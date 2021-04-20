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Протест победил: три английских клуба могут покинуть Суперлигу

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СМИ: «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» хотят покинуть Суперлигу

Неприятие Суперлиги во всем мире заставило нескольких учредителей турнира начать колебаться и сомневаться в своем решении. Европейская пресса пишет, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» могут пересмотреть свою позицию.

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Реакция футбольного сообщества на решение самых богатых клубов создать свой турнир вызвала столь негативную реакцию в мире, что учредители начинают задумываться о том, правильно ли они поступили, решив уйти из еврокубков и присоединиться к Суперлиге. По информации европейских СМИ, «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси» готовы пересмотреть свое решение.

Испанцы пойдут до конца

Вчера главный идеолог Суперлиги Флорентино Перес объяснил необходимость нового турнира. «Барселона» и «Реал» имеют многомиллионные долги и находятся на грани банкротства. Из-за пандемии доходы продолжают падать, а предсказать точные сроки ее окончания сейчас не берется никто. Поэтому Суперлига — это шанс на выживание для испанских топов.

Франция и Германия не пойдут никуда

Удар по Суперлиге уже нанесли главные клубы Франции и Германии. «ПСЖ» и «Бавария» отказались от участия в турнире, их примеру последовала дортмундская «Боруссия». Говорят, что и «Лейпциг», которому могут предложить вступить в новую Лигу, категорически от этого откажется.

Это не значит, что немецкие и французские клубы не несут финансовых потерь. Просто в Германии традиционно ведут дела более экономно, поэтому «Бавария» и «Боруссия», несмотря на кризис, находятся более-менее на плаву.

«ПСЖ» в финансовом смысле волнует только один вопрос — финансовый фэйр-плей. Дело в том, что катарские владельцы парижского клуба видят в нем не источник дохода, а скорее способ маркетингового продвижения других своих проектов, в первую очередь в банковской сфере.

Посчитали невыгодным для себя участие в Суперлиге и в португальском «Порту». Президент клуба, перечисляя причины отказа, говорил о целостности европейского футбола, позицию португальской Федерации и УЕФА.

Англия может повернуть назад

Представители самой богатой в мире футбольной Лиги -— английской — получили в Суперлиге больше всех мест. В два раза больше, чем испанцы и итальянцы. И поначалу позиция шести представителей АПЛ казалась непоколебимой. Увеличение уровня доходов — отличная приманка для американских владельцев клубов, которые все свои проекты, в том числе и футбол, рассматривают как бизнес и средство получить прибыль.

«Манчестер Юнайтед» владеет американский бизнесмен Малкольм Глейзер, владелец «Ливерпуля» — американец Джон Генри, владелец «Арсенала» — американец Стэн Кронке.

У «Тоттенхэма» английские владельцы, но оба — финансисты и инвесторы. Поэтому движение «шпор» в стороны Суперлиги тоже понятно.

Добавим, что «Челси» владеет россиянин Роман Абрамович, а хозяева «Манчестер Сити» — граждане ОАЭ.

Логика логикой, выгода выгодой, но вот реакцию общественности бизнесмены не просчитали. Уже очень критично выступил Юрген Клопп, который, кстати говоря, является одним из претендентов на пост главного тренера «Баварии», который освободится летом. Разброд и шатание начались в «Манчестер Юнайтед». Игроки заявили руководству, что такое знаковое решение было принято без согласования с ними и оно им не нравится.

Из других клубов информация пока не просочилась, но нет сомнений, что и там идет бурная дискуссия между игроками и владельцами. Впрочем, высказался наставник «Сити» Хосеп Гвардиола, но как-то туманно, подчеркнув, что у него пока нет всей информации и свое мнение более детально он выскажет позже.

Могла повлиять на руководителей английских клубов и позиция правительства Великобритании в лице премьер-министр Бориса Джонсона, который заявил, что его правительство сделает все возможное, чтобы предотвратить создание Суперлиги в предлагаемом инициаторами этого проекта виде. Также обеспокоенность выразил президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям.

В результате, как пишут некоторые СМИ, три английских клуба могут пересмотреть свое решение об участии в Суперлиге. Называются «Челси» и «Манчестер Сити», владельцам которых нет резона ссориться с британским правительством и настраивать против себя общественное мнение в Англии, а также «Ливерпуль», но в данном случае сомнение владельца клуба связано с бурной реакцией футболистов и болельщиков.

Впрочем, другие СМИ утверждают, что все шесть представителей АПЛ непреклонны в своем решении, независимо от мнения тренеров, игроков и болельщиков.