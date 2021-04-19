Наперекор УЕФА: 12 клубов объявили о запуске Суперлиги

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УралРубин
0:1
закончен
АрсеналТамбов
4:0
закончен
СочиЦСКА
2:1
закончен
Спартак МУфа
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
АрсеналФулхэм
1:1
закончен
Манчестер ЮнайтедБёрнли
3:1
закончен
Италия / Серия А
МиланДженоа
2:1
закончен
БолоньяСпеция
4:1
закончен
АталантаЮвентус
1:0
закончен
ЛациоБеневенто
5:3
закончен
ТориноРома
3:1
закончен
НаполиИнтер М
1:1
закончен
Франция / Лига 1
ПСЖСент-Этьен
3:2
закончен
РеймсМетц
0:0
закончен
НимСтрасбург
1:1
закончен
ДижонНицца
2:0
закончен
БрестЛанс
1:1
закончен
БордоМонако
0:3
закончен
НантЛион
1:2
закончен
Украина / Премьер-лига
ИнгулецРух В
0:0
закончен
МариупольОлимпик Д
1:1
закончен
КолосДнепр-1
1:1
закончен
Испания / Примера
Реал СосьедадСевилья
1:2
закончен
ОсасунаЭльче
2:0
закончен
Атлетико МЭйбар
5:0
закончен
АлавесУэска
1:0
закончен
КадисСельта
0:0
закончен
БетисВаленсия
2:2
закончен
ЛевантеВильярреал
1:5
закончен
ХетафеРеал Мадрид
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
Боруссия ДВердер
4:1
закончен
МайнцГерта
перенесен
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
6:3
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
3:5
закончен
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
4:2
закончен
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
2:5
закончен
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
0:1 (ОТ)
закончен
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
3:2 (ОТ)
закончен
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
перенесен
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксИндиана Пэйсерс
129:117
закончен
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
122:112 (ОТ)
закончен
Майами ХитБруклин Нетс
109:107
закончен
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
109:101
закончен
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
110:114
закончен
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
112:106
закончен
Даллас МавериксСакраменто Кингз
107:121
закончен
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
124:105
закончен
Теннис / Монте-Карло. Финал
Стефанос Циципас — Андрей Рублев
2:0 (6:3, 6:3)
закончен
Автоспорт / «Формула-1»
Гран-при Эмилии-Романьи
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедЛиверпуль
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
02:30
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
03:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
04:00
Эдмонтон ОйлерзМонреаль Канадиенс
04:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
02:00
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
02:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
02:30
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
03:00
Майами ХитХьюстон Рокетс
03:00
Милуоки БаксФиникс Санз
03:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
03:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
04:00
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
05:00
Германия / Бундеслига
КёльнРБ Лейпциг
19:30
АрминияШальке-04
21:30
Айнтрахт ФАугсбург
21:30
БаварияБайер
21:30
Италия / Серия А
ВеронаФиорентина
21:45
Англия / Премьер-лига
ЧелсиБрайтон энд Хоув Альбион
22:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
01:30
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
03:30
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
04:00
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
05:00
Единая лига ВТБ
УНИКС Парма
19:00
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
20:00
Олимпия Милан Бавария
21:45
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
02:30
Нью-Орлеан ПеликансБруклин Нетс
02:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
05:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
05:00
Развернуть

Наперекор УЕФА: 12 клубов объявили о запуске Суперлиги

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Европейская Суперлига анонсировала свой старт в августе 2021 года

Ночь с 18 на 19 апреля навсегда войдет в историю не только европейского, но и мирового футбола. Случилось то, чего некоторые ждали с нетерпением, а некоторые боялись и мечтали, чтобы этого никогда не произошло — официальное объявление о создании европейской Суперлиги.

Скопировать ссылку

Если до настоящего времени инсайдеры делились лишь различными обрывками информации, которая касалась непосредственно организационных моментов, связанных с реализацией планов о проведении соревнования, то теперь стали известны важные подробности о турнире, а также появились первые комментарии официальных лиц.

«Двенадцать ведущих команд Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира – Европейской Суперлиги», — сказано в пресс-релизе.

Ожидается, что первый сезон европейской Суперлиги стартует в августе 2021 года.

