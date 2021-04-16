Впервые в истории: российские фигуристы выиграли командный ЧМ

Поднят флаг, и гимн России звучит в Осаке — сборная России выиграла Командный чемпионат мира, опередив ближайших преследователей на 15 баллов! Ими оказалась команда США, которая сама выиграла три очка у Японии. Ну и отмечаем четвертое место итальянцев, выступавших без одного одиночника! Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Ну а вот итоговая таблица: СБОРНАЯ РОССИИ ВПЕРВЫЕ ВЫИГРЫВАЕТ КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА!
Вот положение у женщин. Шестерка лидеров.
Очень уверенная победа так и не проигравшей ни одного турнира в сезоне Анны Щербаковой!
Сразу же прыгнула четверной флип, правда, приземлилась на две ноги. Дальше каскад 3 флип + 3 тулуп, двойной аксель. Во второй части проката каскад 3 лутц + 3 риттбергер, каскад 3 флип + ойлер + 3 сальхов, сольный тройной лутц, ну и вращения на четвертый уровень, а также дорожка шагов третьего уровня. Щербакова, даже не выдав своей максимальной сложности, уверенно переигрывает всех соперниц по части техники.
Ну а теперь действующая чемпионка мира Анна Щербакова закроет турнир своим прокатом!
Все-таки уступает Сакамото Туктамышева, однако сборная России официально выигрывает турнир!
Сразу же каскад 3 аксель + 2 тулуп с ошибкой на приземлении со второго прыжка. Зато сольный тройной аксель сделала здорово. Чисто исполнила и каскад 3 лутц + 3 тулуп, а также тройной флип. Одно из вращений оценили третьим уровнем арбитры, как и дорожку шагов. Во второй части программы прыгнула каскад 2 аксель + ойлер + 3 сальхов со степ-аутом в конце, а вот тройной лутц сделала чисто, как и тройной риттбергер. Оставшиеся вращения на четвертый уровень. Даже с ошибочками это был потрясающий прокат! Должна выходить на первое место!
Ну а теперь на льду Елизавета Туктамышева!
Справделиво зажгла зал Сакамото. И, конечно, она обыграла всех, кто уже выступил.
Сразу же чистый двойной аксель, потом каскад 3 флип + 3 тулуп, дальше тройной лутц и тройной сальхов — все образцово чисто! Дорожку шагов оценили третьим уровнем. Во второй части проката так же чисто сделала каскад 2 аксель + 3 тулуп + 2 тулуп, блестяще прыгнула каскад и из тройного флипа с двойным тулупом. Тройной риттбергер тоже был хорош, но к этому моменту уже стало понятно, что это будет совершенно безошибочный прокат. Просто восторг! Вращения все на четвертый уровень, конечно.
Каори Сакамото, еще одна японка, выступает.
Итак, Рика Кихира со всеми своими ошибками опережает всех, кроме Теннелл. И это критично для шансов на серебро.
Начала с чистого тройного сальхова. Дальше каскад 2 аксель + 3 тулуп, сделанный с помарками на обоих выездах. Сольный тройной лутц — чисто. Каскад 2 аксель + 3 тулуп — чисто. Дорожку шагов судьи оценили вторым уровнем. Во второй части проката было падение на втором прыжке в каскаде 3 флип + 2 тулуп. Тройной сальхов исполнила чисто. Чистый тройной риттбергер увенчал прокат. Прокат неплохой по контенту, но неоднозначно исполненный. Ну и отсутствие тройных акселей говорит о неуверенности.
А теперь на льду очень сильная, но такая же нестабильная японка Рика Кихира.
Теннелл, конечно же, выходит в лидеры!
Чистый каскад 3 лутц + 3 тулуп в начале. Двойной аксель тоже был хорош, как и тройной риттбергер. И тройной сальхов тоже. На вторую часть проката остались каскад 3 лутц + 3 тулуп, двойной аксель, каскад 3 флип + 2 тулуп + 2 риттбергер — все чисто. За дорожку шагов получила второй уровень, за одно из вращений — третий. Остальные на четвертый, само собой. Прекрасное выступление!
Американка Брэди Теннелл на льду.
Вполне логично выходит на первое место Чен. Даже для сильнейшей группы ее результат — ориентир.
