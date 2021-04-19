Наперекор УЕФА: 12 клубов объявили о запуске Суперлиги

Если до настоящего времени инсайдеры делились лишь различными обрывками информации, которая касалась непосредственно организационных моментов, связанных с реализацией планов о проведении соревнования, то теперь стали известны важные подробности о турнире, а также появились первые комментарии официальных лиц.

«Двенадцать ведущих команд Европы сегодня совместно пришли к договоренности о создании нового турнира – Европейской Суперлиги», — сказано в пресс-релизе.

Ожидается, что первый сезон европейской Суперлиги стартует в августе 2021 года.

The Super League announced pic.twitter.com/nAooYowBZ3 — Rob Harris (@RobHarris) April 18, 2021

Планируется, что в турнире примут участие 20 команд. Клубы будут разделены на две группы по десять команд, после чего начнется групповой этап, в котором участники проведут 18 встреч. Все матчи будут проходить в середине недели, что позволит сохранить традиционный календарь национальных первенств.

В четвертьфинал напрямую попадут по три лучшие команды из каждой группы. Еще два места в плей-офф будут разыграны между обладателями четвертых и пятых мест. Четвертьфиналы и полуфиналы будут сыграны в двухматчевом формате; финальная игра пройдет на нейтральном поле.

В числе клубов-организаторов Суперлиги называются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур», каталонская «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Интер», «Милан» и туринский «Ювентус».

Эти команды получат единовременный платеж в размере €3,5 млрд для реализации планов инвестиций в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавирусной инфекции.

«Создание нового турнира способно обеспечить значительно более высокий экономический рост, что позволит поддерживать европейский футбол посредством долгосрочного обязательства, чтобы вклады в солидарность росли вместе с доходами Суперлиги. Планируется, что выплаты солидарности будут выше чем те, что есть в современной модели развития футбола на континенте», — сообщает журналист Роб Харрис.

Председателем Суперлиги назначен президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, его заместителями будут Андреа Аньелли («Ювентус») и Джоэл Глейзер («Манчестер Юнайтед»).

Перес уже выразил уверенность, что новый турнир поднимет футбол на качественно новый уровень развития.

«Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире. Футбол — единственный глобальный вид спорта, фанатская аудитория которого составляет четыре миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность больших клубов — удовлетворить потребности этих людей», — передает слова функционера пресс-служба турнира.

По данным журналиста Николо Скиры, присоединиться к амбициозному проекту также хотят мюнхенская «Бавария», РБ «Лейпциг» и «Порту». При этом только вчера УЕФА поблагодарил немецкие клубы, которые якобы отказались от приглашения в турнир. Вопрос их участия в Суперлиге будет решен в течение ближайших дней.

Столь резкие перемены в устройстве европейского футбола не могли не сказаться на состоянии уже существующих институтов. Так, владелец туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли ушел с поста главы Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Помимо этого, из состава организации вышли все 12 клубов-основателей Суперлиги.

До этого они проигнорировали экстренное собрание ЕСА, на котором присутствовали представители финалистов Лиги чемпионов 2020 года — мюнхенской «Баварии» и «ПСЖ».

Генеральный директор амстердамского «Аякса» Эдвин Ван дер Сар, взявший на себя роль руководителя встречи, заявил о том, что достигнутые ранее договоренности касательно предстоящей реформы Лиги чемпионов останутся в силе.

Столь стремительное развитие ситуации вынудило футбольных чиновников иди на жесткие меры. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил отстранять игроков и клубы новообразованной Суперлиги от участия в турнирах под своей эгидой.

«Любой клуб и игрок, участвующий в Суперлиге, может быть отстранен от всех соревнований УЕФА и ФИФА на европейском или международном уровне», — гласит текст заявления, выложенный журналистом Николой Скирой в своем Twitter.

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с более миролюбивым заявлением и просто выразила неодобрение созданию европейской Суперлиги.

В опубликованном пресс-релизе представители организации заявили о несоблюдении принципов солидарности, инклюзивности, честности и справедливости в части перераспределения финансовых ресурсов, которые способны помочь развитию футбола как вида спорта на глобальном уровне.

Против нового турнира выступил и заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас. По его мнению, организация соревнования для закрытой группы, в которую попадут члены Суперлиги, нарушит существующие порядки в мировом футболе.

«Мы должны защищать основанную на ценностях европейскую модель спорта, основанную на разнообразии и инклюзивности. Невозможно зарезервировать футбол для нескольких богатых и влиятельных клубов, которые хотят разорвать связи со всем, за что выступают национальные ассоциации: местные чемпионаты, повышение и понижение классе, поддержка массового любительского футбола.

Универсальность, инклюзивность и разнообразие — ключевые элементы европейского спорта и нашего европейского образа жизни», — написал Схинас в своем Twitter.

В России максимальную выгоду (Суперлига к нашим клубам не имеет никакого отношения, поскольку ни одна команда туда приглашена не была и, вероятно, не будет) от этой новости извлек московский «Спартак», предложивший разочарованным болельщикам сменить любимый клуб.

Dear AC Milan, Arsenal , Atlйtico, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,



If you need a new club to support, we're always here for you.



Kind regards,

FC Spartak Moscow. — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 18, 2021

«Уважаемые фанаты «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интернационале», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма»! Если вам нужен новый клуб для поддержки, то мы всегда будем рады видеть вас в числе наших поклонников.

С уважением, футбольный клуб «Спартак-Москва», — говорится в шутливом опубликованном посте, набравшем уже более 95 тысяч лайков.