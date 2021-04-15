Дерби шейхов и удача «Реала»: какими будут полуфиналы Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»

Наиболее интригующей парой полуфиналов Лиги чемпионов обещает быть противостояние парижан и манкунианцев, которое в шутку уже нарекли как «арабское дерби». Обе команды, несмотря на, вероятно, самые высокие и размытые бюджеты в мировом футболе, ни разу не выигрывали главный европейский турнир, и с приходом шейхов в клубы акцент делался как раз на это.

В этот раз «Сити» удалось дойти до стадии полуфинала, где «горожане» в последний раз играли в сезоне-2015/16, гораздо увереннее, чем обычно. Подопечные Хосепа Гвардиолы без проблем выиграли свою группу, где, впрочем, были гораздо выше классом соперников, а затем в 1/8 финала легко разобрались с менхенгладбахской «Боруссией», получив следом в четвертьфинале тоже «Боруссию», но из Дортмунда. «Шмелей» серьезно штормит в чемпионате, так что «Сити» выходил в паре значительным фаворитом. Так и получилось: дома «горожане» вырвали победу — 2:1 — на последних минутах, а ответный поединок завершился с тем же счетом.

Таким образом, «Ман Сити» пробился в полуфинал впервые за пять лет. С того момента в команде остались лишь четыре игрока. А Гвардиола за карьеру в манчестерском клубе впервые зашел так далеко в Лиге чемпионов, все время до этого останавливаясь на стадии то 1/8, то 1/4.

«Клуб вышел в полуфинал лишь во второй раз, так что у него нет особой истории на этом этапе, но мы начинаем ее писать. Мы играли прекрасно, не считая первых десяти минут, когда соперник был хорош. Я очень рад выходу в полуфинал, попаданию в число 4 лучших команд Европы. Мы постараемся хорошо выступить против больших, сильных клубов», – цитирует Гвардиолу BT Sport.

«Сити» остается единственной командой текущего розыгрыша ЛЧ, у которой нет поражений в турнире. При этом у «горожан» сумасшедшая разница забитых и пропущенных мячей (21:3), на что, справедливости ради, повлиял тот факт, что манкунианцы получали довольно удобных соперников. Но в полуфинале коллектив Гвардиолы, который, между прочим, уже практически обеспечил себе победу в чемпионате Англии, ждет не менее серьезная конкуренция со стороны клуба, который наряду с «Реалом» называют главным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

«Пари Сен-Жермен» с двумя поражениями все равно без ощутимых препятствий выиграл свою группу, а в 1/8 во главе с новым тогда тренером Маурисио Почеттино покуражился над переживающей тяжелые времена «Барселоной». Легче расклад для парижан не стал, и в четвертьфинале команда получила действующего чемпиона «Баварию». Неочевидные ошибки мюнхенцев в домашнем матче и действия поймавшего свою игру Килиана Мбаппе, который, между прочим, еще и борется в бомбардирской гонке, привели к тому, что из Германии «ПСЖ» уезжал, имея за плечами победу и три выездных гола. Положение «Баварии» оставалось тяжелым, и в ответной игре команда забила лишь раз, пусть и не позволив отличиться парижанам (только Неймар загубил несколько верных моментов), но все равно вылетела из турнира. Любопытно, что на следующий день после этого появились новости о том, что УЕФА планирует изменить правило выездного гола.

Так или иначе, но «ПСЖ» в третий раз в истории в полуфинале и в каком-то смысле поквитался с «Баварией» за прошлогодний финал ЛЧ. За последние два года парижане зафиксировали невероятный рост как команды, так и всего бренда, и именно нынешний момент называют лучшим для «ПСЖ» в плане перспектив на завоевание титула.

«Наша цель – пройти как можно дальше. Мы обыграли «Барселону» и «Баварию», это очень много значит. Мы много вложили в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов и все возможные трофеи. У Неймара и Мбаппе нет причин уходить. У нас действительно есть все, чтобы выиграть все турниры», – уверен президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи.

Первый матч между «ПСЖ» и «Сити» состоится 27 апреля, ответная игра — 4 мая.

«Реал Мадрид» — «Челси»

У «сливочных», которые ежегодно находятся в первых рядах, когда речь заходит о фаворитах Лиги чемпионов, в этом сезоне не все гладко. Впервые за много лет команда с огромным трудом преодолела стадию группового этапа, что едва не стало причиной отставки Зинедина Зидана. В плей-офф к мадридцам же обернулась удача: в 1/8 команда победила скромную «Аталанту», а в четвертьфинале разобралась с находящимся в глубоком кризисе «Ливерпулем». К весне «Реал» серьезно прогрессировал и сейчас претендует как на Лигу чемпионов, так и на победу в чемпионате Испании.

«Я горжусь характером футболистов. Когда их припирают к стенке, когда все идет не так, как надо, они демонстрируют сплоченность. Да, у нас много мастеров, но больше всего мне нравится именно характер парней», – похвалил своих подопечных Зидан после ответного матча с «Ливерпулем».

«Реалу» удалось обрести фантастическую уверенность: центр поля во главе с Тони Кроосом и Каземиро практически идеален, Тибо Куртуа научился действительно спасать, Карим Бензема окончательно утвердился в статусе лидера атаки, а про вечно страдающего от травм Эдена Азара уже никто и не вспоминает. Как итог, мадридцы в рекордный 14-й раз в истории в полуфинале ЛЧ.

Тем не менее с точки зрения игрового баланса и превосходства «Реал» выглядит куда менее предпочтительнее, чем, например, «ПСЖ» и «Сити», набравшие невероятный ход. Очевидно, что в полуфинале за Зидана сыграет опыт выступления на таком уровне, но хватит ли этого с главной темной лошадкой турнира — большой вопрос.

Появления «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов наверняка не ждали даже в самых оптимистичных прогнозах. «Синие» провалили первую часть сезона, в результате чего был уволен Фрэнк Лэмпард (прямо сказать, событие не из ряда вон для клуба Романа Абрамовича). От окончательного падения в яму спас команду новый главный тренер Томас Тухель. С первых матчей под руководством опытного специалиста в игре «Челси» произошли существенные изменения, наметилась стабильность, которой очень не хватало при Лэмпарде. Плюс ко всему, Тухелю удалось выгодно вклинить в состав дорогостоящих новичков команды Кая Хаверца и Тимо Вернера. По слухам, приглашение немецкого тренера было мотивировано в том числе и тем, что именно Хаверцу и Вернеру был нужен «свой» тренер. Но это уже совсем другая история.

Вылет «синих» из турнира твердо прогнозировали еще в 1/8. Тогда «Челси» получил в соперники мощный на тот момент «Атлетико», а Тухель в итоге одержал чисто тренерскую победу над Диего Симеоне. В первом матче в Мадриде «матрасники» не нанесли ни одного удара в створ и лондонцы победили за счет супергола Оливье Жиру, в ответной встрече было 2:0. В четвертьфинале «Челси» же столкнулся с главным аутсайдером среди оставшихся соперников «Порту»: уверенная победа в гостях и поражение 0:1 дома, не помешавшее пройти дальше.

В полуфинале ЛЧ две английские команды сыграют уже во второй раз за последние три сезона. «Челси» в полуфинале — в восьмой раз в истории и впервые с 2014-го.

Как и в паре «ПСЖ» — «Сити», первая игра состоится 27 апреля, а ответная спустя неделю.