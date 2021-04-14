Россияне выиграли первый день на командном чемпионате мира

Вот таким получился первый день на Командном чемпионате мира в Японии. Российская сборная выиграла ритм-танец и женскую короткую программу, уступив в короткой программе у мужчин. Все в целом ожидаемо, и все российские фигуристы откатали хорошо. Благодаря этому наша команда лидирует. На этом будем завершать нашу трансляцию, ее для вас вел Александр Седов.
А вот и итоговая таблица первого дня. Сборная России лидирует, что очень приятно!
Положение лидеров в короткой программе у мужчин. Семененко стал седьмым.
Несмотря на блестящее выступление Ханю, Чен его опередил и выиграл мужскую короткую программу!
Чен начинает с четверного флипа, затем делает тройной аксель, вращается на четвертый уровень и прыгает чистейший каскад 4 тулуп + 3 тулуп. В оставшееся время идут вращения и дорожка шагов максимального уровня. Как и Ханю, откатался просто блестяще!
На льду трехкратный чемпион мира американец Нэйтан Чен!
Ханю, естественно, уверенно возглавляет турнирную таблицу в короткой программе. Но удержит ли он его?..
Сразу же шикарный четверной сальхов. Дальше отличный каскад 4 тулуп + 3 тулуп. Вращение четвертого уровня, потом тройной аксель, еще вращение четвертого уровня, дорожка шагов и последнее вращение — тоже предельной сложности. Шикарный прокат от двукратного олимпийского чемпиона!
А теперь на льду лидер сборной Японии Юдзуру Ханю.
Совсем другого, конечно, хотел Уно, но со всеми своими ошибками он располагается сейчас на седьмом месте из девяти выступивших участников!
Уно, обладающий сложнейшим прыжковым набором, начинает с четверного флипа, правда, с ошибкой на приземлении. Дальше четверной тулуп, который должен был стать первой частью каскада, но не стал из-за падения! Вращение на четвертый уровень, сложный, но все же чистый выезд с тройного акселя. За одно из вращений получил только второй уровень, а финальное и дорожку шагов сделал на четвертый.
Шома Уно из Японии на льду.
Выходит Браун на первое место! Коляда уже третий, хотя меньше полутора баллов лидеру уступает. Но дальше сплошь суперзвезды.
Начал с тройного флипа, затем сделал и тройной аксель, отвращался на четвертый уровень и сделал каскад 3 лутц + 3 тулуп. Остальные вращения и дорожка, само собой, тоже на четвертый уровень. У него редко бывает иначе. Очень яркий и ни на кого не похожий прокат.
Ну а теперь выступит Джейсон Браун из США. Мастер катания, но без четверных прыжков.
Аймо выходит на первое место, двигая вниз в том числе и россиян!
Каскад с четверным прыжком в начале, затем тройной лутц и тройной аксель. Все вращения на четвертый уровень, а закончил дорожкой тоже на четвертый уровень. Блестящий прокат!
А теперь на льду очень крепкий французский спортсмен Кевин Аймо.
Даже со всеми своими ошибками Грассль опередил Нгуена. Но только его.
У Грассля очень сложная короткая программа, но начал он ее с падения на четверном лутце. А вот каскад 4 флип + 3 тулуп сделал чисто. Последовавшее за этим вращение получило от арбитров только второй уровень, и следом итальянец упал с тройного акселя. Дальше были вращение на четвертый уровень, дорожка на второй и еще одно, финальное вращение на четвертый. Жаль, не получился прокат у Грассля.
Вынужденно единственный итальянский одиночник Даниэль Грассль на льду.
Начинается вторая разминка. Тут будет шесть спортсменов.
Ожидаемо провалился Нгуен — последнее место на данный момент.
Сразу же падение с четверного сальхова. Затем чисто выполненный тройной аксель. Вряд ли Нгуен остался доволен каскадом 3 флип + 2 тулуп. Второй прыжок, безусловно, должен был быть более оборотным. Не все вращения смог сделать на четвертый уровень, за дорожку получил вообще только второй. Не лучший сезон в карьере Нгуена.
А теперь на льду Нам Нгуен из Канады.
Арбитры по достоинству оценили прокат Коляды, и россиянин стал лидером!
Сразу же отборолся на каскаде 4 тулуп + 3 тулуп, справившись прекрасно, на +2,47 GOE. Тройной аксель тоже прыгнул чисто. Вращение четвертого уровня, затем неплохой тройной лутц, дорожка шагов четвертого уровня и еще одно вращение на максимальный уровень. Чистый прокат Коляды!
Ну а на льду трехкратный чемпион России, призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда.
Адам Сяо Хим Фа занимает третье место на данный момент. Многовато ошибок допустил.
Начал с каскада 4 тулуп + 2 тулуп. Второй прыжок, конечно, должен был быть в три оборота. Затем с помарочкой на выезде сделал четверной сальхов. На приземлении с тройного акселя ошибка была уже явной — на две ноги. За дорожку шагов, как и за некоторые вращения получил только третий уровень.
