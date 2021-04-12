«Безмозглая деревенщина»: как Макгрегор увиливает от боя с Порье

Противостояние Конора Макгрегора и Дастина Порье в настоящее время является одним из главных, за которое с удовольствием цепляется Дана Уайт. Когда американец эффектно нокаутировал эпатажного ирландца на турнире UFC 257 в январе этого года, Абсолютный бойцовский чемпионат собрал рекордное с октября 2018 года количество проданных подписок Pay-per-view — 1,6 млн реализованных трансляций по всему миру.

Очевидно, что (во многом благодаря именно Макгрегору) их третий бой принес бы промоушену не меньше доходов, ведь в случае победы Конора перед ним откроется новый путь к лидерам легкого дивизиона UFC, а победа Порье формально завершит карьеру ирландца и выведет Дастина на титульный бой. И ведь еще в начале апреля оба бойца подписались на свою очередную встречу в октагоне, которая по плану должна стать главной на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе 10 июля. Однако в один момент что-то пошло не так.

Чуть более чем через неделю после новостей о том, что соперники подписали контракт на поединок, Макгрегор неожиданно сообщил об отмене боя. Причем сделал это в свойственной для себя манере — с оскорблениями в адрес оппонента.

«Ты всего лишь безмозглая деревенщина, которая рвет себя на части. $500 тысяч без планов… Ты, видимо, вообще ничего не понимаешь в деньгах, дебил. Бой отменяется, удачи тебе с новым контрактом»,

— написал Макгрегор в своем Twitter.

twitter.com/TheNotoriousMMA

Порье ответил на данную публикацию ирландца кратким «Окей», на что Конор напомнил американцу их первый бой 2014 года, когда на турнире UFC 178 «Notorious» нокаутировал оппонента в первом же раунде.

smell ya later pea pic.twitter.com/bez8tNxdTO — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 12, 2021

Те $500 тысяч, упомянутые Макгрегором в его гневном сообщении, ирландский боец обещал пожертвовать в созданный Порье благотворительный фонд Good Fight, цель которого заключается в помощи населению штата Луизиана, где родился американский спортсмен.

О том, что Конор примет участие в благотворительности, ирландец говорил еще до его реванша с Дастином, по итогам которого он заработал более $20 млн. Однако, как утверждает Порье, деньги от Печально Известного спустя 2,5 месяца на счет его фонда так и не поступили. Более того, американец публично обвинил Макгрегора во лжи, а также отметил, что Конор и вся его команда намеренно игнорируют какие-либо переговоры по переводу денежных средств для Good Fight. Ирландец в ответ на эти заявления подчеркнул, что не является должником Порье и не обязан жертвовать какие-либо деньги для него, а также усомнился в честности фонда американского бойца. Так, Макгрегор намекнул, что его вложения могут «уйти просто в никуда».

С одной стороны, очевидно, что тем самым стороны лишь раскручивают третий бой. Если их первый поединок был окружен атмосферой войны и ненависти, то в январском реванше не оказалось ничего, кроме позитива и уважения соперников друг к другу. Возможно, подобным конфликтом Макгрегор и Порье просто решили разогреть аудитории к трилогии.

С другой же, если воспринимать высказывание ирландца об отмене боя всерьез (хотя громкие заявления Конора чаще всего не имеют за собой никакого основания), то интересно обратить внимание на его слова о том, что он найдет себе на турнир UFC 264 другого соперника.

Вариантов у Макгрегора, правда, немного. Летом ирландцу исполнится 33 года, и вряд ли он сейчас будет рассматривать себе соперника ниже рангом в рейтинге легкого дивизиона промоушена, но из тех, кто выше ирландца, свободных практически нет.

Тони Фергюсона себе в оппоненты Конор точно не получит — американец уже занят, и он сразится с Бенэилом Дариушем 16 мая на турнире UFC 262. Этот ивент возглавят и другие представители легкого дивизиона Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер, которые поспорят за теперь уже вакантный титул в своем весе. Что интересно, Чендлер попросил UFC забронировать себе участие и на турнире 10 июля, где должны подраться Макгрегор с Порье, но рассматривать подобное рвение американца серьезно не приходится.

May 15 and July 10...book it! #backtoback — Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) April 12, 2021

Единственным реальным вариантом для Макгрегора в случае действительной отмены его третьего боя с Порье станет Джастин Гэтжи: американец после поражения в поединке с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2020-го в октагоне не появлялся, а Дана Уайт рассматривал его в качестве запасного на бой Макгрегора с Порье. В плане вывески поединок Конора с Гэтжи вызвал бы не меньший интерес, но все же пока за этим нет ничего существенного — лишь предположения и разговоры.