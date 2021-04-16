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Трансфер в Италию — ошибка. Кокорина уже ждут в России

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Александр Кокорин тренируется по индивидуальной программе

Александр Кокорин из-за травмы пропустит еще один матч «Фиорентины», которая борется за сохранение прописки в Серии А. Российский форвард не выходил на поле полтора месяца.

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Боссы и в особенности болельщики итальянской «Фиорентины» продолжают ломать голову в раздумьях о том, что делать с Александром Кокориным. Российский нападающий, который обошелся «фиалкам» в €4,5 млн, предназначенные московскому «Спартаку», с момента своего переезда во Флоренцию провел неполные три матча Серии А и сыграл в общей сложности всего лишь 77 минут, не записав на свой счет ни одного результативного действия, а в последний раз появлялся на поле аж полтора месяца назад — 3 марта в матче против «Ромы» (1:2) он вышел замену во втором тайме и за это время умудрился усугубить травму прямой мышцы бедра левой ноги, которая у футболиста обострилась еще после его дебютной игры в Италии.

За весь тот период, что Кокорин пребывает в лазарете, успело произойти немало событий. Сам форвард, например, на полторы недели покинул расположение «Фиорентины» ради прохождения курса лечения в известной римской клинике «Вилла Стюарт», а в клубе сменился главный тренер. Вместо подавшего по собственному желанию и не по футбольным причинам в отставку Чезаре Пранделли пост наставника «фиалок» вновь занял Джузеппе Якини. В очередной раз 56-летний специалист хорошими новостями о Кокорине не порадовал: игрок не попал в заявку на гостевой матч 31-го тура Серии А с «Сассуоло», который пройдет 17 апреля. Форвард продолжает восстанавливаться после травмы и заниматься по индивидуальной программе. Последнюю тренировку Александр завершил раньше запланированного и отправился к себе домой, как утверждают итальянские СМИ, в приподнятом настроении. Живет Кокорин, кстати, не где-нибудь, а в доме, где ранее жил икона «Фиорентины» Габриэль Батистута, отдавший клубу почти десять лет карьеры, выиграв для «фиалок» Кубок и Суперкубок Италии.

«Мы много работаем, чтобы привести своих футболистов в их лучшую форму. Но некоторые травмированы. Например, Кокорин. К сожалению, я еще не имел удовольствия видеть его в деле. Надеюсь, это произойдет как можно скорее, ведь он способный футболист. У него есть все характеристики для игры на разных позициях в нападении»,

— говорил Якини.

Когда именно тренер «Фиорентины» сможет добиться желаемого — не знает никто. Еще после возвращения Кокорина из римской клиники местные СМИ прогнозировали появление российского форварда на матче 30-го тура Серии А с «Аталантой» (2:3), за которую выступает Алексей Миранчук. Однако восстановиться к этому матчу Александр не смог, равно как и к выезду в Сассуоло. Источники в Firenze Viola утверждают, что сейчас в клубе ожидают возвращение 30-летнего нападающего в состав на матч 32-го тура чемпионата с «Вероной», однако и в данном случае гарантий не имеется никаких. И для «Фиорентины» это весьма печальный знак: клуб находится в восьми очках от зоны вылета (и спасает «фиалок» только то, что те же «Кальяри» и «Парма» выступают не лучше флорентийского клуба), а впереди у команды Якини помимо встреч с крепкими «Сассуоло» и «Вероной» запланированы матчи с «Ювентусом», «Лацио» и «Наполи», вовсю борющихся за место в Лиге чемпионов.

На фоне недовольства болельщиков, которые уже не первый месяц критикуют руководство «Фиорентины» за провальную зимнюю трансферную кампанию и за работу в клубе вообще, совсем неудивительно появление слухов о возвращении Кокорина на родину.

В частности, скаут Серии А Алекс Великих предположил, что летом во флорентийской команде могут произойти некоторые изменения, которые, вероятно, коснутся и самого Александра.

«Если говорить чисто со спортивной стороны, то приобретение футболистов зимой должно было быть более рациональным. В случае еще одной травмы или неудачной игры в концовке сезона клуб наверняка будет рассматривать варианты с арендой Кокорина. Он поспешил с уходом из «Сочи». На мой взгляд, ему стоило еще полгода поиграть за этот клуб. Там ему было комфортно. Не исключаю, что после «Фиорентины» он может вернуться именно в «Сочи». Если же сумеет подтвердить свой класс в оставшихся матчах Серии А, то останется в Италии», — цитирует Великих «Матч ТВ».

В «Сочи» действительно были заинтересованы в услугах Кокорина. Но только летом 2020-го еще до того, как форвард предпочел подписать солидный контракт с московским «Спартаком». В стане красно-белых у футболиста была похожая история, что и сейчас в Италии — нападающий больше времени проводил в лазарете, чем на поле. В «Сочи» же Кокорин выступил куда ярче, забив семь мячей и сделав три результативных передачи в десяти матчах (хотя справедливости ради стоит отметить, что три гола из десяти Александр наколотил в ворота несовершеннолетних юношей из «Ростова»). Впрочем, южане все равно сейчас не рассматривают вариант с возвращением опытного футболиста. Во-первых, потому что грядущим летом клубу предстоит разобраться со своими кадровыми перестановками, а во-вторых, руководство сочинцев недвусмысленно намекнуло Кокорину, что поезд уже ушел.

«Конечно, команда была бы рада видеть Кокорина, но Александр сделал свой выбор. Это, как говорится, его личное дело», — цитирует «СЭ» президента клуба Бориса Ротенберга.