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа на льду.
Поставили судьи все же под вопрос каскад и дорожку шагов. В итоге Садовский все же обходит Семененко, пусть и немного. За счет компонентов.
Сделал сразу четверной сальхов, а за ним и тройной аксель. Дальше был каскад 3 лутц + 3 тулуп. Все вращения на четвертый уровень, дорожка — тоже. Садовский, как и Семененко, показал очень приличный уровень. Совершенно чистое исполнение.
А теперь чемпион Канады Роман Садовский.
Своим личным рекордом ставит первый ориентир в турнире Семененко!
Сразу же отборолся и в итоге чисто исполнил и выехал в каскаде 4 тулуп + 3 тулуп, а затем чисто сделал еще и четверной сальхов! Блестящее начало 17-летнего россиянина, который затем отвращался на четвертый уровень и прыгнул тройной аксель — небезупречно, но и без ошибки. Дальше еще одно вращение четвертого уровня, дорожка четвертого уровня и еще одно вращение четвертого! Ух, великолпеный прокат!
Евгений Семененко открывает выступления мужчин!
Начинается первая разминка у мужчин. Здесь сначала будет пять спортсменов, потому что у итальянцев сразу два фигуриста (и основной, и запасной) не смогли принять участие в турнире из-за коронавируса.
Но сначала развлекалочка от панды-маскота, а потом подготовка льда.
Убедительное лидерство сборной России после двух видов. Японцы на балл опережают США в борьбе за вторую строчку. Но сейчас мужское катание, где у Страны восходящего солнца просто дрим-тим, а у США лучший фигурист планеты Нэтан Чен.
Положение лидеров в короткой программе у женщин.
Россиянкам Рика, конечно, проигрывает, проигрывает и Сакамото, но опережает всех остальных, что важно.
Да, тройной аксель был в самом начале проката, только Кихира с него вновь упала... Дальше чистый каскад 3 флип + 3 тулуп, потом чистый тройной риттбергер. Вращения Кихира сделала на четвертый уровень, а дорожку шагов на третий. Это был объективно сильный прокат, но срыв тройного акселя будет стоит слишком дорого. Первым двум позициям россиянок в короткой программе ничто не угрожает!
Рика Кихира завершает короткую программу женщин. Естественно, она попытается победить россиянок. Будет ли тройной аксель?
Неясное ребро на тройном флипе отметили арбитры, все остальное было чисто. Все прыжки докручены. В итоге Щербакова занимает на данный момент лидирующую позицию с новым личным рекордом!
Двойной аксель в начале проката, дальше тройной
Только что выступала серебряный призер чемпионата мира, а теперь на льду действующая чемпионка мира — Анна Щербакова!
Как бы ни была хороша Сакамото, Туктамышева была очевидно лучше! Новый лидер! Лучший прокат в сезоне для Елизаветы!
И сразу же чистый тройной аксель! Дальше блестяще исполненный каскад 3 лутц + 3 тулуп, вращение третьего уровня, чистый тройной флип, вращение уже на четвертый уровень, дорожка шагов, оцененная судьями в максимальный четвертый уровень, и финальное вращение тоже на четвертый. Блестящий прокат Императрицы!
На льду капитан сборной России Елизавета Туктамышева!
Сакамото Теннелл ожидаемо уступила, но также ожидаемо вышла на вторую на данный момент строчку.
Начало с двойного акселя, затем каскад 3 лутц + 3 тулуп, вращение четвертого уровня, тройной флип, а вот за дорожку шагов судьи присудили спортсменке только второй уровень. Но в целом очень приличный прокат. Еще важно отметить линии вращения и отличную скорость всего проката!
Чем ответит американка Брэди Теннелл?
Никаких вопросов: Сакамото становится уверенным лидером турнира и настоящим ориентиром для оставшихся сильных участниц! Это вообще личный рекорд для японки!
С этого проката будем освещать женщин подробнее. Начала с двойного акселя, затем сделала тройной лутц и после вращения четвертого уровня еще и каскад 3 флип + 3 тулуп. Все чисто. Дорожку шагов и все вращения оценили тоже четвертым уровнем! Очень сильный прокат! Лучше чем на ЧМ!
Японка Каори Сакамото на льду. От нее ждут многого.
Карен Чен откаталась неоднозначно. Возможно, акклиматизация повлияла и привела к ошибкам и падению. Это на 12 баллов меньше ее лучшего результата, но уровень таков, что Чен становится промежуточным лидером.
Американка Карен Чен начинает прокат.
Шесть минут у девушек на подготовку к выступлениям.
А сейчас начинается вторая разминка, в которой выступят наши Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова! Они выйдут на лед четвертой и пятой, а закроет соревнования их главная конкурентка Рика Кихира из Японии.
