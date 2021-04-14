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Новый виток скандала: начальник «Спартака» тоже был в судейской

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Начальник «Спартака» Козловцев зашел в судейскую комнату после матча с «Локомотивом»

В резонансном конфликте, который возник после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком», появились новые подробности. Сообщается, что в судейской комнате был не только начальник «железнодорожников» Станислав Сухина, но и начальник красно-белых Василий Козловцев.

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Матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком», закончившийся победой «железнодорожников», продолжает собирать вокруг себя скандалы. Во время игры произошел конфликт голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме с фанатами красно-белых, что привело к дисквалификации вратаря и штрафу «Спартака» в 500 тыс. рублей. Клуб также был наказан проведением одного домашнего матча без зрителей, правда, эта санкция имеет условный характер, испытательный срок действует до конца сезона-2021/22. Со стороны красно-белых последовала еще одна претензия – клуб опубликовал видеозапись, на которой видно, как начальник «железнодорожников» Станислав Сухина перед игрой посетил судейскую комнату, что запрещено регламентом Российского футбольного союза (РФС) и может грозить техническим поражением команде и дисквалификацией ее начальнику.

Однако через несколько дней выяснилась еще одна интересная подробность. По информации Sport24, к судьям заходил не только Сухина, но и начальник «Спартака» Василий Козловцев.

Это выяснилось вечером 13 апреля. В тот же день глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что в течение дня никакие заявления не поступали, поэтому разбираться КДК в случившемся эпизоде будет только в том случае, если получит соответствующую бумагу от «Локомотива».

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов поделился подробностями захода Козловцева к Кириллу Левникову, который был главным арбитром на той встрече, и его помощникам. Он отметил, что визит состоялся уже после матча, и начальник команды должен был передать судьям код подтверждения протокола игры. Сделано это было с разрешения бригады, а главный арбитр не вынес замечания по этому поводу и не отметил этот факт в качестве нарушения. Также Фетисов подчеркнул, что есть большая разница между заходом в судейскую команду до матча, как это сделал Сухина, и после.

«Такова позиция клуба. Но надо понимать, что Козловцев не является бывшим арбитром и его заход в раздевалку после матча не может быть воспринят в качестве отягчающего обстоятельства. При этом отмечу, что начальник команды был оштрафован клубом», — цитирует Фетисова журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Дело Сухины должно было разбираться 13 апреля, однако заседание было перенесено на 16 число. Здесь стоит отметить, что «Локомотив» уже находится на испытательном сроке у Контрольно-дисциплинарного комитета РФС за аналогичное нарушение того же человека – Сухина заходил в судейскую комнату после матча пятого тура чемпионата России этого сезона с «Ахматом». Тогда команда была наказана проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно, а начальник «железнодорожников» был отстранен на четыре игры.

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов высказал мнение, что тема с заходом в судейскую комнату весьма раздута, а криминального в этом ничего нет. Он отметил, что это обычная практика, и другим делом может считаться случай, когда, к примеру, в судейскую двери ломают или же вступают в конфликт с представителями бригады рефери в подтрибунном помещении.

«Может, там что-то понадобилась, судье была нужна техническая помощь, может, шнурки порвались, подошва оторвалась или бутсы жмут, может, гетры забыл. Всякое может быть. Криминала в этом нет, не там ищут ребята. Криминал в том, что какое-то воздействие через бригаду арбитров на футбольном поле, вот там разбирайтесь», — цитирует Хусаинова Rusfootball.info.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко достаточно критично отозвался о происходящей ситуации, назвав ее «войной компроматов». По его мнению, раздутый скандал ни к чему не приведет – матч не будет аннулирован, техническое поражение «Локомотиву» засчитано не будет. Он также подчеркнул, что если кто-то хочет договориться с арбитрами, то делает это иным способом, а не в судейской комнате перед самым началом поединка.

«Мне кажется, у «Спартака» иногда биполярное расстройство, потому что они все, что идет им на пользу, не замечают от слова совсем, но как только что-то немного придает им дискомфорт по части судейства, они кричат будто остался последний день жизни.

Как поступать с Козловцевым? Я не знаю, кто фонтанирует с этими кляузами, это общая командная тенденция или это план на чемпионат принят. Сосуд наполняется, но главное его не переполнить. Мне кажется, что эта истеричность «Спартака» с наездами на судей плохо закончится», — приводит слова Червиченко Sport24.

Стоит также подчеркнуть, что Экспертно-судейская комиссия РФС уже рассмотрела все спорные моменты прошедшего поединка и постановила, что Кирилл Левников не допустил ни одной ошибки.