«Вообще не должен судить»: арбитр Вилков пожизненно отстранен от футбола

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1) стал очередным поводом обратить внимание на работу судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым. 41-летний арбитр из Нижнего Новгорода в ходе встречи принял ряд спорных решений.

Например, в начале второго тайма рефери удалил хавбека ростовчан Армина Гиговича, который ударил игрока «железнодорожников» Рифата Жемалетдинова. Желтая карточка, показанная Гиговичу после этого, стала второй. Неоднозначным момент стал потому, что первым правила нарушил Жемалетдинов, который до столкновения также ударил по лицу полузащитнику «Ростова». Позднее Вилков назначил крайне сомнительный пенальти в ворота команды Валерия Карпина, зафиксировав фол защитника гостей Дениса Терентьева на Гжегоже Крыховяке. 11-метровый был реализован.

В итоге для Вилкова этот матч стал последним в отечественной судейской карьере: в Российском футбольном союзе приняли решение пожизненно отстранить рефери от работы в матчах национальных первенств.

Инициатива принадлежит лично главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу, который выразил мнение, что подобные санкции «станут сигналом для всех остальных арбитров». Официальная причина отстранения Вилкова от работы — «в связи с утратой доверия».

«Вилков вообще не должен судить в футболе. Не знаю, что еще нужно будет делать, какие еще посылы давать судьям, чтобы они окончательно осознали, что нам нужны их профессиональные качества, а не игры вокруг игры. Понятно, что они испытывают давление, как и любой человек, попадающий в экстремальную ситуацию. Но на то судьи и профессионалы, чтобы с этим давлением справляться и профессионально выполнять работу, которую должны делать. По итогам первой части чемпионата были удалены из РПЛ судьи, получившие наиболее низкие оценки. Были вопросы к их профессиональным качествам, но Вилков к ним не относится — это высокопрофессиональный судья с большим опытом, его ошибки становятся резонансными», — цитирует главу судейского комитета РФС РИА «Новости».

Сам Михаил Вилков о своем отстранении от судейства в России узнал не от руководителей РФС, а в интернете, потому рефери из Нижнего Новгорода выразил желание пообщаться с Хачатурянцем лично — «откровенно и по-мужски». Глава судейского комитета, правда, на встречу с арбитром пока не настроен. По крайней мере, в ближайшую неделю ее точно не произойдет в связи с тем, что Хачатурянц находится в другом городе.

«Пока я не готов ничего комментировать. Хочу встретиться с главой судейского комитета. Хочу услышать объяснения от него лично. Сам хочу понять, почему меня отстранили. Пока не знаю, когда она состоится. Пока не знаю. Надеюсь, встретимся на этой неделе.

Как отношусь к разговорам о том, что мои ошибки были предвзятыми в матче «Локомотив» — «Ростов» из-за фигуры начальника команды красно-зеленых Станислава Сухины? Можете написать: Сухине я ничего не должен. И еще. Если бы я хотел «убить» «Ростов», то уже на 10-й минуте удалил бы Кэнто Хасимото. Об этом почему-то никто ничего не говорит и не пишет»,

— цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

Станислав Сухина в данном случае упомянут не просто так: бывший арбитр и экс-заместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС, с 2017 года являющийся руководителем команды красно-зеленых, перед матчем 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» посетил судейскую комнату, что запрещено регламентом. Причем, как выяснилось по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, произошло это аж четыре раза — трижды до начала игры, однажды после. За это Сухина был оштрафован, а «Локо» обязали провести один домашний матч на нейтральном поле не в Москве, однако разговоры о возможном влиянии Сухины на судей Премьер-лиги лишь усилились, тем более что это не первое его подобное нарушение.

Что касается Вилкова, то 41-летний рефери является одним из самых скандальных в России из-за своих ошибок, которые нередко влияют на результат.

«Отличился» арбитр и в этом сезоне: после матча 11-го тура «Краснодар» — «Рубин» (3:1) судья был отстранен до 1 января 2021 года. До сих пор он находился на испытательном сроке и со своей задачей, исходя из решения судейского комитета РФС, не справился. Всего в своей карьере Вилков в качестве главного арбитра обслужил 175 матчей РПЛ, из которых десять — в нынешнем сезоне.