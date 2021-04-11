Четвертый шатаут в сезоне: Василевский тащит «Тампу» в плей-офф

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» без проблем разобралась с «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась со счетом 3:0, шайбы забросили Росс Колтон, Янни Гурд и Эрик Чернак.

Отличился в матче и российский защитник Михаил Сергачев. Вместе с Гурдом они организовали гол для Росса, который открыл счет в этом матче на седьмой минуте.

Однако главным героем поединка стал другой россиянин – голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который оформил шатаут, ставший для вратаря четвертым в сезоне и 25-м в карьере. Всего вратарь отразил 36 ударов по своим воротам. При этом поединок с «Нэшвиллом» был для «Тампы» весьма опасным – «Лайтнинг» в последнее время чуть подрастеряли свою стабильность, в то время как их соперник ход набрал и одержал 11 побед в 14 матчах.

Интересно то, что накануне «Тампа» вместе с «Коламбус Блю Джекетс» и Детройт Ред Уингз» провели трехстороннюю сделку, результатом которой выходило, что «молнии» намереваются усилить линию защиты – команда получила защитника Давида Савара из «Коламбуса» и защитника Брайана Лэшоффа из «Детройта».

Однако в матче с «Предаторз» Василевский в очередной раз показал свое мастерство и доказал, что сам справляется отлично – уже в первом периоде он совершил 18 спасений.



По количеству шатаутов Василевский, который был признан первой звездой матча с «Нэшвиллом», подобрался к лидеру сезона по этому показателю — Филипп Грубауэр из «Колорадо записал на свой счет пять «сухих» матчей. А уверенная победа «Лайтнинг» говорит о том, что в плей-офф Кубка Стэнли «Тампа», которая выиграла трофей в 2020 году в шести матчах обыграв в финале «Даллас Старз», намерена подтвердить свой статус и биться в ранге одного из фаворитов розыгрыша нынешнего сезона.

Поединок «Каролины Харрикейнз» и «Детройт Ред Уингз» выглядел перестрелкой – в основное время команды забросили по четыре шайбы и перевели дело в овертайм, однако и там победителя выявить не смогли. Все решила серия буллитов, итоговый счет матча 5:4 в пользу «Детройта».

Поединок «Харрикейнз» и «Ред Уингз» примечателен дуэлью двух братьев – Андрея и Евгения Свечниковых. Причем первый, выступающий за «Каролину», все же немного успешнее своего брата, хоть в нынешнем розыгрыше Андрей Свечников не может набрать такой же ход, как в прошлом сезоне. Однако в этом матче братья проявить себя в полной мере не смогли – оба не отличились результативными действиями, а в серии буллитов Евгений свою попытку реализовать не смог в отличие от Андрея.

Голевую феерию устроили хоккеисты и в матче «Торонто Мэйпл Лифс» с «Оттавой Сенаторз». Всего было заброшенно 11 шайб, а игра завершилась со счетом 6:5 в пользу «Торонто». Российский нападающий победившей команды Илья Михеев набрал в поединке два очка – забросил шайбу с передачи Зака Хаймана и Трэвиса Дермотта, а также сам выступил в роли ассистента – вместе с Джоном Таваресом они организовали шайбу для Хаймана.

Российский нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов тоже сумел отличиться и записать на свой счет одно очко. Он отдал голевую передачу на Коннора Брауна, который забросил четвертую шайбу «Сенаторз».

Однако главным героем матча стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, оформивший хет-трик. И это имеет весьма большое значение для российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Речь идет о призе «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата. За первые 15 сезонов в НХЛ россиянин забирал награду девять раз, однако довести дело до юбилея в этом сезоне скорее всего не выйдет.

После трех шайб в ворота «Оттавы» на счету Мэттьюса значится уже 31 гол, в то время как у Овечкина их на десять меньше. Да, капитан «Вашингтона» в последних 18 играх забросил 14 шайб, но до конца регулярного чемпионата остается всего 15 встреч, и шансы Овечкина на столь любимый им приз весьма минимальны.

Кстати, в ситуации Овечкина остается весьма серьезная неясность с его контрактом с «Вашингтоном». Сейчас лидер команды проводит последний сезон по 13-летнему контракту на €124 млн, который он подписал в 2008-м.

Самым выгодным для россиянина считается продление контракта сроком на четыре года, в таком случае он будет получать €9,25 млн в год. Однако журналист The Athletic Тарик Эль-Башир считает это предложение весьма рискованным для «Кэпиталз» в силу возраста капитана – Овечкину 35 лет.

При этом существуют еще два варианта — сотрудничество, рассчитанное на два года со средним доходом в €9,75 млн в год, и контракт на год с зарплатой €9 млн.

Накануне «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд» сыграли весьма выдающийся матч, который завершился разгромной победой «блюзменов» со счетом 9:1. Однако в ночь на 11 марта шайб было заброшено куда меньше, а сама игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 снова в пользу «Сент-Луиса». Отличиться в матче не смогли ни российские игроки «Блюз» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко, который набрал хороший ход после возвращения на лед, ни нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

В других матчах регулярного чемпионата «Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» (3:4), «Виннипег Джетс» разгромил со счетом 5:0 «Монреаль Канадиенс», где выступает российский защитник Александр Романов, «Калгари Флаймз» с крупным счетом 5:0 одолела «Эдмонтон Ойлерз», а «Сан-Хосе Шаркс» уступил «Лос-Анджелес Кингз» (2:4).