«Вы продали нашу душу»: фанаты протестуют против Суперлиги

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УралРубин
0:1
закончен
АрсеналТамбов
4:0
закончен
СочиЦСКА
2:1
закончен
Спартак МУфа
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
АрсеналФулхэм
1:1
закончен
Манчестер ЮнайтедБёрнли
3:1
закончен
Италия / Серия А
МиланДженоа
2:1
закончен
БолоньяСпеция
4:1
закончен
АталантаЮвентус
1:0
закончен
ЛациоБеневенто
5:3
закончен
ТориноРома
3:1
закончен
НаполиИнтер М
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
ИнгулецРух В
0:0
закончен
МариупольОлимпик Д
1:1
закончен
КолосДнепр-1
1:1
закончен
Франция / Лига 1
ПСЖСент-Этьен
3:2
закончен
РеймсМетц
0:0
закончен
НимСтрасбург
1:1
закончен
ДижонНицца
2:0
закончен
БрестЛанс
1:1
закончен
БордоМонако
0:3
закончен
НантЛион
1:2
закончен
Испания / Примера
Реал СосьедадСевилья
1:2
закончен
ОсасунаЭльче
2:0
закончен
Атлетико МЭйбар
5:0
закончен
АлавесУэска
1:0
закончен
КадисСельта
0:0
закончен
БетисВаленсия
2:2
закончен
ЛевантеВильярреал
1:5
закончен
ХетафеРеал Мадрид
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
Боруссия ДВердер
4:1
закончен
МайнцГерта
перенесен
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
6:3
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
3:5
закончен
Баффало СэйбрзПиттсбург Пингвинз
4:2
закончен
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
2:5
закончен
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
0:1 (ОТ)
закончен
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
3:2 (ОТ)
закончен
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
перенесен
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксИндиана Пэйсерс
129:117
закончен
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
122:112 (ОТ)
закончен
Майами ХитБруклин Нетс
109:107
закончен
Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
109:101
закончен
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
110:114
закончен
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
112:106
закончен
Даллас МавериксСакраменто Кингз
107:121
закончен
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
124:105
закончен
Теннис / Монте-Карло. Финал
Стефанос Циципас — Андрей Рублев
2:0 (6:3, 6:3)
закончен
Автоспорт / «Формула-1»
Гран-при Эмилии-Романьи
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедЛиверпуль
0:1
2 тайм
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
02:30
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
03:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
04:00
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
04:00
Эдмонтон ОйлерзМонреаль Канадиенс
04:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
02:00
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
02:30
Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
02:30
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
03:00
Майами ХитХьюстон Рокетс
03:00
Милуоки БаксФиникс Санз
03:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
03:00
Денвер НаггетсМемфис Гриззлиз
04:00
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
05:00
Германия / Бундеслига
КёльнРБ Лейпциг
19:30
АрминияШальке-04
21:30
Айнтрахт ФАугсбург
21:30
БаварияБайер
21:30
Италия / Серия А
ВеронаФиорентина
21:45
Англия / Премьер-лига
ЧелсиБрайтон энд Хоув Альбион
22:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКААвангард
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
01:30
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
03:30
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
04:00
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
05:00
Единая лига ВТБ
УНИКС Парма
13:00
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
20:00
Олимпия Милан Бавария
21:45
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
02:30
Нью-Орлеан ПеликансБруклин Нетс
02:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
05:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
05:00
Развернуть

«Вы продали нашу душу»: фанаты протестуют против Суперлиги

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Болельщики клубов АПЛ провели акции протеста против создания Суперлиги

Создание Суперлиги не пришлось по душе многим футбольным федерациям, включая УЕФА. Против нововведений выступили и фанаты, которые организовали стихийные акции протеста.

Скопировать ссылку

«Придуман бедными, украден богатыми», — такой слоган красовался на баннере болельщиков тунисского клуба «Клоб Африкен», которые подготовили перфоманс к товарищескому матчу с «ПСЖ» в январе 2017 года. Посыл о том, что традиции большого футбола уничтожаются огромными финансовыми вливаниями, актуален и сегодня.

В ночь с 18 на 19 апреля в европейском футболе взорвалась настоящая информационная бомба о создании Суперлиги, денежный оборот которой, по планам организаторов и инвесторов, будет колоссальным. На данный момент среди участников-основателей лиги 12 клубов из Англии, Италии и Испании: «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси», «Интер», «Милан» и «Ювентус», «Атлетико», «Барселона» и «Реал». Позднее эта группа может (и, по планам, должна) увеличиться.

Однако уже сейчас перечисленные команды настроили против себя едва ли не всю европейскую футбольную общественность.

С угрозами о жестких санкциях и тотальных запретах на все выступил УЕФА, осудили инициативу представители АПЛ, Серии А и испанской Ла Лиги, также с негативными комментариями выступили многие футболисты и эксперты. Стоит отметить, что при запуске нового турнира никак не учитывалось мнение тренеров и футболистов клубов-участников, а ведь наставник того же «Ливерпуля» Юрген Клопп еще ранее публично высказывался против такой идеи.

Сообщество болельщиков в большинстве своем также выступило категорически против Суперлиги. Более того, фанаты команд, которые вступили в Суперлигу, выдвинули претензии в адрес руководителей своих любимых клубов. Тон задали болельщики «Ливерпуля». И это неслучайно.

