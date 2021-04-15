Россия сохранила лидерство на командном чемпионате мира

Завидную стабильность в очередной раз демонстрирует Михаил Коляда. Ни единого ни срыва, пусть и были небольшие помарки. Очевидно, что он существенно уступает лидерам мужского мирового фигурного катания Нэйтану Чену и Юдзуру Ханю в прыжковой технике, но с точки зрения артистизма и баланса — это идеал.

180,72 балла получает Коляда. Как минимум восемь очков Россия наберет в общий зачет.