Сделала каскад 2 аксель + 3 тулуп в начале, чисто прыгнула тройной лутц, так же исполнила и тройной флип, тройной риттбергер тоже выше безошибочным. Дорожку шагов судьи оценили на второй уровень, а вот во второй части программы упала после тройнойго лутца, который должен был стать первым в каскаде, хотя уже фактически выехала. Каскад 3 сальхов + 2 тулуп сделала чисто, отвращалась большей частью на четвертый уровень, но и без третьего не обошлось. Сама не очень довольна, вернее, недовольна, что не все сделала чисто. Но это точно лучше, чем у всех в первой разминке.
Американка Карен Чен выступает в разминке сильнейших первой.
Ну а теперь нас ждет вторая разминка, где выступят и Елизавета Туктамышева, и Анна Щербакова.
Выигрывает у всех в первой разминке Гутманн. Ну, она всех этих соперниц и короткой программе обыграла. Для Гутманн это личный рекорд, кстати.
Сразу же тройной лутц на старте проката — чисто. Следом чистый тройной риттбергер в исполнении чемпионки Италии. Двойной аксель тоже сделала. Дорожка шагов была оценена третьим уровнем. Вторая часть программы началась с каскада 2 аксель + 2 тулуп. Каскад 3 сальхов + 2 тулуп сделала чисто, а вот с последнего прыжка в каскаде 3 тулуп + ойлер + 3 сальхов упала. Псоледним прыжком выполнила тройной тулуп. Вращения на четвертый уровень.
Итак, выступление Негрелло было оценено судьями выше большинства предыдущих участниц, но не выше Шумахер. Второе место пока.
Лара Наки Гутманн, еще одна итальянка закроет выступление девушек из первой разминки.
Начала с неудачи в каскаде 2 аксель + 3 тулуп, тройной лутц сделала чисто, не без проблем, но выехала с тройного флипа, справилась в целом и с каскадом 3 риттбергер + ойлер + 2 сальхов. Во второй части проката были тройной риттбергер, каскад из двух тулупов, первый из которых вышел только в один оборот (второй только в два). Дорожку шагов сделала на второй уровень. Двойной аксель сделала в целом чисто. Отвращалась достойно. Неоднозначный прокат.
Итальянка Жиневра Лавиния Негрелло выступает.
Еще одна смена лидеров Шумахер опережает свою соотечественницу Дэйлман.
Чистый двойной лутц для затравки. Дальше справилась с каскадами 2 аксель + 3 тулуп и 3 флип + 2 тулуп. Тройной риттбергер ей тоже удался нормально. Сделала каскад 3 сальхов + 2 риттбергер + 2 тулуп и сольный тройной сальхов. Сделала и двойной аксель последним в прыжковой программе. Справилась со своим прокатом канадка. Молодец.
А теперь на льду еще одна канадка — Элисон Шумахер.
Да, Дэйлман становится промежуточным лидером турнира.
Сразу же каскад 3 лутц + 3 тулуп, его исполнила чисто, а вот на тройном флипе приземлилась на две ноги. Неудачным было приземление и с тройного риттбергера. Двойной аксель вышел с помаркой, но куда чище. Во второй части проката был чистый каскад 2 аксель + 2 тулуп, но при этом Дэйлман упала с тройного лутца. Зато сделала каскад 3 сальхов + 2 тулуп. Вращения все в прокате на четвертый уровень, дорожка шагов — второй. Безусловно, француженок превзошла, хотя вряд ли полностью довольна собой.
Канадка Габриэль Дэйлман выступает.
В борьбе француженок Маццара опередила Серну.
Начала с чистого каскада 2 аксель + 3 тулуп, но затем упала с тройного лутца. На тройном риттбергере была ошибочка на выезде. А вот во второй части чисто исполнила каскад 3 флип + 2 тулуп, но после этого прыгнула флип только в один оборот. Заполировала выступление неплохими двойным акселем, ну а дальше уже были вращения и дорожка, но без четвертых уровней.
Майя Маццара, еще одна француженка, на льду.
Не самые лучшие баллы Серны становятся первым ориентирчиком для соперниц.
Серна вроде бы подсобралась после короткой программы, которая была два дня назад. Двойной аксель сделала и вообще начала неплохо, но затем был не самый удачный каскад 3 сальхов + ойлер + 2 флип, потом неудачное приземление с двойного лутца, потом тройной сальхов, тоже с помарочкой. В общем, чистого проката не получилось и на этот раз...
Первой выступает француженка Леа Серна.
Первая разминка идет у женщин. Вот кто в ней выступит:
1. Леа Серна (Франция)
2. Майя Маццара (Франция)
3. Габриэль Дэйлман (Канада)
4. Элисон Шумахер (Канада)
5. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия)
6. Лара Наки Гутманн (Италия)
Ну а у нас пока подготовка льда к женской произвольной программе.
