Образцовый старт: Россия стала лидером командного чемпионата мира

Соревновательный день в Осаке начался с соревнований танцевальных пар.

Действующие чемпионы мира Виктория Синицина / Никита Кацалапов выступали последними. Перед ними основная конкуренция развернулась между американским дуэтом Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер и итальянцами Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри. Обе пары показали привычный для себя высокий уровень, чисто откатав свои программы, но для российской сборной было плюсом, что Гиньяр с Фаббри все-таки оказались на шесть очков выше, откинув тем самым Гавайек и Бэйкера на одну позицию ниже.

А лучше это тем, что, как и предполагалось, борьба за победу на турнире развернется именно между сборными России и США.

Синицина с Кацалаповым по итогам ритм-танца оказались на две головы выше конкурентов: 86,66 балла против 82,93 и 76,79 у итальянцев и американцев соответственно. Подопечные Александра Жулина в итоге принесли России 12 очков и промежуточное лидерство, передав эстафету женщинам.

Если участницы из первой разминки особенного впечатления не произвели, учитывая объективную разницу в классе, то вторая группа участников, состоявшая исключительно из лучших фигуристок-одиночниц планеты, определенно интриговала. На первый план вышла дуэль Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой с японками Рикой Кихирой и Каори Сакамото.

Сакамото из четверки основных претенденток на победу начала за здравие, чисто и классно откатав свой контент. Но, впрочем, без элементов ультра-си. После на льду появилась капитан сборной России Елизавета Туктамышева, показавшая, пожалуй, один из самых сильных прокатов в сезоне с чистым фирменным тройным акселем. Действующей чемпионке мира Анне Щербаковой в итоге не потребовалось прыгать ультра-си: с одним неясным ребром ученица Этери Тутберидзе набрала 81,07 балла (это новый личный рекорд) и обогнала Туктамышеву чуть менее, чем на балл. Оставалась только Кихира, провалившая не так давно чемпионат мира, и в этот раз у лучшей фигуристки Японии реабилитироваться не получилось — падение на тройном акселе и всего 69,74 балла.

Как итог, два первых места у представительниц России. Тем самым Щербакова и Туктамышева принесли в копилку сборной еще 23 балла.

Последними соревновались мужчины. У российских болельщиков, справедливости ради, надежд на серьезные успехи в этой дисциплине как не было, так и нет, держа в памяти результаты чемпионата мира. Михаил Коляда и Евгений Семененко в Стокгольме выступили очень достойно и сумели принести России максимальную квоту на Олимпиаду, но все-таки дали понять, что пока соревноваться с такими одиночниками, как Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю, они не способны.

Оба подопечных Алексея Мишина выступили в стартовой разминке. Семененко открывал короткую программу и в очередной раз дал позавидовать своей стабильности: практически идеально все запланированное выполнил 17-летний фигурист, столкнувшись с проблемами лишь на тройном акселе. Его прокат оценили в 88,86 балла — это личный рекорд Семененко. Еще более чистое выступление показал Коляда, не сорвавший ни одного элемента и получивший 93,42. Чистота, с которой катаются фигуристы на КЧМ, лишний раз показывает, что без нервов на хорошие баллы может кататься любой.

Ко всему прочему, в вопросе судейства в отношении россиян возникло немало вопросов. В частности удивились и Алексей Ягудин с Татьяной Тарасовой, говоря о том, что оценки у Семененко и Коляды могли и должны были быть выше. Понимая, что ивент в Осаке больше коммерческий и, можно сказать, даже товарищеский, вряд ли этому будет уделено серьезное внимание.

А главная борьба ожидаемо развернулась между американцами и японцами. Джейсон Браун с удивительным по красоте, однако не самым сложным прокатом чуть больше балла выиграл у Коляды. Шома Уно, не лучшим образом показавший себя на чемпионате мира, совсем не справился с программой, допустив падение и еще несколько грубых ошибок, и в итоге стал вообще девятым с предпоследним результатом. А вот у Ханю, который тоже ошибался в Швеции, в этот раз все получилось идеально — 107,12 балла. Сомнений в победе японца не было бы, не выступай следом за ним Чен. За блестящий прокат американца судьи поставили 109,65 балла, обеспечившие Нэйтану победу в короткой программе. Это, к слову, тоже вызвало вопросы к судейству, поскольку для многих более очевидной была победа Ханю.

Коляда расположился на пятой строчке, Семененко — седьмой. Это плюс восемь и шесть баллов соответственно для сборной России.

В свободной таблице российские фигуристы, набравшие 49 очков, занимают первое место после первого дня соревнований. Команда США отстает на два балла, японцы проигрывают семь пунктов.

Продолжится турнир завтра, 16 апреля. В 9.15 по московскому времени с короткой программой выступят спортивные пары, в 10.35 на лед выйдут танцоры с произвольными номерами, а в 12.00 начнется произвольная программа у мужчин.