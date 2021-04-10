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Неудержимый Овечкин и позор «Миннесоты»: что случилось в НХЛ

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Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Миннесоту» со счетом 9:1

Александр Овечкин приблизился к пятому месту в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги, Владимир Тарасенко и Иван Барбашев помогли «Сент-Луису» разбить «Миннесоту», Артемий Панарин первым среди россиян отдал 30 голевых передач, а Валерий Ничушкин забросил 45-ю шайбу в карьере. «Газета.Ru» — о событиях нового дня в НХЛ.

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Новый день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выдался богатым на события и даже разгромы – «Сент-Луис Блюз» с Владимиром Тарасенко со счетом 9:1 разгромил «Миннесоту Уайлд», за которую выступает Кирилл Капризов, Александр Овечкин забросил шайбу в игре с «Баффало Сэйбрз» и сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов до четырех голов, а Артемий Панарин оформил ассистентский дубль.

«Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз»

«Баффало» — команда, которая в нынешнем сезоне стала аутсайдером Лиги, но победа досталась «Вашингтону» не легко – итоговый счет матча регулярного чемпионата – 4:3 в пользу «столичных». Свой вклад в победу внес российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Овечкин в поединке забросил шайбу, сумев отличиться в середине первого периода. К этому моменту «Вашингтон» уже вел в счете, а российский форвард изначально даже не пытался создать голевой момент, он вымерял передачу на пятак, однако мастерство помогло Овечкину из наброса сделать гол. Эта шайба стала для нападающего 21-й в нынешнем сезоне и 727-й за карьеру.

Овечкин, идущий на шестом месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сократил отставание от Марселя Дионна, расположившегося на пятом месте, до четырех шайб. У лидирующего в этом рейтинге Грецки 894 гола.

Гол, оформленный в игре с «Баффало», стал для Овечкина 457-м в карьере при игре в равных составах. По этому показателю он поднялся на шестое место, обойдя в списке Бретта Халла, на счету которого на шайбу меньше. По итогам встречи с «Сэйбрз» россиянин был признан второй звездой, а первой стал защитник «Кэпиталз» Джастин Шульц, набравший 3 (1+2) очка.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

В дерби Нью-Йорка этой ночью было жарко, а победа уверенно досталась «Рейнджерс» со счетом 4:1. Главным героем матча, который по итогу поединка был признан первой звездой, стал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Форвард оформил ассистентский дубль и помог отличиться Колину Блэквеллу и К'Андре Миллеру (вторая и третья шайбы).

Панарин стал первым российским игроком, который отдал 30 голевых передач в нынешнем сезоне. На втором месте его одноклубник Павел Бучневич, который выступил ассистентом 20 раз.

«Рейнджерс» сумели добиться четвертой победы в шести последних матчей, а вот победная серия «Айлендерс» прервалась на отметке в четыре поединка. В матче произошло также противостояние двух российский голкиперов – Александра Георгиева, отразившего 31 бросок по своим воротам из 32, и Семена Варламова, который справился с 32 ударами по своим воротам из 35 (одну шайбу «Рейнджерс» забросили, когда тренерский штаб «Айлендерс» снял голкипера). Георгиев, который вышел в стартовом составе впервые с 19 марта, отметил, что игра была больше похожа на плей-офф.

«Мы играли очень хорошо, с самого начала показывали великий хоккей. Это было похоже на игру в плей-офф. Было действительно весело принять в ней участие»,

— приводит слова Георгиева официальный сайт НХЛ.

«Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд»

Одним из самых результативных матчей этой ночи в регулярном чемпионате стал поединок «Сент-Луиса» и «Миннесоты», который завершился разгромом «Уайлд» со счетом 9:1.

В составе победителей хет-трик сделал Райан О'Райлли, дубль оформил Джейден Шварц, по одной шайбе забросили Зак Сэнфорд, Самуэль Бле, Джастин Фолк, а также гол на свой счет записал россиянин Иван Барбашев, который поразил ворота соперников при помощи Тони Крюга и О'Райлли. Отличиться в матче смог и другой российский нападающий – Владимир Тарасенко. Он отдал результативную передачу на Шварца, что привело ко второму голу «Сент-Луиса». Для форварда, который пропустил начало регулярного чемпионата из-за восстановления после операции, это очко стало десятым в нынешнем сезоне.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в этом матче помочь своей команде уйти от разгрома не смог. Он провел на льду 16:41 и закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

«Анахайм Дакс» — «Колорадо Эвеланш»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ уверенно переиграл «Анахайм» со счетом 2:0. Счет в поединке открыл российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин, который по итогам встречи был признан первой звездой.

Форвард отличился в концовке второго периода, когда уроженец Челябинска получил поперечную передачу и замкнул ее в касание.

Эта заброшенная шайба стала для Ничушкина девятой в нынешнем сезоне и 45-й за карьеру. Всего на счету россиянина 18 (9+9) очков в текущем регулярном чемпионате и 119 (45+74) — за карьеру.