Сборная России укрепляет свое положение в общем зачете.
Итоги спортивных пар.
Естественно, Мишина и Галлямов выигрывают и произвольную программу! Просто без шансов для конкурентов! Всех разорвали!
Знаменитый уже прокат под «Богемскую рапсодию» The Queen начался с каскада 3 сальхов + ойлер + 3 сальхов, исполненного отлично. Прекрасен был и выброс тройной лутц. Параллельный тройной тулуп был не идеален в плане синхронности, если совсем уж придираться, но и за него они получили +0,92 GOE. Ну а что говорить об остальных элементах?! Какие поддержки! И в конце еще выброс тройной риттбергер на +1,5! Блестящий прокат действующих чемпионов мира!
Ну а теперь Анастасия Мишина и Александр Галлямов!
Без серьезных срывов выступление было у Делла Моники с Гуаризо, но помарок было слишком много, и это сильно повлияло на оценку за технику. Только третье место!
Партнер ошибся на приземлении с тройного сальхова, еще на каскаде 3-2 из тулупов был степ-аут на приземлении. Выброс тройной сальхов вышел небезупречным, хоть и без ошибки именно. В остальном очень сильный прокат признанных мастеров. Итальянцы очень чувственно и красиво катаются. И все же американцам могут уступить.
Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе из Италии на льду.
Сальхов и степ-аут на выбросе тройной риттбергер помешали Миуре и Кихаре обойти американцев. Второе место на данный момент. К своему лучшему результату в карьере прибавили 10 баллов разом, но 2,8 очка не дотянули до американцев.
Очень сильное выступление японской пары. Чистое исполнение элементов, прекрасные поддержки! По технике почти ничего не проиграли американцам! Из сильного: каскад 3-2-2 из тулупов. Из слабого: только двойной сальхов.
Во второй разминке первыми выступают Рику Миура и Рюичи Кихара. Японцы в короткой программе были хороши.
Ну а теперь начинается вторая разминка. Тут и наши фавориты, действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они закроют выступления.
Книрим и Фрэйзер становятся лидерами. Причем с личным рекордом!
На тройном сальхове была ошибка на приземлении. И на выбросе тройной флип была ошибочка. Но в остальном сильнейший спортивный дуэт сборной США показал катание высокого уровня, порадовав допущенных на трибуны зрителей. Это намного сильнее предыдущих выступавших.
А теперь выступают американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер.
Амон и Стрекалин ожидаемо обходят канадцев.
Французы тоже не обошлись без падения — на выбросе тройной риттбергер. Да и выброс тройной сальхов не получился на приземлении. В остальном прокат посильнее, хотя и сами вряд ли довольны.
Клео Амон и Денис Стрекалин, представляющие Францию, на льду.
Интересно, что для канадской пары это лучший результат в карьере.
У сборной Канады почти нет шансов догнать в таблице даже Италию, которая вообще-то вынужденно осталась с одним мужчиной-одиночником вместо двух. Ну и первое выступление дня никак «кленовым листьям» в этом не поможет. Наделали россыпь ошибок Матте и Ферлан. Она на каскаде не смогла вообще прыгнуть второй прыжок, упав с первого, он на втором приземлился на две ноги. Потом на тройном сальхове была ошибка, на выбросе... В общем, так себе прокат только пятой пары последнего чемпионата Канады...
Ну что, разминка окончена. Первыми выступят Лори-Энн Мате и Тьерри Ферлан из Канады.
Ну а теперь разминка первой группы. Вот кто выступит сегодня в соревнованиях спортивных пар. Разбиты на две тройки тандемы.
Технический специалист — Александр Кузнецов.
В судейской панели работает Ольга Кожемякина.
Александр Лакерник — делегат ИСУ на этих соревнованиях.
Сегодня первыми произвольную программу покажут спортивные пары, а затем закроют выступления женщины, тоже с произвольным прокатом. Сейчас во дворце спорта в Осаке звучат приветственные слова дикторов. Дальше представят арбитров, а потом уже стартует первая разминка.
Сборная России уверенно лидирует после двух дней соревнований, а сегодня виды, в которых наши спортсмены особенно сильны. Естественно, мы ожидаем, что российская команда оформит свой первый титул в истории на Командном чемпионате мира.
Приветствуем любителей фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция последнего соревновательного дня командного чемпионата мира в Осаке. В программе — произвольные программы спортивных пар и девушек-одиночниц.