Планируется, что в турнире примут участие 20 команд. Клубы будут разделены на две группы по десять команд, после чего начнется групповой этап, в котором участники проведут 18 встреч. Все матчи будут проходить в середине недели, что позволит сохранить традиционный календарь национальных первенств.

В четвертьфинал напрямую попадут по три лучшие команды из каждой группы. Еще два места в плей-офф будут разыграны между обладателями четвертых и пятых мест. Четвертьфиналы и полуфиналы будут сыграны в двухматчевом формате; финальная игра пройдет на нейтральном поле.

В числе клубов-организаторов Суперлиги называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», каталонская «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Интер», «Милан» и туринский «Ювентус».

Эти команды получат единовременный платеж в размере €3,5 млрд для реализации планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции.

«Создание нового турнира способно обеспечить значительно более высокий экономический рост, что позволит поддерживать европейский футбол посредством долгосрочного обязательства, чтобы вклады в солидарность росли вместе с доходами Суперлиги. Планируется, что выплаты солидарности будут выше чем те, что есть в современной модели развития футбола на континенте», — сообщает журналист Роб Харрис.

Председателем Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, его заместителями будут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

Перес уже выразил уверенность, что новый турнир поднимет футбол на качественно новый уровень развития.

«Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта, фанатская аудитория которого составляет четыре миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность больших клубов — удовлетворить потребности этих людей», — передает слова функционера пресс-служба турнира.

По данным журналиста Николо Скиры, присоединиться к амбициозному проекту также хотят мюнхенская «Бавария», РБ «Лейпциг» и «Порту». При этом только вчера УЕФА поблагодарил немецкие клубы, которые якобы отказались от приглашения в турнир. Вопрос их участия в Суперлиге будет решен в течение ближайших дней.

Столь резкие перемены в устройстве европейского футбола не могли не сказаться на состоянии уже существующих институтов. Так, владелец туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли ушел с поста главы Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Помимо этого, из состава организации вышли все 12 клубов-основателей Суперлиги.

До этого они проигнорировали экстренное собрание ЕСА, на котором присутствовали представители финалистов Лиги чемпионов 2020 года — мюнхенской «Баварии» и «ПСЖ».

Генеральный директор амстердамского «Аякса» Эдвин Ван дер Сар, взявший на себя роль руководителя встречи, заявил о том, что достигнутые ранее договоренности касательно предстоящей реформы Лиги чемпионов останутся в силе.

Столь стремительное развитие ситуации вынудило футбольных чиновников иди на жесткие меры. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил отстранять игроков и клубы новообразованной Суперлиги от участия в турнирах под своей эгидой.

«Любой клуб и игрок, участвующий в Суперлиге, может быть отстранен от всех соревнований УЕФА и ФИФА на европейском или международном уровне», — гласит текст заявления, выложенный журналистом Николой Скирой в своем Twitter.

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с более миролюбивым заявлением и просто выразила неодобрение созданию европейской Суперлиги.

В опубликованном пресс-релизе представители организации заявили о несоблюдении принципов солидарности, инклюзивности, честности и справедливости в части перераспределения финансовых ресурсов, которые способны помочь развитию футбола как вида спорта на глобальном уровне.

Против нового турнира выступил и заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас. По его мнению, организация соревнования для закрытой группы, в которую попадут члены Суперлиги, нарушит существующие порядки в мировом футболе.

«Мы должны защищать основанную на ценностях европейскую модель спорта, основанную на разнообразии и инклюзивности. Невозможно зарезервировать футбол для нескольких богатых и влиятельных клубов, которые хотят разорвать связи со всем, за что выступают национальные ассоциации: местные чемпионаты, повышение и понижение классе, поддержка массового любительского футбола.

Универсальность, инклюзивность и разнообразие — ключевые элементы европейского спорта и нашего европейского образа жизни», — написал Схинас в своем Twitter.

В России максимальную выгоду (Суперлига к нашим клубам не имеет никакого отношения, поскольку ни одна команда туда приглашена не была и, вероятно, не будет) от этой новости извлек московский «Спартак», предложивший разочарованным болельщикам сменить любимый клуб.

«Уважаемые фанаты «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интернационале», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»! Если вам нужен новый клуб для поддержки, то мы всегда будем рады видеть вас в числе наших поклонников.

С уважением, футбольный клуб «Спартак-Москва», — говорится в шутливом опубликованном посте, набравшем уже более 95 тысяч лайков.