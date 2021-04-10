Семь изнасилований: заслуженного тренера посадили на 15 лет

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Германия / Бундеслига
АрминияФрайбург
1:0
закончен
Франция / Лига 1
МетцЛилль
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмВулверхэмптон
0:1
закончен
Испания / Примера
УэскаЭльче
3:1
закончен
КХЛ / плей-офф
АвангардАк Барс
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
3:4
закончен
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
4:6
закончен
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
1:4
закончен
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
9:1
закончен
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
7:4
закончен
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
0:2
закончен
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
Енисей Автодор
86:85
закончен
Евролига
Зенит Маккаби Тель-Авив
86:69
закончен
Олимпиакос Химки
82:75
закончен
Олимпия Милан Анадолу Эфес
98:75
закончен
Барселона Бавария
72:82
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
106:111
закончен
Бостон СелтиксМиннесота Тимбервулвз
145:136 (ОТ)
закончен
Нью-Йорк НиксМемфис Гриззлиз
133:129 (ОТ)
закончен
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
120:108
закончен
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
перенесен
Нью-Орлеан ПеликансФиладельфия Сиксерс
101:94
закончен
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
119:127
закончен
Денвер НаггетсСан-Антонио Спёрс
121:119
закончен
Голден Стэйт УорриорзВашингтон Уизардс
107:110
закончен
Лос-Анджелес КлипперсХьюстон Рокетс
126:109
закончен
Россия / Премьер-Лига
ХимкиТамбов
14:00
УфаАхмат
16:30
РостовРубин
19:00
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиЛидс Юнайтед
14:30
ЛиверпульАстон Вилла
17:00
Кристал ПэласЧелси
19:30
Испания / Примера
ХетафеКадис
15:00
Атлетик БАлавес
17:15
ЭйбарЛеванте
19:30
Реал МадридБарселона
22:00
Украина / Премьер-лига
МариупольШахтёр Д
14:00
Динамо КДнепр-1
17:00
ДеснаАлександрия
19:30
Италия / Серия А
СпецияКротоне
16:00
ПармаМилан
19:00
УдинезеТорино
21:45
Германия / Бундеслига
ВердерРБ Лейпциг
16:30
ГертаБоруссия М
16:30
Айнтрахт ФВольфсбург
16:30
БаварияУнион
16:30
ШтутгартБоруссия Д
19:30
Франция / Лига 1
СтрасбургПСЖ
18:00
МонпельеМарсель
22:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
21:00
Даллас СтарзФлорида Пантерз
21:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
02:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
02:00
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
03:00
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
перенесен
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
05:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
05:30
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
02:30
Бруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
03:30
Юта ДжазСакраменто Кингз
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
04:00
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
05:00
Финикс СанзВашингтон Уизардс
05:00
Россия / Премьер-Лига
АрсеналКраснодар
14:00
СочиЗенит
16:30
Динамо МУрал
16:30
Локомотив МСпартак М
19:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскНижний Новгород
08:00
ОренбургСпартак-2
13:00
ЧертановоВелес
15:00
АкронДинамо-Брянск
15:00
ШинникАлания
15:00
ФакелТекстильщик
15:00
ЧайкаЕнисей
16:00
Краснодар-2Иртыш
16:00
НефтехимикТорпедо М
16:00
БалтикаТомь
19:00
Италия / Серия А
Интер МКальяри
13:30
СампдорияНаполи
16:00
ВеронаЛацио
16:00
ЮвентусДженоа
16:00
РомаБолонья
19:00
ФиорентинаАталанта
21:45
Англия / Премьер-лига
БёрнлиНьюкасл Юнайтед
14:00
Вест Хэм ЮнайтедЛестер Сити
16:05
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
18:30
Шеффилд ЮнайтедАрсенал
21:00
Франция / Лига 1
РеннНант
14:00
Сент-ЭтьенБордо
16:00
НиццаРеймс
16:00
ЛансЛорьян
16:00
БрестНим
16:00
МонакоДижон
18:05
ЛионАнже
22:00
Украина / Премьер-лига
ЗаряИнгулец
14:00
ВорсклаЛьвов
14:00
Рух ВМинай
17:00
Олимпик ДКолос
19:30
Испания / Примера
ВильярреалОсасуна
15:00
ВаленсияРеал Сосьедад
17:15
ВальядолидГранада
19:30
БетисАтлетико М
22:00
Германия / Бундеслига
Шальке-04Аугсбург
16:30
КёльнМайнц
19:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Филадельфия ФлайерзБаффало Сэйбрз
21:00
Вегас Голден НайтсАризона Койотс
23:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
01:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
02:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
03:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Астана
13:00
Парма Нижний Новгород
14:30
НБА / регулярный чемпионат
Шарлотт ХорнетсАтланта Хоукс
20:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
22:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
02:00
Даллас МавериксСан-Антонио Спёрс
03:00
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
03:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
03:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
03:00
Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМайами Хит
05:00
Развернуть

