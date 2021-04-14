Конец карьере: Златана могут отстранить от футбола на три года

14 апреля шведское спортивное издание Sportbladet сообщило, что лучший футболист в истории страны Златан Ибрагимович, в 39 лет продолжающий свою спортивную карьеру, может быть отстранен от футбола на три года из-за того, что владеет долей в букмекерском бизнесе. По информации СМИ, Златану принадлежит 10-процентная доля в букмекерской контре Bethard. Футболист владеет долей в бизнесе не напрямую, а через компанию Unknown AB, которая при этом принадлежит ему на все сто процентов.

Согласно регламенту Международной футбольной федерации (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), действующие игроки не имеют права участвовать в соревнованиях под их эгидой, если у них есть собственный интерес в букмекерском бизнесе.

При этом в Bethard подтвердили владение игроком долей в конторе и на данный момент.

Получается, что Ибрагимович нарушил регламент ФИФА, выступив в отборочных матчах к чемпионату мира — 2022 в Катаре, вернувшись как раз для этого в национальную сборную Швеции. Регламент УЕФА игрок нарушал, выступая в составе «Милана» в Лиге Европы.

Проблема заключается еще и в том, что контора Bethard предлагала в своей линии ставки на матчи сборной Швеции против команд Грузии и Косово, в которых принял участие знаменитый форвард, а также на игры Серии А и Лиги Европы, в которых участвует «Милан».

По информации издания, в качестве наказания Златану может быть штраф в размере до €100 тыс., а также отстранение от любой связанной с футболом деятельности сроком до трех лет, что, само собой, станет приговором для карьеры игрока, который продолжает выступать на самом высоком уровне в 39 лет.

Также сообщается, что Федерация футбола Швеции знала о имеющемся конфликте интересов уже на протяжении нескольких лет, однако не предпринимала никаких действий, а ФИФА и УЕФА отказались от комментариев по данному вопросу.

Интересно, что известный своим резким характером и своенравностью Ибрагимович попадал в последнее время в не самые приятные ситуации. То итальянские СМИ сообщали о нарушении им антиковидных мер во время ужина в ресторане с бывшим одноклубником Иньяцио Абате и еще двумя другими людьми, то нападающий схлопотал красную карточку за неуважительное отношение к арбитру.

Во время состоявшегося 10 апреля матча Серии А против «Пармы», в котором «Милан» одержал победу со счетом 3:1, а сам ветеран сделал голевую передачу, арбитр Фабио Мареска удалил шведа, посчитав, что тот оскорбил его.

Сам Ибрагимович, а позже и «Милан» в пресс-релизе утверждали, что рефери ошибся и расслышал не то слово, которое на самом деле произнес игрок.

«Если у судьи были сомнения по поводу услышанного, он должен был отразить это. Дело может иметь неожиданный и громкий поворот, — говорил юрист «Милана» Леандро Кантамесса.

— Если судья подтвердит, что ошибся, Ибрагимович может сыграть в следующем матче – даже с учетом того, что он был удален. Если этого не произойдет, он может получить один-два матча дисквалификации, но это было бы очень несправедливо. Мы не можем обжаловать решение, если он получит дисквалификацию на один матч.

Было недопонимание. Больше нечего сказать. Я слышал, что сказал Ибрагимович, но я не знаю, что услышал судья. Я знаю, что Ибра не оскорблял его».

Но рассматривавшая дело комиссия оставила дисквалификацию в силе, выписав игроку штраф в €5 тыс. за неуважительное отношение к арбитру.

В текущем сезоне на счету Ибрагимовича 15 голов и две голевые передачи в 17 проведенных им матчах чемпионата Италии, а «Милан» долгое время участвовал в чемпионской гонке, но попал в полосу неудач как раз, когда форвард получил повреждение.

В обоих первых матчах отборочного цикла к ЧМ-2022 Златан помог «Тре крунур» одержать победы, сделав по голевой передаче и против Грузии (1:0), и против Косово (3:0). При этом в итальянских СМИ недавно проскочила информация, что «россонери» продлили контракт с Ибрагимовичем еще на год с окладом в €7 млн, хотя официального подтверждения от «Милана» по этому поводу еще не было.