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«Она ужасный человек»: чемпионки Игр набросились на Тарасову

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Олимпийская чемпионка Грищук жестко раскритиковала заслуженного тренера СССР Тарасову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подверглась жесткой критике со стороны бывших фигуристок. Выигравшая Олимпиаду в 1994 году украинка Оксана Баюл обвинила тренера в меркантильности, а олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук назвала специалиста «ужасным человеком».

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Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл, которая выиграла Олимпийские игры в 1994 году, и олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук с жесткой критикой набросились на заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову. В частности, специалиста обвинили в меркантильности и даже воровстве.

История началась с того, что Баюл обвинила олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову в плагиате платья, выложив пост в своем Instagram и указав на схожесть нарядов. В ответ на это заявление Тарасова в комментарии Sport24 порадовалась, что экс-фигуристка узнала слово «плагиат», а также заявила, что Баюл таким способом решила напомнить о себе.

Тарасова подчеркнула, что украинская спортсменка и раньше позволяла себе некрасивые высказывания в адрес своих коллег.

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После этого высказывания Тарасовой Баюл раскритиковала уже тренера. В своем Instagram она ответила подписчику, который написал: «Некоторые специалисты, которые ответили некрасиво, скорее всего, были дезинформированы гнилыми журналистами». Экс-фигуристка заявила, что в свое время Тарасова работала со всеми, кто мог ей платить.

«Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Колинз помогал. Я о Тарасовой. У нее вся труппа ее театра распалась, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: «Люблю Россию». Деньги она любит, а не Россию…» — подчеркнула она.

На сторону Тарасовой встал олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который в свое время тренировался под руководством специалиста. В комментарии «Спорт-Экспрессу» он заявил, что Баюл могло стать скучно жить в Америке, поэтому она и решила высказаться, хотя в этой истории «глобально комментировать нечего». Тренер же заявила, что не собирается разговаривать на эту тему.

А вот Грищук, которая выигрывала Олимпиаду дважды – в 1994 и 1998 годах, поддержала Баюл. Она утверждает, что почти все знают, насколько Тарасова ужасный человек, однако молчат об этом.

«Мне понравилось про Тарасову. Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то еще правду сказал про Тарасову. А то все знают, какой она ужасный человек, и почему-то молчат.

Нас многие дурили и обворовывали все время. Змеи такие, как Тарасова. И других там была тоже целая группа. Мы все силы отдавали тренировкам и выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и все у нас забрать. Ты разве не слышала, как меня Тарасова обокрала после Олимпиады? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнерши, лишив меня всего», — написала Грищук в комментариях в Instagram Баюл.

О том, что Тарасова ее обманула, Грищук рассказала в середине марта этого года. Она поделилась, что специалист, которая тренировала фигуристку вместе с ее партнером Евгением Платовым, сулила ей «золотые горы», если Грищук перейдет из «Динамо» в «Общество профсоюзов», однако своих обещаний так и не выполнила.

«Тарасова говорила: «Как выиграешь, тебе дадут и квартиру, и машину, и деньги, и дачный участок». Ну, а когда мы выиграли Олимпиаду, премия у меня была 700 долларов. Ни квартиры, ни машины, ни дачного участка — ничего»,

— приводит слова бывшей фигуристки Sport24.

Когда Грищук пришла к Тарасовой за объяснениями, та велела никому не жаловаться и «не портить ей репутацию». Позднее спортсменка узнала, что тренер разделила все причитающиеся ей награды с президентом «Общества профсоюзов» Борисом Хоффманом.

«И, без всяких сомнений, мне рассказали, что Тарасова получила все, что мне пообещали, и разделила все это с Хоффманом. А мне выдали 700 долларов, сказали, что общество разорилось, денег нет. Еще подарили книгу «Москва» и духи «Москва», как будто я какой-то турист», — добавила она в том интервью.