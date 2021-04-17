Российский вечер в НХЛ: Бучневич сделал хет-трик, у Овечкина дубль, Панарин набрал 1+3

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Германия / Бундеслига
РБ ЛейпцигХоффенхайм
0:0
закончен
Франция / Лига 1
ЛилльМонпелье
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
ЭвертонТоттенхэм Хотспур
2:2
закончен
Украина / Премьер-лига
ЛьвовАлександрия
3:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
2:1
закончен
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
3:0
закончен
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
3:2
закончен
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
перенесен
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
0:4
закончен
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Енисей
74:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Юта ДжазИндиана Пэйсерс
119:111
закончен
Вашингтон УизардсНью-Орлеан Пеликанс
117:115 (ОТ)
закончен
Детройт ПистонсОклахома-Сити Тандер
110:104
закончен
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Клипперс
106:103
закончен
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
130:115
закончен
Торонто РэпторсОрландо Мэджик
113:102
закончен
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
99:128
закончен
Чикаго БуллзМемфис Гриззлиз
115:126
закончен
Миннесота ТимбервулвзМайами Хит
119:111
закончен
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
106:107
закончен
Даллас МавериксНью-Йорк Никс
109:117
закончен
Бокс/ММА / Bellator 257
Вадим Немков (Россия) — Фил Дэвис (США)
online
Фигурное катание / Командный чемпионат мира
Короткая программа пар, произвольный танец, произвольная мужская программа
online
Россия / Премьер-Лига
АхматХимки
3:1
закончен
РоторДинамо М
0:3
закончен
Локомотив МРостов
4:1
закончен
КраснодарЗенит
2:2
закончен
Кубок Англии
ЧелсиМанчестер Сити
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонКристал Пэлас
перенесен
Ньюкасл ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
3:2
закончен
ВулверхэмптонШеффилд Юнайтед
1:0
2 тайм
Олимп ФНЛ
ТомьВелес
0:0
закончен
ЕнисейОренбург
1:2
закончен
Спартак-2Волгарь
2:0
закончен
Крылья СоветовФакел
5:1
закончен
ИртышБалтика
0:1
закончен
ТекстильщикШинник
0:0
закончен
ЧертановоСКА-Хабаровск
0:4
закончен
Нижний НовгородЧайка
2:0
закончен
НефтехимикАкрон
3:2
закончен
Динамо-БрянскКраснодар-2
2:1
закончен
АланияТорпедо М
1:1
закончен
Франция / Лига 1
АнжеРенн
0:3
закончен
МарсельЛорьян
3:2
закончен
Украина / Премьер-лига
МинайДесна
3:1
закончен
ВорсклаЗаря
4:2
закончен
Шахтёр ДДинамо К
0:1
закончен
Италия / Серия А
СампдорияВерона
3:1
закончен
КротонеУдинезе
1:2
закончен
СассуолоФиорентина
3:1
закончен
КальяриПарма
4:3
закончен
Германия / Бундеслига
АугсбургАрминия
0:0
закончен
УнионШтутгарт
2:1
закончен
ФрайбургШальке-04
4:0
закончен
ВольфсбургБавария
2:3
закончен
Боруссия МАйнтрахт Ф
4:0
закончен
БайерКёльн
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
6:3
закончен
Филадельфия ФлайерзВашингтон Кэпиталз
3:6
закончен
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
1:3
3 период
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
0:1
2 период
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
01:00
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
02:00
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
02:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
02:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
03:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
03:00
Единая лига ВТБ
Локомотив-Кубань ЦСКА
103:94
закончен
Парма Автодор
93:100
закончен
Астана УНИКС
74:87
закончен
Калев Химки
91:84
закончен
Нижний Новгород Зенит
62:70
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
23:24
1 четверть
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
03:00
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
03:30
Милуоки БаксМемфис Гриззлиз
04:00
Финикс СанзСан-Антонио Спёрс
05:00
Фигурное катание / Командный чемпионат мира
Произвольная программа пар, произвольная программа женщин
закончен
Россия / Премьер-Лига
УралРубин
12:00
АрсеналТамбов
14:00
СочиЦСКА
16:30
Спартак МУфа
19:00
Италия / Серия А
МиланДженоа
13:30
БолоньяСпеция
16:00
АталантаЮвентус
16:00
ЛациоБеневенто
16:00
ТориноРома
19:00
НаполиИнтер М
21:45
Франция / Лига 1
ПСЖСент-Этьен
14:00
РеймсМетц
16:00
НимСтрасбург
16:00
ДижонНицца
16:00
БрестЛанс
16:00
БордоМонако
18:05
НантЛион
22:00
Украина / Премьер-лига
ИнгулецРух В
14:00
МариупольОлимпик Д
17:00
КолосДнепр-1
19:30
Испания / Примера
Реал СосьедадСевилья
15:00
ОсасунаЭльче
15:00
Атлетико МЭйбар
17:15
АлавесУэска
17:15
КадисСельта
19:30
БетисВаленсия
19:30
ЛевантеВильярреал
22:00
ХетафеРеал Мадрид
22:00
Англия / Премьер-лига
АрсеналФулхэм
15:30
Манчестер ЮнайтедБёрнли
18:00
Германия / Бундеслига
Боруссия ДВердер
16:30
МайнцГерта
перенесен
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
18:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
19:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
22:00
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
22:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
23:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
01:30
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
перенесен
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксИндиана Пэйсерс
20:00
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
20:00
Майами ХитБруклин Нетс
22:30
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
02:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
02:00
Даллас МавериксСакраменто Кингз
02:30
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
05:00
Развернуть

