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«Спросите лучше судей»: что говорили после победы «Локо» над «Спартаком»

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«Локомотив» обыграл «Спартак» благодаря голам Камано и Смолова

Московский «Локомотив» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги и сократил отставание от красно-белых до одного очка. «Газета.Ru» приводит послематчевые комментарии участников матча и экспертов.

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«Локомотив» — «Спартак» — 2:0

Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» получилось очень жарким и напряженным, что неудивительно, ведь матч был за шесть очков. Красно-белые всю игру владели территорией, но не могли реализовать свои перевес и моменты, в то время как соперник остро и больно жалил контратаками.

В одной из таких в конце первого тайма, когда «Локо» уже вел в счете, спартаковец Айртон получил прямую красную карточку за лишение Рифата Жемалетдинова явной возможности забить гол, а Федор Смолов сделал наказание двойным, реализовав штрафной удар.

«Хочу поздравить команду с еще одной победой. Это восьмая победа подряд, цель была взять три очка. Сейчас надо двигаться дальше, восстановиться и думать о матче с «Ростовом». Хочу поблагодарить болельщиков, отличная поддержка. Очень важно, что мы не пропустили гол. Гиля в хорошей форме, — приводит «Чемпионат» послематчевые слова главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

— Тедеско сказал, что «Спартак» контролировал матч? Каждый может думать и говорить что угодно, но факт – мы выиграли восемь матчей подряд, забиваем и не пропускаем. Можно играть по-разному, и мы справляемся. Контратаки опасные есть, есть идеи как справляться с прессингом. Справляемся и с теми, кто играет глубоко в обороне.

Недостатки есть. Не хочу говорить об этом много. Скажу, что надо быть посерьезнее в завершающей стадии атак. Мы могли бы забивать больше и в первом, и во втором тайме».

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско, естественно, сетовал на то, что в матче все пошло не по его сценарию.

«Начало игры было хорошим. Мы контролировали ход матча, как и планировали. Нужно было сразу брать инициативу. Если бы Айртон в двух-трех моментах смог найти партнера в чужой штрафной, мы могли бы открыть счет, — рассказал немецкий специалист на послематчевой пресс-конференции.

— Но счет открыли хозяева в первой же атаке. После гола мы продолжили играть хорошо, но потом случилось удаление. И после второго гола было непросто. В перерыве мы поменяли схему, показали характер, стали больше работать флангами, прессинговать, атаковать в глубину. Было много моментов, могли забивать.

Хочу отметить игру Гильерме. Нечасто в своей жизни я видел подобную игру вратаря, сравнил бы его с Нойером в «Баварии». Вот поэтому «Локо» и выиграл. Дело было не только в стандартах. После подач «Локомотив» убегал в контратаки. Основной причиной был Чорлука – он выиграл все верховые мячи. И это для нас было проблемой. Нужно лучше работать на подборах в таких ситуациях. Второй гол был забит в контратаке, когда защитник выбил мяч головой».

Сам Гильерме тоже не скрывал удовлетворения собственными действиями.

«Игра, как мы и ожидали, была сложной. Особенно важно победить, это игра на шесть очков. Есть реальная возможность попасть на второе место, это наша цель. Но начало игры у нас было какое-то нервное, могли бы и получше начать. Но потом у нас получались контратаки, самое главное – получилось реализовать моменты. После удаления пытались играть на результат, хорошо, что получилось, — рассказал в микст-зоне российский голкипер бразильского происхождения.

— Было ли ощущение, что буду играть как бог? Конечно нет. Я знаю, что я играл недостойно. Я уехал в отпуск в Бразилию, и сказал себе, что должен прийти в себя. Я не играл на свой уровень. После отпуска я приехал, была цель вернуться на свой уровень.

Я ничего не должен никому доказывать, я столько лет в России и все знают, как я могу достойно играть. Но я хотел доказать себе, что ещё несколько лет могу играть на своём уровне. Чемпионат еще не закончен, но я начинаю возвращаться на свой уровень. В дерби мотивация больше, чем обычно, сегодня бог подарил мне такую игру. Но самое главное это не я, а команда».

Но главные разговоры были, конечно же, о судействе. И если удаление Айртона вряд ли может вызвать у кого-то вопросы, то сразу три момента в штрафной «Локомотива» вполне могли закончиться назначением одиннадцатиметровых, но не закончились.

«В моменте с падением Промеса не было нарушения правил. Контакт с Промесом был, но это не нарушение и не пенальти. Игрок «Локо» играл в мяч, поэтому и мяч от него пошел вперед», — рассказал «Чемпионату» бывший арбитр РПЛ, а ныне эксперт по судейству Игорь Федотов о моменте на 43-й минуте при счете 1:0.

А вот в двух других эпизодах, когда мяч попадал в руки защитникам «железнодорожников», Федотов уверен, что нужно было назначать одиннадцатиметровые.

«Попадание мяча в руку Пабло — нарушение правил. Для меня это 11-метровый удар: мяч попал в грудь игроку «Локо» и от нее рикошетом в руку. Судьи ошиблись, «Спартак» должен был бить пенальти. А Пабло следовало наказать желтой карточкой, — сказал он про первый момент во втором тайме.

— Что еще надо сделать, чтобы назначили пенальти?! На 87-й минуте мяч попал в руку защитнику «Локо» после прострела Маслова. Это чистая рука! Следовало назначать 11-метровый, это просто безобразие».

Крайне недоволен был и владелец «Спартака» Леонид Федун, категорически и лаконично высказавшийся перед журналистами по окончании встречи:

«Почему проиграли? Вы лучше спросите, почему пенальти не поставили».

Вскоре и директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов подтвердил, что спартаковцы будут подавать апелляцию в РФС как минимум по двум эпизодам из второго тайма.

Но за всеми скандалами не должна уйти от внимания прессы яркая игра Федора Смолова, который не только забил со штрафного, но до того сделал голевой прострел на Франсуа Камано, а всего отличился пятью голами в пяти последних матчах РПЛ.

«Хочу поздравить команду «Локомотив» и болельщиков с этой победой. Мы набрали хороший ход, у нас появилась уверенность. Мы все бьемся друг за друга, и я считаю, что это как раз приносит свои плоды, — сказал форвард после игры.

— Лично я себя ощущаю хорошо, удалось набрать хорошую физическую форму. Очень рад, что помогаю команде. Нужно отдать должное «Спартаку» – это очень хорошая команда, с подбором сильных исполнителей. Нам было очень сложно в первые минуты. Хорошо, что нам удалось забить два гола в первом тайме и довести матч до победного. Плюс у нас еще было на одного игрока больше.

В моменте с первым голом я решил прострелить вдоль ворот, потому что это могло привести к автоголу».

Также он рассказал, с чем была связана его улыбка перед исполнением того самого штрафного удара.

«Это было адресовано Квинси Промесу, потому что он мне говорил, что я не забью, что это стресс и давление. А я ему ответил: «Смотри». Ну, и это произошло», — еще раз улыбнулся Смолов.