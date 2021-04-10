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«Клубу не нужен»: «Аталанта» может продать Миранчука

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Агент Деннис Лахтер критично высказался о будущем Алексея Миранчука в Италии

Итальянская «Аталанта» может продать российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом заявил футбольный агент Деннис Лахтер, который отметил, что игрок оказался не нужен клубу. Однако агент, представляющий интересы самого футболиста, Вадим Шпинев эту информацию опроверг в резкой форме.

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Итальянская «Аталанта» в скором времени может расстаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком, который пополнил состав команды 30 августа 2020 года. Об этом рассказал футбольный агент Деннис Лахтер, по его мнению, россиянин не нужен команде.

«Я общаюсь с руководством «Аталанты». Миранчука будут продавать, он клубу не нужен. Решение принято. В это лето? Можно продавать сегодня, а продать через год — был бы спрос, что называется», — приводит слова Лахтера «Матч ТВ».

Он также заявил, что знаком с историей Миранчуков – Алексея и его брата-близнеца Антона – с самого начала и знает их первого тренера Александра Воронкова. Агент, сославшись на слова специалиста, отметил, что Антон сильнее своего брата по характеру и талантливее. Однако оба футболиста долгое время играли «в тепличных условиях», что негативно сказалось на их развитии как игроков, поэтому в других командах и чемпионатах им оказывается тяжело.

Агент подчеркнул, что «Аталанта» не является командой топ-уровня в Италии, хоть и пытается закрепиться хотя бы в пятерке лучших клубов в Серии А. Лахтер выделил словенского полузащитника Йосипа Иличича и заявил, что его тренерский штаб предпочитает Миранчуку и больше ему доверяет, хоть тот на восемь лет старше российского игрока и уже перенес достаточно много травм и операций.

«Или реакция Черчесова: в сборную разные футболисты попадают и разными путями, но Алексей у него тоже не играет. Плюс посмотрите, что «Локо» без Миранчука выглядит предпочтительнее, чем с ним. Странная история, да?» — заключил Лахтер.

Однако на это заявление ответил другой агент – Вадим Шпинев, представляющий интересы российского полузащитника. Он поздравил всех с наступлением весны и заявил, что у некоторых личностей «обострились проблемы с головой». Он отметил, что не намерен вступать в полемику с человеком, у которого нет положительной репутации в российском футболе, однако счел нужным ответить, потому что дело касается его клиента.

«Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Леши. Все относятся к нему позитивно и видят положительную динамику. После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба — Лукой (который, по сути, управляет клубом). Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой», — приводит слова Шпинева «Чемпионат.com».

Агент добавил и то, что объективности в высказываниях Лахтера никогда не будет, потому что однажды Миранчуки отказались от его услуг. По мнению Шпинева, он очень сильно пытался навязаться футболистам, но у него ничего не получилось, поэтому любые высказывания в адрес братьев будут носить негативный характер. Также он добавил, что у него вызывают сомнения якобы заявления Воронкова.

«Лучше спросить у самого Александра Воронкова — говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов», — заявил агент.

Миранчук провел в итальянской команде почти целый сезон, однако закрепиться в стартовом составе не смог. Из последних трех матчей полузащитник вышел на поле с первых минут только в одной игре – в поединке с «Вероной», который завершился победой «Аталанты» со счетом 2:0. Хавбек отыграл 64 минуты и результативными действиями не отличился. В матче Лиги чемпионов против «Реала» Миранчук вышел на замену на 84-й минуте, а в поединке «Удинезе» появился на поле за четыре минуты до конца основного времени.

Трансфер футболиста обошелся «Аталанте» в €14,5 млн, контракт с российским игроком был подписан по схеме «4+1».