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Выше только Чен и Ханю: Коляда стал третьим, Россия лидирует на КЧМ

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Россия сохранила лидерство в общем зачете командного чемпионата мира

Михаил Коляда занял третье место в произвольной программе на командном чемпионате мира, парники Анастасия Мишина / Александр Галлямов стартовали на турнире с победы в коротком прокате, а дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов стал первым в произвольном номере танцоров. «Газета.Ru» — о том, как сборная России продолжает лидировать в Осаке.

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Соревновательный день стартовал с выступлений спортивных пар. Российскую команду на турнире в этой дисциплине представляют действующие чемпионы мира Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

Поскольку главные конкуренты Мишиной и Галлямова в лице других сильнейших отечественных пар Александра Бойкова / Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова / Владимир Морозов на ивенте не выступают, то россияне приехали в Японию в ранге бесспорных фаворитов. Свой статус подопечные Тамары Москвиной оправдали, но вопросы к ним остались.

Очевидно, что, как и ожидалось, российская пара была на две головы выше соперников. Короткую программу Мишина и Галлямова откатали на очень достойном уровне, однако у партнера снова возникли проблемы на параллельном сальхове. За свое выступление они получили 73,77 балла — это чуть хуже, чем результат прошедшего в Стокгольме мирового первенства.

«За год у нас произошло достаточно много событий – мы поменяли тренера. Случился коронавирус, наверное, это немножко притормозило движение вперед. Но все равно мы сильно спрогрессировали и довольны своим результатом – работа у Москвиной влияет положительно, мы тренируемся с другими спортсменами, это здорово, это движет обе пары вперед», – резюмировала Мишина.

Ближайшего преследователя — итальянскую пару Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе — россияне опередили почти на восемь пунктов. Следом в таблице расположились японцы Рику Миура / Рюити Кихара, на четвертом месте оказались американцы Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер. Не самый удачный прокат фигуристов из сборной США был принципиально важен: у России прогнозируемо фантастическое преимущество в общем зачете, но весь разрыв было под силам нивелировать Нэйтану Чену и Джейсону Брауну. Впрочем, для этого и другим необходимо кататься на максимально высокий для себя балл, чего у Книрим и Фрейзера не получилось.

В итоге победа Мишиной и Галлямова принесла российской сборной 12 очков, команда США получила 9 баллов.

Следом на льду появились танцевальные дуэты с произвольными номерами. Днем ранее чемпионы мира Виктория Синицина / Никита Кацалапов не оставили шансов никому в ритм-танце, а сегодня закрепили результат: идеальный прокат, где единственной помаркой был разошедшийся костюм партнерши, судьи оценил в 130,15. Это почти на шесть баллов больше, чем у итальянцев Шарлен Гуиньяр / Марко Фаббри. Американцы Кейтлин Гавайек / Люк-Жан Бейкер с не самым лучшим прокатом замкнули тройку лидеров, вновь не сумев побороться за дополнительное очко. А Кэролайн Сусис / Шейн Фирус финишировали вообще последними — впрочем, у канадцев результаты в целом не самые выдающиеся и точно ниже их возможностей на турнире, но и забывать про то, что Канада не привезла своих лучших спортсменов в Японию, предпочтя уже начать подготовку к Олимпиаде, нельзя. То же самое можно частично сказать про американцев.

«Впечатления сегодня максимально положительные, мы рады тому, как прокатали сегодня произвольную программу, рады, что принесли нашей команде еще 12 очков, и рады, как закончился наш сезон. После чемпионата мира было немного времени, мы не успели потерять физическую форму, старались ее поддерживать, сохранить», – прокомментировала победу Синицина.

После произвольной программы танцоров Россия снова увеличила преимущество над США в виртуальной таблице.

Закрывали соревновательный день мужчины, выступившие с произвольными программами. И здесь Михаилу Коляде и Евгению Семененко было чрезвычайно необходимо, забыв про судейские вопросы в коротком программе, выходить и показывать максимум, поскольку победа американца Чена справедливо прогнозировалась.

17-летний Семененко, финишировавший первую разминку, для своей нынешней формы в очередной раз выступил великолепно и чисто, заработав 166,33 балла и войдя в пятерку лучших. Для сравнения, ученик Алексея Мишина оказался лучше японца Шомы Уно, который увлекся экспериментами в произвольном прокате и допустил падение и недокруты, показав результат на несколько баллов ниже, чем Семененко. Кроме того, ровно на шесть очков россиянин превзошел американца Брауна, поймавшему и бабочку, и недокрут, и падение.

«Впечатления от проката очень положительные. Рад, что съездил на такие старты, что было много зрителей. Это мой первый приезд в Японию. Мне нравится вся тематика этой страны, аниме – там бывает много поучительных сюжетов», – приводит слова Семененко после проката «Р-Спорт».

Сумел порадовать и трехкратный чемпион России Михаил Коляда. В прыжковой части еще один подопечный Мишина несколько раз ошибся на приземлениях, но в целом оставил очень приятное впечатление, в очередной раз дав понять, что со сменой тренера обрел завидную стабильность и возможность для прогресса перед Играми. Судьи оценили прокат Коляды в 180,72 балла — это позволило россиянину занять третье место, а лучше него оказались только Чен и Юдзуру Ханю, у которых сейчас в принципе нет конкурентов в мире.

«Как я раньше говорил, каждое соревнование имеет какое-то значение. Этот чемпионат для меня важен тем, что он в Японии и при зрителях. Этот старт был подведением итогов года», – заявил Коляда.

Основная борьба развернулась между Ченом и Ханю. Если в короткой программе еще были вопросы по поводу судейства, то произвольная расставила всех по местам: японец снова неоднократно ошибался и заработал 193,76 балла, а Чен, пусть и не без помарок, но опередил главного своего соперника почти на десять пунктов — 203,24.

Выступление мужчин в произвольной программе принесло России суммарно 18 баллов. Так как Браун провалился, то, несмотря на победу Чена, США получили даже меньше — 17.

С 91 очком сборная России сохраняет лидерство в общем зачете. У команд США и Японии по 83 и 78 очка соответственно перед заключительным днем соревнований. 17 апреля с произвольными программами выступят женщины и парники, где россияне остаются фаворитами. Потенциальная победа на КЧМ может стать для России первой в истории турнира.