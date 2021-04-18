«Испоганили праздник миллионам болельщиков»: как «Спартак» проиграл «Уфе»

«Спартак» — «Уфа» — 0:3

День рождения — грустный праздник. Эту поговорку московский «Спартак» проиллюстрировал для своих болельщиков, собравшихся на «Открытие Арене» и у экранов, в матче против «Уфы» в РПЛ.

Всю неделю футбольная общественность бурлила после дерби предыдущего тура против «Локомотива» (0:2). За всеми разговорами о реальных или мифических руках «железнодорожников» и подсчетом количества заходов в судейскую представителями команд в тени остался тот факт, что у красно-белых дисквалификацию схлопотал не только удаленный Айртон, но перебравшие карточек Александр Соболев и Георгий Джикия.

В итоге с «Уфой» последнего очень не хватало в обороне, без Соболева атака команды Доменико Тедеско выглядела куда слабее обычного, а Айртон был нужен на обеих сторонах поля. И все же три безответных мяча, влетевших в ворота Александра Максименко на радость начинавшего сезон в Москве, но уволенному и вернувшемуся назад в Уфу Шамилю Газизову, выглядят перебором.

Но это если смотреть со стороны еще недавно ведших борьбу за чемпионский титул москвичей, а вот сражающиеся за выживание уфимцы свой успех заслужили полностью.

«Не скажу, что мы легко обыграли «Спартак», все-таки в этой команде квалифицированные футболисты. Мы понимали свои сильные стороны и слабые стороны соперника, — заявил после матча главный тренер гостей Алексей Стукалов.

— Был недельный цикл, разбирали, показывали, как будем выходить в атаку. Обращали внимание на зоны «Спартака» в обороне. Добились того, чего хотели.

Хорошая была игра. Мне кажется, мы могли забить еще больше. Мы больше хотели сегодня, команда была настроена».

«Нам были нужны три очка, «Уфа» находится в не очень хорошей позиции, нам надо сохранить место в Премьер-лиге. Я поблагодарил ребят, спасибо Алексею Стукалову. Думаю, мы показали, что мы команда и что можем биться с ведущими командами России, — вторил ему Шамиль Газизов. – Я подошел с теми же чувствами, как и все подходят к игре со «Спартаком». Этого все всегда ждут, «Спартак» – большой раздражитель, сегодня мы огорчили болельщиков «Спартака», но сделали приятно нашим болельщикам. Заслуженно забрали три очка».

Доменико Тедеско не стал на послематчевой пресс-конференции говорить, что все хорошо, и чуть ли не впервые за время работы в России раскритиковал своих подопечных.

«Логично предположить, что против таких соперников надо думать, что будет после потери мяча. Этим мы занимаемся и отрабатываем с того момента, как я пришел в «Спартак». Мы теряли мяч, не держали игроков соперника, что приводило к контратакам, — начал немецкий тренер.

— Сложно было еще и потому, что ряд игроков получил желтые карточки в начале игры. Но сегодня у нас не было игры ни с мячом, ни без него. Я сказал в раздевалке, что всегда защищаю игроков, но сегодня делать этого не буду. Не было концентрации, голода победы.

Сказались ли матчи «Зенита» и «Локомотива»? Все возможно, будь то сон, пища, судьи, — сегодняшней игры это не касается — проблемы в семье. «Локо» девять матчей подряд одерживает победы, мы просто сегодня плохо играли. «Спартак» пропускает десять матчей подряд? Обычно у нас хорошая оборона, высоко прессингуем, но сегодня было много потерь мяча, подбор был за соперником, в этом наша проблема. Можно пропустить 30 в тридцати, но выглядеть достойно, надо смотреть на ход матча».

Кроме того, сразу по окончании встречи Тедеско извинился перед болельщиками красно-белых, сказав им: «Мы играли как дети».

Посыпал голову пеплом и впервые за долгое время попавший в стартовый состав аргентинец Эсекьель Понсе.

«На самом деле, очень расстроен результатом, даже не представлял, что может закончиться все таким образом. Очень усердно готовились к этой игре, но в итоге все пошло не так, и мы не справились, — сказал форвард. — Прежде всего, должен признаться, что «Уфа» сегодня играла ничуть не хуже, чем первые пять команд нашего чемпионата. И дело было именно в терпении, как я уже и сказал, в финальной стадии атаки. Мяч теряется, соперник бежит в контратаку. Таким образом мы сегодня пропустили три гола».

Но главным итогом стал все-таки даже не результат встречи и не то, как он повлиял на турнирную таблицу, а то, что это произошло в день 99-летия общества «Спартак».

«Я считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с «Уфой» в день рождения клуба, — сказал владелец клуба Леонид Федун.

— Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби».

«Спартак» испоганил праздник миллионам. В день рождения клуба команда дома безвольно проиграла «Уфе» — 0:3. Красно-белые лишились второго места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, и занимают третью строчку в РПЛ. А впереди нас ждет дерби без удаленного Жиго», — отметило в своем заявлении главное объединение болельщиков красно-белых «Фратрия».

Впереди у «Спартака» встреча с ЦСКА, который сам в туре был разбит «Сочи» (1:2). Больше по игре, чем по счету.

Ну а «Уфа» покинула зону прямого вылета, одержав при Стукалове две победы со счетом 3:0 и отправив на 15-ю строчку таблицы бедствующий волгоградский «Ротор».