«Проиграли уже в Мадриде»: как «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов

Вторая четвертьфинальная игра, несмотря на горящие на табло стадиона нули, выдалась яркой, живой и зрелищной. Ливерпульская команда показала высокую интенсивность, и если бы ей удалось в первом тайме поразить ворота Тибо Куртуа, то шансов и энергии на то, чтобы забить второй и пройти соперника было бы больше. Впоследствии футболистами «красных» так и не удалось переправить мяв в ворота, несмотря на существенное преимущество в моментах, и гости спокойно довели матч до комфортного для себя результата.

Мерсисайдская команда в седьмой раз в этом году не смогла распечатать ворота оппонентов на домашнем стадионе. Подопечным Юргена Клоппа удавалось отличиться на «Энфилде» лишь в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити» (1:4) и «Астон Виллы» (2:1).

Парад печальной для «Ливерпуля» статистики продолжился следующим фактом: за последние 14 последних матчей с испанскими командами «красным» удалось одержать всего две победы, трижды сыграть вничью и девять раз проиграть.

После финального свистка главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетовал на то, что исход двухматчевого поединка был решен еще в Испании. Та встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридцев.

«Мы проиграли противостояние не сегодня, а в Мадриде. Мы не забили, а потом «Реал» за счет опыта довел матч до нужного ему итога. Ну, вот так в этом году мы и реализуем моменты. Мы знаем, как часто Салах забивает в похожих ситуациях с закрытыми глазами, но сегодня этого не случилось. Все в игре было абсолютно нормальным, но мы вылетаем. Мы любим этот турнир, и вернуться в него важно и по другим причинам. В данный момент мы планируем сосредоточиться на Английской премьер-лиге», — цитирует немецкого специалиста «Би-би-си».

Зинедин Зидан же был краток, поблагодарив свою команду за этот результат.

«Я горжусь тем, что мы сделали. Однако не стоит забывать, что мы еще ничего не выиграли. Мы приложили огромные усилия, чтобы пройти дальше. Сейчас нам надо отдохнуть и набраться сил.

Я горжусь характером и самоотдачей игроков. Да, у нас много мастеров, но больше всего меня восхищает их характер», — произнес Зидан на послематчевой пресс-конференции.

При этом французский специалист не забыл похвалить «Ливерпуль», который, по его словам, доставил множество проблем, особенно на старте поединка.

«Мы понимали, что сегодня придется терпеть, но в итоге получили то, что больше всего хотели: пройти дальше. Полагаю, мы хорошо справились с игрой, оседлали бурю и можем гордиться своим выступлением. Понимали, что они начнут быстро, и они очень здорово атаковали первые 15 минут, что было естественно. В четвертьфинале Лиги чемпионов нужно окапываться, чтобы пройти дальше. Мы это и сделали», — добавил наставник «сливочных».

Полузащитник «Реала» Каземиро, напугавший болельщиков тем, что после очередного стыка в центре поля начал хромать, отметил слаженную командную работу, поспособствовавшей положительному итогу противостояния.

«Быть вместе — важная часть на пути к трофею. Мы были все вместе. Мы знали, что у соперника есть хороший тренер, мастерство и отличная физическая форма. Но мы проделали большую работу и заслуженно прошли дальше.

Мы понимаем, что с «Челси» будет сложно. Но в данный момент мы об этом не думаем, а готовимся к следующему матчу»,

— сказал Каземиро испанскому изданию Marca.

Хавбек «красных» Джеймс Милнер объяснил вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов плохой реализацией голевых моментов. По его словам, команда в ответном матче против «Реала» показала большое желание.

«Наша игра и наша интенсивность были на хорошем уровне. Но мы не воспользовались своими шансами — в этом вся разница. Позитив заключается в том, что мы создавали моменты. Мы явно были лучшей командой и создали больше для того, чтобы победить. Если бы мы играли так же в первом матче, то непременно бы прошли в полуфинал», — считает он.

Проверить это утверждение, впрочем, уже не удастся. Теперь «Ливерпулю» предстоит серьезная работа в чемпионате Англии для того, чтобы обеспечить себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон. А конкуренция в таблице жесткая — ни «Вест Хэм», ни «Лестер», ни «Эвертон», ни «Челси» не отдадут свое место просто так.