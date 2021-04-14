Россияне выиграли первый день на командном чемпионате мира

Пока начинается разминка трех танцевальных пар-фаворитов, стоит сказать, что для японцев важное событие произошло: на прошлом КЧМ их спортивные и танцевальные пары заняли последние места во всех четырех своих прокатах, набрав за каждый по семь баллов. Сегодня за ритм-танец уже как минимум (и, вероятно, максимум) будет восемь! Ну а вот в какой последовательности выступят тандемы во второй разминке.