Во-первых, «красные» сыграли одну из главных ролей при создании Суперлиги, ведь одним из заместителей председателя правления соревнований был назначен Джон Генри, владелец мерсисайдского клуба. У фанатов «Ливерпуля» к американскому бизнесмену за все те десять с лишним лет, что он руководит клубом, сложилось двоякое отношение. Однако тот факт, что входящий в руководство инвестиционной компании Fenway Sports Group (FSG) американец однажды спас команду от почти неминуемого банкротства и вложил в нее сотни миллионов долларов, укрывал бизнесмена от резкой критики. Но лишь до минувшего уикенда.

Красноречиво описывает всю серьезность ситуации хотя бы то, что от клуба отвернулись авторитетные фанаты «Ливерпуля», за которыми закреплена легендарная трибуна The Kop на «Энфилде». Теперь оттуда будут убраны все баннеры и флаги — больше никакой поддержки.

«Владельцы клуба продали нашу душу ради собственной выгоды. Суперлига — это лишь уловка для богатых клубов, чтобы стать еще богаче. Такой «Ливерпуль» не тот, который мы знаем. Наш «Ливерпуль» бьется за всех. Каждый клуб должен мечтать об успехе, ведь это возможно. «Вест Хэм» может выйти в Лигу чемпионов в этом сезоне, и это история, которых в футболе полно! Суперлига уничтожит всю сказку ради прибыли для богатых американских миллиардеров. Мы никогда не простим этого FSG. Настоящий «Ливерпуль» — это Юрген Клопп, Рафаэль Бенитес, Билл Шенкли, Боб Пейсли и многие другие. Помните, что футбол без болельщиков — ничто», — заявили фанаты.

Во-вторых, именно поклонники «красных», несмотря на коронавирусные ограничения, вышли на улицы Ливерпуля и с акцией протеста дошли до «Энфилда», где недвусмысленно заявили о своем негодовании по поводу участия клуба в Суперлиге. И это при том, что команда проводит гостевой матч Премьер-лиги с «Лидсом» — игра болельщикам уже по большей части безразлична, хотя к «Элланд Роуд» в Лидсе фанаты также пришли с претензиями и соответствующими кричалками. Там же местные жители запустили и самолет с баннером, текст которого содержит распространившийся в соцсетях хэштег #SayNoToSuperLeague.

«Позор вам. «Ливерпуль» — RIP, 1892 — 2021. «Ливерпуль» — это мы. FSG — вы не с нами. Фанаты против создания Суперлиги. Yank$ out», — таков настрой болельщиков «красных».

В этом их поддержали и фанаты других клубов, например, того же «Лидса», а также остальных участников Суперлиги. К стадионам своих команд с акциями протеста с похожими лозунгами вышли болельщики «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и лондонских «Арсенала» с «Тоттенхэмом». Наличие у стадионов букетов цветов, что обычно возлагают к могилам, описывает их отношение к происходящему: «Футбол мертв». Тем интереснее будет наблюдать за последующей реакцией боссов клубов, которым придется выбрать свой приоритет: миллионы долларов или доверие и любовь миллионов преданных фанатов. Первое — дело наживное, а вот вернуть болельщиков на трибуны стадионов после такого будет гораздо сложнее.

close
Болельщик «Тоттенхэм Хотспур» держит плакат против Суперлиги возле тренировочного центра «Тоттенхэм Хотспур», 19 апреля 2021 года Болельщик «Тоттенхэм Хотспур» держит плакат против Суперлиги возле тренировочного центра «Тоттенхэм Хотспур», 19 апреля 2021 года
Болельщики протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года Болельщики протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года
Болельщики размещают баннер у стадиона в Манчестере, 19 апреля 2021 года Болельщики размещают баннер у стадиона в Манчестере, 19 апреля 2021 года
Болельщики Ливерпуля вывесили баннеры против Суперлиги у стадиона &laquo;Энфилд&raquo;, 19 апреля 2021 года Болельщики Ливерпуля вывесили баннеры против Суперлиги у стадиона &laquo;Энфилд&raquo;, 19 апреля 2021 года
Болельщики Ливерпуля вывесили баннеры против Суперлиги у стадиона &laquo;Энфилд&raquo;, 19 апреля 2021 года Болельщики Ливерпуля вывесили баннеры против Суперлиги у стадиона &laquo;Энфилд&raquo;, 19 апреля 2021 года
Болельщики &laquo;Тоттенхэм Хотспур&raquo; протестуют возле стадиона &laquo;Тоттенхэм Хотспур&raquo; в Лондоне, 19 апреля 2021 года Болельщики &laquo;Тоттенхэм Хотспур&raquo; протестуют возле стадиона &laquo;Тоттенхэм Хотспур&raquo; в Лондоне, 19 апреля 2021 года
Женщина вешает баннер против Суперлиги у стадиона &laquo;Энфилд&raquo;, 19 апреля 2021 года Женщина вешает баннер против Суперлиги у стадиона &laquo;Энфилд&raquo;, 19 апреля 2021 года
Люди протестуют против Суперлиги в Лидсе, 19 апреля 2021 года Люди протестуют против Суперлиги в Лидсе, 19 апреля 2021 года
Болельщики Ливерпуля протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года Болельщики Ливерпуля протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года
Болельщики протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года Болельщики протестуют против Суперлиги, 19 апреля 2021 года