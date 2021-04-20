«Уровень судейства будет расти»: клубы РПЛ об отстранении Вилкова

19 апреля глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц подтвердил «Чемпионату» информацию о том, что арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы. 20 апреля почти все клубы РПЛ поддержали это решение. «Зенит» пока хранит молчание. «Судья «Зенита» — именно так называли Вилкова во многих российских клубах и СМИ.

Причины

Официальная причина отстранения Вилкова от работы — «в связи с утратой доверия». Хачатурянц выразил мнение, что подобные санкции «станут сигналом для всех остальных арбитров».

Арбитр Вилков считается одним из самых скандальных в РПЛ. С ноября 2020 года по январь 2021-го нижегородец уже был отстранен от матчей. В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» судья совершил ряд ошибок и был дисквалифицирован. В январе его вернули с испытательным сроком. Испытание, очевидно, он не прошел.

Осенью 2019 года арбитра тоже отстраняли, правда, всего на пару матчей: тогда неудовлетворительной признали его работу в матчах «Зенит» — ЦСКА и «Оренбург» — «Уфа».

В 2021 году, в матче 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом», в котором столичный клуб победил 4:1, Вилков снова принял ряд ошибочных решений.

Экспертно-Судейская комиссия РФС признала, что удаление в составе «Ростова» и пенальти в ворота желто-синих — это ошибки судьи. Удаление случилось на 52-й минуте при счете 2:1 в пользу «Локомотива», а пенальти на 65-й при том же счете, что, как считают в московском клубе, повлияло на результат.

Всего в своей карьере Вилков в качестве главного арбитра обслужил 175 матчей РПЛ, из которых десять — в нынешнем сезоне.

Реакция Вилкова

Сам Михаил Вилков о своем отстранении от судейства в России узнал не от руководителей РФС, а в интернете, потому рефери из Нижнего Новгорода выразил желание пообщаться с Хачатурянцем лично — «откровенно и по-мужски».

«Пока я не готов ничего комментировать. Хочу встретиться с главой судейского комитета. Хочу услышать объяснения от него лично. Сам хочу понять, почему меня отстранили. Пока не знаю, когда она состоится. Пока не знаю. Надеюсь, встретимся на этой неделе», — цитирует Вилкова «Спорт-Экспресс».

Хачатурянц подтвердил, что эта встреча обязательно произойдет, а также почеркнул, что Вилкова он предупреждал.

«Я же с ним после дисквалификации разговаривал, вызвал к себе, объяснил, почему первый раз дисквалифицировали, предупредил, что это шанс начать с чистого листа, вернуть доверие. Я обо всем Вилкова предупреждал, так же — по-мужски»», — сказал глава судейского комитета «Чемпионату».

Реакция клубов

Клубы отреагировали на решение Хачатурянца о пожизненном бане для Вилкова положительно.

«Футбольный клуб «Ростов» выражает благодарность и полную поддержку Ашоту Рафаиловичу Хачатурянцу в его искренних попытках навести порядок в судействе нашего футбола», — написали в Twitter представители ростовского клуба.

Их дополнил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

«Двумя руками за те решения, которые принимает Ашот Хачатурянц. Не акцентировал бы внимание только на решении по арбитру Вилкову, говорю в принципе о переменах в судействе», — сказал Карпин.

«Мы надеемся, что уровень судейства при Ашоте Рафаиловиче будет только расти. Болельщики уже видят положительную динамику — наших арбитров снова приглашают работать на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на игры сборных», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЦСКА.

«Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе», — говорится в заявлении «Спартака».

Молчание «Зенита»

Несогласие с решением главы судейского комитета РФС не выразил никто. Хотя реакция питерского «Зенита» была бы очень интересна, ведь Вилкова неоднократно как в СМИ, так и в других клубах называли «арбитром «Зенита».

Это отметил и известный комментатор и блогер Василий Уткин.

«Неужели никто не выскажет несогласия с решением о дисквалификации Вилкова? Событие экстраординарное. Очень любопытно было бы узнать на этот счет позицию «Зенита». Какой бы она ни была», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Реакция СМИ

Особых защитников Михаила Вилкова в СМИ не нашлось, но во многих случаях журналисты отметили непоследовательность действий судейского комитета и его начальника. В нормальном варианте сначала ЭСК должна признать ошибки арбитра, а затем уже следуют санкции.

В случае Вилкова же 18 апреля Хачатурянц личным решением дисквалифицировал арбитра с формулировкой «утрата доверия», 19 апреля подтвердил факт отстранения фразой «пока я работаю, Вилков судить не будет», и только 20 апреля ЭСК официально признала две грубые ошибки Вилкова в матче «Локомотив» — «Ростов».