Семь изнасилований: заслуженного тренера посадили на 15 лет

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Суд приговорил тренера Виктора Пестова к 15 годам колонии

Суд вынес приговор заслуженному тренеру по боевым искусствам Виктору Пестову. Он осужден на 15 лет колонии строгого режима за совершение сексуального насилия над несовершеннолетними подопечными.

Скопировать ссылку

Тренер по боевым искусствам Виктор Пестов из Светогорска в Ленинградской области приговорен к 15 годам колонии за совершение сексуального насилия над несовершеннолетними подопечными. 69-летний специалист обвинялся в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера и трех случаях развратных действий в отношении подростков в возрасте до 14 лет. Об этом информирует 47news со ссылкой на пресс-службу судов Ленобласти.

Версия следствия строилась на том, что действия сексуального характера совершались в квартире Пестова, а также в самой спортивной секции, где он работал.

Суд признал тренера по боевым искусствам виновным в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Также специалисту запрещено в дальнейшем работать с детьми.

Пестов был задержан 24 сентября 2019 года. Тогда он был обвинен в изнасиловании 14-летнего спортсмена, который занимался в его секции. Сообщалось, что с июля 2017 по март 2019 тренер приводил юношу к себе домой, где неоднократно совершал действия насильственного характера. После того, как Пестов был задержан, в социальной сети появилось сразу несколько анонимных сообщений, в которых были признания бывших воспитанников, утверждавших, что тренер их домогался.

Позднее на сайте News47 появился рассказ мужчины, чей сын занимался в секции Пестова и тоже подвергся его домогательствам. При этом, по словам мужчины, ребенок защищал тренера.

«Поразило то, что сын его защищал. То есть тренер настолько первоклассный психолог, что готовит детей к этому. Сын говорил, что он пожилой, одинокий… что это просто уважение. Он подавал это как норму, мол, этого не надо бояться и рассказывать родителям», — отметил он.

В январе 2020 года в одном из Telegram-каналов появилась информация, согласно которой экспертиза опровергла насильственные действия со стороны Пестова. Это позволило адвокату тренера Константину Вилиславову заявить о том, что обвинения в адрес заслуженного тренера являются оговором и спланированной акцией из-за его активной гражданской позиции. Правозащитник также отметил, что он вместе с подзащитным намерен подать заявление на тех, кто причастен к этой клевете.

Через три дня после этого события Следственный комитет сообщил совершенно обратное – экспертиза готова, однако, согласно ее результатам, дети, которые обвинили тренера в действиях насильственного характера, не фантазировали.

Пестов является достаточно известным человеком в своем регионе. Он заслуженный тренер боевых искусств, мастер боевого самбо, имеет седьмой дан черного пояса по карате и квалификацию судьи международной категории.

Тренер принимал участие в обеспечении безопасности Олимпийских игр в 1980 году в Москве, когда служил в армии, а в 1989 году после двадцатилетней армейской службы переехал в Светогорск. Секцией по боевым искусствам, по информации издания ivbg.ru, он занялся после трагедий в семейной жизни. Пестов был женат на двоюродной сестре, однако развелся с ней, она в скором времени скончалась после продолжительного запоя. У тренера было двое сыновей, они умерли один за другим в двухтысячных.

Почти за тридцать лет работы секции тренер выпустил около 1000 детей, примечательно, что только 18 из них – девочки. Самым известным его подопечным стал Иван Богданов – боец ММА, обладатель Кубка мира по фулл-контакт карате.