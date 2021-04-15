«Проиграли уже в Мадриде»: как «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
Боруссия Д Манчестер Сити
1:2
закончен
Ливерпуль Реал Мадрид
0:0
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдАризона Койотс
5:2
закончен
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
1:4
закончен
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
2:3
закончен
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
3:4
закончен
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
2:6
закончен
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
1:4
закончен
Единая лига ВТБ
Парма Зенит
78:76
закончен
Химки Нижний Новгород
64:69
закончен
Евролига
ЦСКА Панатинаикос
93:86
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
105:130
закончен
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
90:103
закончен
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
123:117
закончен
Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
117:112
закончен
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
98:100
закончен
Нью-Орлеан ПеликансНью-Йорк Никс
106:116
закончен
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
106:115
закончен
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
124:132
закончен
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
109:147
закончен
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
113:114
закончен
Сакраменто КингзВашингтон Уизардс
111:123
закончен
Денвер НаггетсМайами Хит
123:106
закончен
Лига Европы
Рома Аякс
22:00
Манчестер Юнайтед Гранада
22:00
Славия П Арсенал
22:00
Вильярреал Динамо З
22:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
02:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
02:00
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
02:00
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
02:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
03:30
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
02:30
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
03:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
05:00
Фигурное катание / Командный чемпионат мира
Ритм-танец, женская и мужская короткие программы
online
Украина / Премьер-лига
ЛьвовАлександрия
17:00
Германия / Бундеслига
РБ ЛейпцигХоффенхайм
21:30
Англия / Премьер-лига
ЭвертонТоттенхэм Хотспур
22:00
Франция / Лига 1
ЛилльМонпелье
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
01:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
03:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
04:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
04:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
05:00
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Енисей
19:00
НБА / регулярный чемпионат
Юта ДжазИндиана Пэйсерс
22:00
Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
02:00
Детройт ПистонсОклахома-Сити Тандер
02:00
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Клипперс
02:00
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
02:30
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
02:30
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
03:00
Чикаго БуллзМемфис Гриззлиз
03:00
Миннесота ТимбервулвзМайами Хит
03:00
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
03:30
Даллас МавериксНью-Йорк Никс
04:30
Развернуть

«Проиграли уже в Мадриде»: как «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

«Реал» по сумме двух матчей обыграл «Ливерпуль» в вышел в 1/2 финала ЛЧ

Мадридский «Реал» в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов сыграл вничью против «Ливерпуля». Подопечные Юргена Клоппа провели гораздо более цельный матч, чем неделю назад, но добиться положительного результата мерсисайдцам так и не удалось.

Скопировать ссылку

Вторая четвертьфинальная игра, несмотря на горящие на табло стадиона нули, выдалась яркой, живой и зрелищной. Ливерпульская команда показала высокую интенсивность, и если бы ей удалось в первом тайме поразить ворота Тибо Куртуа, то шансов и энергии на то, чтобы забить второй и пройти соперника было бы больше. Впоследствии футболистами «красных» так и не удалось переправить мяв в ворота, несмотря на существенное преимущество в моментах, и гости спокойно довели матч до комфортного для себя результата.

Мерсисайдская команда в седьмой раз в этом году не смогла распечатать ворота оппонентов на домашнем стадионе. Подопечным Юргена Клоппа удавалось отличиться на «Энфилде» лишь в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити» (1:4) и «Астон Виллы» (2:1).

Парад печальной для «Ливерпуля» статистики продолжился следующим фактом: за последние 14 последних матчей с испанскими командами «красным» удалось одержать всего две победы, трижды сыграть вничью и девять раз проиграть.

После финального свистка главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетовал на то, что исход двухматчевого поединка был решен еще в Испании. Та встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридцев.

«Мы проиграли противостояние не сегодня, а в Мадриде. Мы не забили, а потом «Реал» за счет опыта довел матч до нужного ему итога. Ну, вот так в этом году мы и реализуем моменты. Мы знаем, как часто Салах забивает в похожих ситуациях с закрытыми глазами, но сегодня этого не случилось. Все в игре было абсолютно нормальным, но мы вылетаем. Мы любим этот турнир, и вернуться в него важно и по другим причинам. В данный момент мы планируем сосредоточиться на Английской премьер-лиге», — цитирует немецкого специалиста «Би-би-си».

Зинедин Зидан же был краток, поблагодарив свою команду за этот результат.

«Я горжусь тем, что мы сделали. Однако не стоит забывать, что мы еще ничего не выиграли. Мы приложили огромные усилия, чтобы пройти дальше. Сейчас нам надо отдохнуть и набраться сил.

Я горжусь характером и самоотдачей игроков. Да, у нас много мастеров, но больше всего меня восхищает их характер», — произнес Зидан на послематчевой пресс-конференции.

При этом французский специалист не забыл похвалить «Ливерпуль», который, по его словам, доставил множество проблем, особенно на старте поединка.

«Мы понимали, что сегодня придется терпеть, но в итоге получили то, что больше всего хотели: пройти дальше. Полагаю, мы хорошо справились с игрой, оседлали бурю и можем гордиться своим выступлением. Понимали, что они начнут быстро, и они очень здорово атаковали первые 15 минут, что было естественно. В четвертьфинале Лиги чемпионов нужно окапываться, чтобы пройти дальше. Мы это и сделали», — добавил наставник «сливочных».

Полузащитник «Реала» Каземиро, напугавший болельщиков тем, что после очередного стыка в центре поля начал хромать, отметил слаженную командную работу, поспособствовавшей положительному итогу противостояния.

«Быть вместе — важная часть на пути к трофею. Мы были все вместе. Мы знали, что у соперника есть хороший тренер, мастерство и отличная физическая форма. Но мы проделали большую работу и заслуженно прошли дальше.

Мы понимаем, что с «Челси» будет сложно. Но в данный момент мы об этом не думаем, а готовимся к следующему матчу»,

— сказал Каземиро испанскому изданию Marca.

Хавбек «красных» Джеймс Милнер объяснил вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов плохой реализацией голевых моментов. По его словам, команда в ответном матче против «Реала» показала большое желание.

«Наша игра и наша интенсивность были на хорошем уровне. Но мы не воспользовались своими шансами — в этом вся разница. Позитив заключается в том, что мы создавали моменты. Мы явно были лучшей командой и создали больше для того, чтобы победить. Если бы мы играли так же в первом матче, то непременно бы прошли в полуфинал», — считает он.

Проверить это утверждение, впрочем, уже не удастся. Теперь «Ливерпулю» предстоит серьезная работа в чемпионате Англии для того, чтобы обеспечить себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон. А конкуренция в таблице жесткая — ни «Вест Хэм», ни «Лестер», ни «Эвертон», ни «Челси» не отдадут свое место просто так.