Гутманн каталась неплохо, но без ошибок у нее тоже не вышло. Недокруты там, выезды — по мелочи. Тем не менее это лучший ее результат в сезоне и первое место в первой разминке!
Ну а закрывает первую разминку еще одна итальянка — Лара Наки Гутманн.
Шумахер откатала очень прилично, без видимых ошибок. По технике она тоже получила лучшую оценку среди всех, уже выступивших. Правда, пару недокрутов арбитры увидели, ну и выезд с риттбергера был не самым удачным. В итоге канадка показывает на данный момент второй результат. Выступившая первой Негрелло остается лидером.
Канадка Элисон Шумахер на льду.
Маццара и Серна почти идентичные баллы получили, и француженки замыкают таблицу на данный момент.
Вслед за Маццара выступила ее партнерша по сборной Леа Серна. Надо сказать, что обе француженки отработали не без ошибок и падений.
А теперь на льду француженка Майя Маццара.
Итак, выступили итальянка и канадка Габриэль Дейлман. У известной североамериканской фигуристки не все получилось. Например, она сделала лутц только в два оборота, и он вообще не был засчитан. После ухода от Брайана Орсера не показывает таких результатов, как раньше, канадка. В итоге проиграла даже Негрелло.
Итальянка Жиневра Лавиния Негрелло выступает первой.
Начинается первая разминка. Вот ее участницы. Наши Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева выступят во второй.
Техническим специалистом в женском турнире будет Александр Кузнецов.
Сейчас идет представление арбитров, которые будут работать на женской короткой программе. Александр Лакерник — представитель ИСУ. Елена Фомина снова работает.
Да, готовят лед в Осаке. Через семь минут примерно начнется разминка женщин.
Следующим пунктом программы будет короткая программа женщин. Пока непонятно, увидим ли мы сначала заливку льда. Тут маскот в виде панды покатался, развлекая зрителей, а сейчас пауза, но заливочные машины не выезжают.
А вот турнирная таблица после первого вида программы. Впереди еще очень много борьбы, но уже приятно.
Положение в ритм-танце.
Отличная атмосфера в российском «кисс энд край», где с нашим дуэтом были тренеры и пара Мишина — Галлямов, которым сегодня не выступать. Синицина и Кацалапов не получили максимальные для себя оценки, но уверенно выиграли ритм-танец!
При всем уважении к конкурентам, это все-таки другой уровень. «Золотая» программа Синициной и Кацалапова была исполнена традиционно великолепно. Можно не сомневаться, что Россия начнет турнир с 12-ти очков!
Ну а теперь сильнейший танцевальный дуэт планеты прямо сейчас: чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов!
Выходит итальянский дуэт на первое место. Для сборной России это хорошо тем, что Гиньяр и Фаббри подвинули на одну строчку наших конкурентов из США.
Нас ждет очередная смена лидера, но это было предсказуемо — очень уж хороши итальянцы.
Ну а на льду очень сильные итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри!
Ну да, вот и подтверждение: Гавайек и Бэйкер становятся лидерами танцевального турнира. Это уже минимум 10 очков в копилку США.
Прекрасный и зажигательный танец, с которым американская команда точно выйдет на промежуточное первое место! Показали класс ребята.
Ну что, Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер, представляющие США, начинают свое выступление в турнире.
Пока начинается разминка трех танцевальных пар-фаворитов, стоит сказать, что для японцев важное событие произошло: на прошлом КЧМ их спортивные и танцевальные пары заняли последние места во всех четырех своих прокатах, набрав за каждый по семь баллов. Сегодня за ритм-танец уже как минимум (и, вероятно, максимум) будет восемь! Ну а вот в какой последовательности выступят тандемы во второй разминке.
Ну что ж, канадский дуэт выступил в меру своих сил. Атмосфера в канадском углу слез и поцелуев не такая карнавальная, как у французов, но тут и состав менее опытный. Танец приятно смотрелся и чувственно. Что до оценок, то Сусис и Фирус проигрывают, хоть и чуточку, даже японцам.
На льду канадская пара Кэролайн Сусис и Шейн Фирус.
У всех очень хорошее настроение. Классная атмосфера на турнире. Ну а французы выходят на первое место пока что со своим лучшим результатом сезона.
Сначала выступили японские фигуристы Мисато Коматсубара и Тим Колето, а затем откатали Аделина Галявиева и Луи Торон из Франции. Японцы набрали чуть больше 66 баллов, но французы их, скорее всего, обыграют за счет компонентов при похожей технике.
Идет первая разминка сейчас, и затем начнутся соревнования.
Вот расписание ритм-танца. Пары разбиты на две разминки по три выступления. Наши чемпионы мира завершат программу.
В Японии представили арбитров, включая россиянку Елену Фомину, и сейчас начнется первая разминка.
В программу первого дня войдут ритм-танец, а также короткие программы женщин и мужчин соответственно.
Приветствуем любителей фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого соревновательного дня командного чемпионата мира в Осаке.