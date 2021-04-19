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Чемпионат России: «Зенит» почти чемпион, пять клубов борются за серебро

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«Зенит» обгоняет «Локомотив» на шесть очков за четыре тура до конца РПЛ

За четыре тура до завершения чемпионата России «Зенит» оторвался от ближайшего преследователя на шесть очков и близок к чемпионству. На второе место при этом претендуют сразу пять команд. «Газета.Ru» — о раскладах команд на финишной прямой сезона.

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«Зенит»

С 55 набранными очками после 26 туров петербуржцы лидируют в чемпионате России и близки к тому, чтобы в третий раз подряд выиграть турнир.

Несмотря на осечку в последнем матче против «Краснодара», где подопечным Сергея Семака удалось отыграться с 0:2 и довольствоваться лишь ничьей, конкуренты этим воспользоваться не смогли. Отставание от «Спартака» выросло на семь очков, а главным преследователем теперь стал «Локомотив», у которого, впрочем, только на балл больше.

Теоретически «Зенит» еще может лишиться титула, но календарь у сине-бело-голубых чрезвычайно приятный на финише: в ближайшие недели действующий чемпион проведет две домашние встречи — с находящимся в зоне вылета «Ротором» (24 апреля) и «Локомотивом» (2 мая), а закроет сезон гостевыми матчами со старающейся не попасть в зону прямого вылета «Уфой» (8 мая) и уже ни на что на претендующим «Ротором» (16 мая), который и вовсе прекратит свое существование по окончании чемпионата.

Единственной серьезной преградой на пути к чемпионству «Зенита» будет игра с «Локомотивом». «Железнодорожники» набрали приличный ход и наверняка навяжут конкуренцию петербуржцам.

По сути, у команды с берегов Невы эти четыре матча будут последними, поскольку клуб уже на стадии 1/16 финала выбыл из Кубка России. В этом также есть определенное преимущество «Зенита» в борьбе за чемпионство, поскольку, например, «Локомотив» и ЦСКА продолжают свое выступление в турнире и, соответственно, проведут как минимум на игру больше на финальном отрезке сезона.

«Локомотив»

«Железнодорожники» после возобновления чемпионата не потерпели ни одного поражения и идут на серии из девяти побед подряд. Во второй части сезона команда Марко Николича обыграла в двух дерби и ЦСКА, и «Спартак», а также пробилась в полуфинал национального кубка. Завидная стабильность и качественная игра во многом неожиданно, учитывая показатели «Локо» в первой части сезона, сейчас отправили клуб на второе место в РПЛ.

Если и не обойти «Зенит», то красно-зеленым на руку зацепиться за второе место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов в следующем розыгрыше. С сезона-2021/22 у России вместо трех мест в главном еврокубковом турнире, напомним, снова стало две квоты.

Что касается календаря, то «Локомотив» 24 апреля сыграет на выезде с «Тамбовом», 2 мая отправится в гости к «Зениту», 8 мая дома встретится в дерби с крепким «Динамо», а 16 мая последнюю игру в чемпионате проведет тоже дома с «Уралом», находящимся в более-менее комфортным положении и практически обезопасившим себя от вылета. Кроме прочего, на 21 апреля у «железнодорожников» запланировано дерби против ЦСКА в полуфинале Кубка России, а при благоприятном раскладе этого матча — еще и финал 12 мая.

«Спартак»

До результатов последних двух недель красно-белые считались основным конкурентом «Зенита» на финише. После выхода с зимней паузы «Спартак» вылетел из Кубка России и проиграл «Рубину» в чемпионате, однако после одержал четыре победы подряд, включая матч с «Краснодаром» и дерби против «Динамо». Но за белой полосой вновь последовали неудачи.

Сначала команда Доменико Тедеско уступила в дерби «Локомотиву», после чего последовала неделя обсуждения всех скандалов того матча. Следом красно-белые в день своего 99-летия дома принимали «Уфу», и эта встреча обернулась для москвичей сенсационным разгромным поражением со счетом 0:3, которое, собственно, и позволило «Локо» выйти на второе место.

Главной задачей «Спартака» уже не кажется навязывание конкуренции «Зениту». Красно-белые наверняка рассчитывают при лучшем развитии событий финишировать вторыми и попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон, но реальными перспективами красно-белых пока выглядит в лучшем случае третье место, на которое претендует принципиальный соперник ЦСКА. У армейцев сейчас на одно очко меньше, чем у «Спартака».

В борьбе за тройку «Спартак» и ЦСКА в очном матче сойдутся 25 апреля на арене красно-белых.

3 мая подопечные Тедеско в гостях сыграют с тульским «Арсеналом», пытающимся не вылететь. Далее 10 мая «Спартак» дома примет не самые удобные для себя «Химки», которые, между прочим, уже все задачи на сезон решили, сохранив прописку в РПЛ. А 16 мая красно-белым предстоит выезд в Грозный к местному «Ахмату».

«Рубин»

Казанцы тоже не без «помощи» лидеров чемпионата оказался в четверке. С четвертого по шестое места сейчас располагаются как раз «Рубин», ЦСКА и «Динамо», каждый имея в своем активе по 46 очков. Команда Леонида Слуцкого формально выше лишь за счет дополнительных показателей.

То есть формально на второе место сейчас претендуют сразу пять клубов, где преимущество у двух из них — «Локомотива» и «Спартака» — всего в один балл.

Для «Рубина» попадание в Европу уже будет сумасшедшим успехом — там казанцы не играли с сезона-2015/16.

После выхода с зимней паузы «Рубин», как и «Локо», набрал хорошие кондиции и потерпел лишь одно поражение при шести победах. Но и календарь на финише у «Рубина» не самый завидный: 25 апреля предстоит домашняя игра с «Краснодаром», 1 мая клуб примет «Динамо», 8 мая на выезде встретится с «Арсеналом», а последнюю игру проведет 16 мая в гостях у «Ротора».

ЦСКА

Новый главный тренер армейцев Ивица Олич активно ведет перестройку команды после увольнения Виктора Гончаренко, однако положение ЦСКА остается очень сложным. С назначением хорвата красно-синие одержали три победы подряд (одну в Кубке), а с серьезными трудностями столкнулись в недавней игре с «Сочи», потерпев поражение со счетом 1:2.

ЦСКА и без того при Гончаренко сильно штормило, а сейчас Олич также вынужден рассчитывать на крайне усеченный состав из-за травм. Из всех претендентов на медали у армейцев самый тяжелый график.

Уже 21 апреля команда сыграет в полуфинале Кубка с «Локомотивом», спустя четыре дня намечен матч со «Спартаком», 1 мая ЦСКА дома примет «Уфу», 8 мая встретится с «Краснодаром» у себя на стадионе, а закроет сезон матчем с «Динамо» 16 мая. Плюсом из всего этого можно назвать лишь то, что за пределы Москвы армейцам больше выезжать не придется. Правда, лишь только в том случае, если команда не выйдет в финал Кубка России.

На серьезные результаты ЦСКА уже вряд ли рассчитывает, беря в расчете все сложности. Ставку армейцы, судя по всему, сделают на национальный кубок, чтобы попытаться завершить неудачный сезон на мажорной ноте.