режим врачебной тайны, из-за чего данный эпизод требует проверки».

Также «Авангард» сообщил, что Емелин, к счастью, уже был выписан из реанимации НИИ им. Склифосовского и переведен в другую больницу. Таким образом, капитан «ястребов» идет на поправку. Остается надеяться, что все скандалы, вспыхнувшие вокруг его персоны, тоже вскоре будут забыты, и финал Востока завершится на более позитивной ноте.

Пятая встреча между «Ак Барсом» и «Авангардом» состоится в Казани 11 апреля.