Российский вечер в НХЛ: Бучневич сделал хет-трик, у Овечкина дубль, Панарин набрал 1+3

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Бучневич сделал хет-трик в день рождения

В вечерних матчах регулярного чемпионата НХЛ блистали россияне. Александр Овечкин сделал дубль и отдал передачу во встрече «Филадельфия» — «Вашингтон», также отличились Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Иван Проворов. В игре «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Девилз» хет-трик сделал Павел Бучневич, а у Артемия Панарина гол и три результативные передачи.

Скопировать ссылку

Вечером 17 апреля в двух матчах регулярного чемпионата голами отметились сразу шестеро игроков из России. Павел Бучневич сделал хет-трик, на счету Александра Овечкина дубль и одна передача, Артемий Панарин забил гол и сделал три результативных паса, у Евгения Кузнецова гол и два ассиста, Дмитрий Орлов и Иван Проворов забросили по шайбе.

«Филадельфия Флайерс» — «Вашингтон Кэпиталз»: 2+1 у Овечкина, 1+ у Орлова, 1+2 у Кузнецова, 1+0 у Проворова

Для Александра Овечкина эти шайбы стали 729-й и 730-й за карьеру в НХЛ. Он еще более сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории Лиги. Да не просто сократил, а уже фактически догнал: Овечкину осталось забросить одну шайбу, чтобы сравняться с Дионном, который занимает пятое место в перечне.

Лучший результат у Уэйна Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), на третьей позиции Яромир Ягр (766), четвертый — Бретт Халл (741).

Эксперты прогнозируют, что если Овечкин продолжит забивать такими же темпами, то в этом сезоне падет не только результат Дионна, но и Бретта Халла.

На счету Овечкина 24 шайбы в 41 матче сезона, причем большая их часть была заброшена в последние два месяца. До этого форвард вынужден был пропустить некоторое количество матчей из-за нарушений правил карантина, после чего долго набирал форму.

Сейчас Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов НХЛ текущего сезона, выше только Микко Рантанен (24) и Остон Мэттьюс (32).

В матче «Вашингтона» с «Филадельфией», который завершился со счетом 6:3 в пользу столичной команды, игравшей в гостях, отличились еще трое россиян. В составе победителей три очка набрал Евгений Кузнецов (1+2) и одну шайбу забросил Дмитрий Орлов. В составе хозяев поля один гол на счету Ивана Проворова.

Защитник «Филадельфии» Проворов до этого последний раз отличался 1 апреля, всего в сезоне на его счету семь голов и 16 результативных передач.

Эта шайба для россиянина 50-я в НХЛ, и Проворов стал шестым защитником в истории «Филадельфии», кому покорялась эта цифра.

Дмитрий Орлов забил во второй игре подряд, у защитника «Вашингтона» также семь заброшенных шайб в сезоне плюс столько же результативных передач.

У форварда «Кэпиталз» Евгения Кузнецова после этого матча стало восемь шайб и 15 результативных передач.

«Вашингтон» лидирует в Восточном дивизионе и занимает третье место в общей таблице регулярного чемпионата НХЛ.

18 апреля в 19:00 по московскому времени «Вашингтон» начнет выездной матч против «Бостон Брюинз», в котором, как все ожидают, Александр Овечкин догонит, а, возможно, и перегонит Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Девилз»: 3+0 у Бучневича, 1+3 у Панарина

Павел Бучневич сделал хет-трик в свой день рождения. 17 апреля хоккеисту исполнилось 26 лет. Это первый случай в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» (считая с 1927 года), когда игрок в свой день рождения оформил хет-трик.

Теперь у Бучневича 19 голов и он занимает 12-е место в списке лучших снайперов НХЛ в этом сезоне и второе, после Овечкина, среди россиян. Плюс у форварда 21 результативная передача и по системе «гол+пас» он третий среди россиян, уступая Панарину и Овечкину.

А Артемий Панарин, выдавший третий феерический матч в апреле (три и более очка за игру), теперь занимает десятое место в бомбардирской гонке. По системе «гол+плюс» Панарин лучший в сезоне из россиян, на его счету 16 голов и 34 результативные передачи. Овечкин отстает на восемь очков, Бучневич — на десять. Панарин первый из россиян, кто в этом сезоне смог набрать 50 очков.

В этом матче Панарин достиг отметки в 300 результативных передач в НХЛ.

«Рейнджерс» занимают пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона.

Стоит заметить, что в обоих матчах принимали участие российские голкиперы. Ни одному из них не удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, но оба вратаря записали на свой счет победы. Илья Самсонов защищал ворота «Вашингтона», а Игорь Шестеркин — «Рейнджерс».

Если бы они отметились результативными действиями или сохранили свои ворота на ноль, это был бы вообще идеальный вечер для россиян в НХЛ.