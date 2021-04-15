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Россия сохранила лидерство на командном чемпионате мира

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Сборная России лидирует по итогам второго дня на командном чемпионате мира

В Осаке продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. Во второй день соревнований российские спортсмены набрали в общей сложности 42 очка и сохранила лидерство в общем зачете. «Газета.Ru» следила за главными событиями дня в режиме онлайн.

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17 апреля соревновательная часть турнира закроется произвольными программами спортивных пар (начало в 9.10 по мск) и женщин (10.40). А сейчас остается констатировать, что сборная России как никогда близка к своей первой победе на командном чемпионате мира.

Прокаты Коляды и Семененко приносят России в общей сложности 18 баллов и позволяют в виртуальном зачете нашей команде еще сильнее оторваться ближайших преследователей. Это значит, что в преддверии заключительного дня соревнований россияне становятся безоговорочными фаворитами.

Результаты произвольной программы мужчин (первая пятерка):

Юдзуру Ханю снова штормит, что не дает ему никаких шансов против Чена. 193,76 балла у японца и у американца, это два первых места. А Джейсон Браун, между прочим, выступил не лучшим образом и только восьмой результат показал. Таким образом, Коляда третий (огромный успех при таких соперниках), а Семененко — пятый.

Завидную стабильность в очередной раз демонстрирует Михаил Коляда. Ни единого ни срыва, пусть и были небольшие помарки. Очевидно, что он существенно уступает лидерам мужского мирового фигурного катания Нэйтану Чену и Юдзуру Ханю в прыжковой технике, но с точки зрения артистизма и баланса — это идеал.

180,72 балла получает Коляда. Как минимум восемь очков Россия наберет в общий зачет.

Отличное выступление Евгения Семененко. Ни одного элемента не сорвал, чистейший прокат. Можно сказать, для своего нынешнего уровня откатался максимально достойно.

166,33 балла набирает ученик Алексея Мишина и лидирует по итогам первой разминки.

Провалившие короткую программу Даниэль Грассль и Шома Уно реабилитировались. Итальянец шикарный номер откатал и получил 161,56 балла, а японец неожиданно начал прокат с каскада тройной аксель + четверной тулуп, пусть и допустил падение и недокрут, но впечатлил, получив 164,96. Хорошее начало.

На льду появляются мужчины, которые сейчас выступят с произвольной программой. Завершит первую разминку Евгений Семененко.

Положение сводной таблицы по итогам танцев на льду. Россия еще больше оторвалась от США и Японии.

Конечно, надо понимать, что американские мужчины-одиночники наверняка нивелируют этот гандикап, но и в том числе по этой причине необходимо брать каждое очко в других дисциплинах.

Финальные результаты танцевальных дуэтов в произвольной программе:

Браво! Идеальное выступление Синициной и Кацалапова. Невероятно трогательную свою программу, уже хорошую известную зрителю, исполняют без единой ошибки. У Виктории лишь платье немного разошлось, но это проблемой не стало.

Одерживают наши фигуристы победу и в коротком, и произвольном танце, принося тем самым сборной России на турнире еще 12 баллов в копилку.

Безупречные прокаты показали главные конкуренты россиян Шарлен Гуиньяр / Марко Фаббри и Кейтлин Гавайек / Люк-Жан Бейкер. Итальянцы оказались лучше американцев с личным рекордом — это значит, что в случае первого места Россия оторвется чуть больше. Загадывать, впрочем, не будем.

Синицина и Кацалапов на льду.

Первая разминка без сенсаций. Французы Аделина Галявиева / Луи Торон вышли в промежуточные лидеры, а две одиночницы в kiss and cry на радостях даже устроили канкан. Японская супружеская пара Мисато Комацубара / Тим Колето, которая уже отобралась на Олимпиаду, выгрызла преимущество над канадцами Кэролайн Сусис / Шейн Фирус. Они не лучшим образом выступили в произвольной, как и в короткой, и пока замыкают таблицу. Вот, пожалуй, пока главная сенсация танцевальной дисциплины.

Впереди — сильнейшие пары на турнире.

Так выглядит состав участников и порядок выступлений танцоров:

А впереди выступления танцевальных дуэтов. Наши чемпионы мира Виктория Синицина / Никита Кацалапов после ритм-танца лидируют, превосходя итальянцев Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри на чуть менее, чем четыре балла. Россияне стоят последними в старт-листе.

Сборная России в общем зачете отрывается от команды США на пять очков.

Результаты короткой программы у спортивных пар. Все ожидаемо.

К сожалению, не справились с эмоциями наши парники без основных конкурентов на турнире. Галлямов сорвал прыжковый элемент — сальхов, что с ним происходит не в первый раз. Были и другие незначительные ошибки, видно, что сами они расстроены. Тем не менее 73,77 балла получают они за свое выступление и приносят сборной России 12 баллов.

Пока лидерство в короткой программе захватили итальянцы Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе. Американская пара Алекса Шимека / Брэндон Фрейзер, судя по всему, упустят место в тройке. Для сборной России это огромный плюс, поскольку основным конкурентом нашей команды является США.

Открывают сегодняшний день парники. Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина / Александр Галлямов выступают последними.

Приветствуем любителей фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второго соревновательного дня командного чемпионата мира в Осаке. В сегодняшней программе короткая программа пар, произвольный танец и произвольная программа мужчин.