Драма и скандал: как «Реал» справился с «Барселоной»

Ко второму в сезоне «Эль Класико» «Барселона» подошла в качестве пусть и не явного, но все же фаворита у специалистов и букмекеров. Все-таки 14-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате и оставшееся одно очко отставания от резко сдавшего мадридского «Атлетико» оказали влияние.

Но и «Реал» не знал поражений уже на протяжении девяти матчей во всех турнирах, хотя играл далеко не в оптимальном составе, на неделе образцово расправился на своем поле в Лиге чемпионов с английским «Ливерпулем» и сам был на расстоянии лишь одной победы от лидерства в Ла Лиге.

В общем, матч имел колоссальное значение, и наставник каталонцев Роналд Куман удивил, отойдя от успешно работавшей в последнее время схемы, где Френки де Йонг исполняет роль свободного защитника в тройке в схеме 3-4-3, а Лионель Месси играет свободного нападающего. На этот раз де Йонг переместился в полузащиту, в то время как оборонительное трио было ориентировано исключительно на надежность тылов. В запасе остался в итоге Антуан Гризманн, у которого родился третий ребенок (у всех день рождения 8 апреля). При этом француз до того оба раза отмечал появление детей на свет голами в следующем матче.

Зинедин Зидан по-прежнему не может рассчитывать на Серхио Рамоса, Рафаэля Варана и Эдена Азара. При этом специалист славится умением готовить план на большие матчи. В этом решением стал выход справа в полузащите-атаке Федерико Вальверде, который всегда в последние годы становится героем в таких играх.

Очень важным аспектом была борьба за владение, но на первых минутах хозяевам не удавалось лишить соперника мяча, в результате чего «Барселона» владела территорией и нагнетала давление, хотя ничего из него так и не выжала.

На десятой минуте Месси заправил в штрафную по левому флангу Жорди Альбу, последовал опаснейший прострел на Усмана Дембеле, но Тибо Куртуа дотянулся рукой, а подоспевший Тони Кроос хладнокровно откинул мяч партнеру.

На 14-й минуте Месси пошел в дриблинг и упал перед штрафной «Реала». Каталонцы хотели, чтобы арбитр свистнул фол, но вместо этого пошла контратака, которую разогнал Вальверде. Уругваец легко и изящно обыграл выбросившегося почти в центре поля Альбу, после чего отдал направо налетевшему по свободному пространству Лукасу Васкесу. А тот, увидев рывок капитана Карима Бензема, сделал передачу в штрафную низом, и французский форвард, оторвавшись от Роналда Араухо, изящным ударом пяткой в касание поразил ближний угол без шансов для отчаянно прыгнувшего Марк-Андре тер Стегена.

Пошла достаточно нервная и напряженная игра, в которой Каземиро раскачивал финтами то самого Месси, то Педри, сажая молодого полузащитника на желтую карточку, а футболисты «Барселоны» как-то все больше заводились.

Было очевидно, что одновременно план Зидана работает неплохо, а задуманное Куманом совсем не складывается. У хозяев все большее значение приобретала по ходу развития событий скорости Винисиуса Жуниора, которого партнеры постоянно снабжали мячами. В конце концов на 24-й минуте он собрал вокруг себя Оскара Мингесу и Араухо и, прокинув между ними, наткнулся на ногу уругвайца почти на линии штрафной.

Араухо получил желтую карточку, а Кроос хлестко пробил со штрафного в спину пытавшемуся заблокировать удар Сержиньо Десту, после чего мяч вонзился в сетку, проигнорировав попытку Альбы вынести головой с линии.

Пока «Барса» силилась соорудить какую-то стоящую ответную акцию, «сливочные» через десять минут едва не закончили матч. Лука Модрич гениальным пасом бросил в прорыв левым полуфлангом Винисиуса, тот перед штрафной отдал направо свободно набегавшему Вальверде, чей удар в дальний угол пришелся в штангу. На добивании тер Стеген вытащил удар Васкеса и оставил свою команду в игре.

В концовке тайма «Барса» неожиданно чуть не отыграла один гол. Сначала Месси с углового крутил прямо в ворота не ожидавшего такого Куртуа, но попал в дальнюю штангу, а затем на следующем угловом он стал адресатом навеса Дембеле и бил ногой в упор, но бельгийский голкипер «королевского клуба» выбросился вперед и спас.

По ходу первой половины хозяева лишились из-за травмы Васкеса, вместо которого в игру вступил Альваро Одриосола, а Куман в перерыве убрал с поля Деста, бросив в игру на спасение Гризманна.

Кроме того, во время перерыва в Мадриде пошел мощнейший косой ливень, который добавил происходящему на поле антуража и некой эпичности.

И все же интрига вернулась. На исходе часа игры «Барселона» смогла-таки забить в долгой позиционной атаке, причем в итоге прострел Альбы замкнул несколько корявым, но все же вполне акцентированным ударом из центра штрафной подключившийся Мингеса.

Тут же Клеман Лангле чуть не поразил собственные ворота, переправив пас Винисиуса в штангу, но в ответной атаке трудиться пришлось уже Куртуа, уберегая мадридцев от восстановления равенства на табло. Стало очевидным, что напряжение возросло, а спокойной жизни «Реалу» не предвидится.

На поле действительно стало максимально нервно и максимально остро. «Реал» имел несколько шикарных шансов в контратаках. Но Винисиус, убежав с центра поля к воротам «Барсы» после шикарного паса Модрича покатил направо Бензема так, что Араухо смог перехватить, а Кроос после углового головой не довел до створа.

Гости атаковали, может быть, чуть менее опасно в финальной стадии, но в напряжении держали «Реал» настолько стабильно, что в итоге Зидан заменами перевел свою команду на тройку центральных защитников.

По такой игре и при всех не использованных «Реалом» шансах казалось, что «Барса» получит свой шанс на спасение. И он возник на 85-й минуте, когда хозяева провалились в обороне. Одриосола не успел за Альбой, и тот, вывалившись левым полуфлангом на ворота, покатил под Куртуа. Правда, мяч пошел мимо створа, и к нему вроде первым успевал Ферлан Менди.

Однако его опередил только что вышедший на поле Брэйтуэйт. Датчанин бежал по лицевой в сторону от ворот и, почувствовав на себе руку защитника красиво завалился. Вся «Барселона» неистово требовала пенальти, но арбитры, включая ВАР, в спорном эпизоде расценили падение картинным.

Правда, и после этого хозяевам было сложно. В самой концовке основных 90 минут Каземиро умудрился получить в течение 30 секунд две желтые карточки, и доигрывала команда Зидана в меньшинстве.

У «Барселоны» было четыре добавленные минуты, но на камбэк их все-таки не хватило, хотя юный Илайш Мориба успел попасть в перекладину, а на последних секундах по воротам Куртуа бил даже пришедший в чужую штрафную тер Стеген. Мадридцы выиграли оба «Эль Класико» в сезоне, обошли своего соперника в таблице и продолжают чемпионскую погоню за «Атлетико». На финише будет очень интересно.