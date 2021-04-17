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«Вишенка на торте»: что говорят о победе России на командном ЧМ

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Тарасова назвала победу на командном ЧМ «большим счастьем»

Сборная России заняла первое место на командном чемпионате мира в японской Осаке. Победа на этом турнире, который проводится с 2009 года, произошла впервые в истории отечественного фигурного катания. «Газета.Ru» собрала мнения победителей и экспертов о спортивном состязании в Японии.

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Сборная России по фигурному катанию отпраздновала победу на командном чемпионате мира в Японии. В сумме национальная сборная набрала 125 баллов, опередив своего ближайшего преследователя в лице команды США на 15 баллов.

Победа на командном чемпионате мира, который проводится с 2009 года, — первая в истории отечественного фигурного катания. Отметим также, что поскольку турнир является скорее коммерческим, чем официальным, то на нем в честь российских побед звучал национальный гимн и поднимался флаг страны .

Капитан российской сборной, 24-летняя Елизавета Туктамышева заявила, что национальной сборной удалось продемонстрировать характер и целеустремленность.

«В первую очередь я бы хотела сказать, что очень горжусь нашей командой. Мы показали очень высокий уровень после тяжелого турнира — чемпионата мира, который отнял много сил. На этом турнире мы показали свою мощь, поэтому и заняли первое место. Мы очень сильны. Горжусь ребятами, очень довольна всем», — сказала спортсменка по итогам турнира.

Также Туктамышева призналась, что в следующем сезоне планирует исполнить четверной прыжок. По словам фигуристки, она уже пробует их делать на тренировке, правда, пока они получаются не очень стабильными.

Анастасия Мишина, которая вместе с Александром Галлямовым выиграла в соревновании спортивных пар, заявила, что испытывала сильные эмоции, видя на трибунах болельщиков.

«Приятно было откатать нашу программу при зрителях — на чемпионате мира в Стокгольме арена была пуста. Со зрителями это ощущается по-другому — мы слышим поддержку, видим болельщиков с флагами — это незабываемое ощущение», — сказала Мишина.

Партнер Мишиной Александр Галлямов опубликовал фотографию сборной России с пьедестала.

«Лучшая команда в мире! Спасибо каждому за самоотдачу и борьбу, которые принесли эту важную победу!» — написал Галлямов на своей странице в Instagram.

Эмоциональный пост в Instagram сделала Евгения Медведева. Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Stories поздравила сборную России.

«Поздравляю, ребята! ГИМН!», — подписала фото Медведева.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова реагировала на победу эмоционально и хвалила всех подряд, начиная со спортсменов и заканчивая федерацией.

«Это большое счастье! Мы впервые побеждаем на командном мировом первенстве! Хочется поздравить всех, в том числе Федерацию фигурном катания. Понимая и помогая спортсменам, победа на чемпионате стала возможной!» — сказала Тарасова.

Знаменитый тренер также отметила, что подобные успехи становятся возможными, когда талант спортсменов и тренеров сочетаются с грамотной работой Федерации.

Прокомментировали победу россиян в Японии и в Государственной Думе. Депутат Дмитрий Свищев отметил важность этого успеха именно в предолимпийский сезон. По его словам, на соперников сборной России теперь будет оказываться серьезное психологическое воздействие.

Команда заслуженного тренера России Этери Тутберидзе опубликовала поздравительный пост в Instagram, в нем, в первую очередь, отмечалась победа своей воспитанница Анны Щербаковой. Фигуристка выиграла соревнования у женщин и принесла России заключительные 12 баллов.

«Поздравляем Анну Щербакову и cборную команду России с первой победой на командном чемпионате Мира в Японии!» — гласит текст публикации.

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сравнил сборную России с сенокосилкой, которая косит всех подряд. Специалист назвал причины, по которым россияне не побеждали раньше. По его мнению, команда была недостаточно сильна, в то время как соперники были на уровень выше, а иногда не хватало простого везения.

Сейчас же, по мнению Мишина, все сошлось в пользу России и эту победу сенсацией называть нельзя — она закономерна. Стоит отметить, что на турнире выступили сразу три его воспитанника — Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, тренер Александр Жулин не стал выделять никого из спортсменов, а просто поздравил всех с победой.

«Действительно историческая победа сборной России на командном чемпионате мира. Не хочу никого выделять, вся команда была просто супер! Быть причастным к этому событию — огромное удовольствие. Всех поздравляю с победой!» — сказал Жулин.

Не остался в стороне от исторического события и известный комментатор Дмитрий Губерниев. Он подчеркнул, что в стране происходит бум фигурного катания, а такие роскошные победы держат вид спорта на слуху у всех.

«Такая оглушительная победа стала даже не приятной неожиданностью, а вишенкой на торте. Когда ты выигрываешь с таким огромным отрывом, это лишний раз подчеркивает, что наша российская школа — опытные тренеры и молодые спортсмены — работают в унисон», — цитирует Губерниева Sport24.