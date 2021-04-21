Путч не прошел: Суперлига распалась на второй день существования

Европейская Суперлига должна была создать революцию в мировом футболе, однако амбициозный проект просуществовал всего лишь двое суток: клубы-основатели из Англии объявили о своем выходе. Идею о создании нового турнира с негативом восприняли не только в футбольной общественности, но и в фанатских кругах, болельщики клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) устроили акции протеста.

О недовольстве Суперлигой говорили и сами футболисты, и тренерские штабы команд. Привело это к тому, что в ночь с 20 на 21 апреля из турнира вышли все шесть английских клубов — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

После этого стало понятно, что существование Суперлиги уже практически невозможно. С официальным заявлением выступила пресс-служба турнира, где было отмечено, что Суперлига примет все необходимые меры для преобразования проекта, однако, в дальнейшем, от своих целей не откажется.

«Несмотря на уход английских клубов, которые были вынуждены пойти на это под давлением, мы уверены, что наше предложение полностью соответствует законам и нормам Европы, что и было подтверждено решением суда о защите Суперлиги от действий третьих сторон.

В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры о преобразовании проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам наилучший опыт и в то же время увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности», — отмечено в заявлении, которое в своем Twitter опубликовал журналист Роб Харрис.

Среди всех 12 команд, которые должны были в августе явить миру новый футбольный турнир, первым дрогнул «Манчестер Сити».

«Футбольный клуб «Манчестер Сити» может подтвердить, что он официально ввел в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы европейской Суперлиги», — говорится в тексте сообщения, появившегося на официальном сайте «горожан» ближе к полуночи по московскому времени.

На эту новость быстро отреагировал нападающий Рахим Стерлинг, выложивший короткий твит: «Окей, пока!» вместе с машущей вдаль ладошкой.

Ok bye — Raheem Sterling (@sterling7) April 20, 2021

Затем синхронно в медиа выступили «Манчестер Юнайтед, «Ливерпуль» и «Арсенал». Манкунианский коллектив выступил без решительного осуждения собственных действий и легко намекнул на то, что ход реформам в европейском футболе уже запущен.

«Мы внимательно выслушали реакцию наших болельщиков, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон. Мы по-прежнему настроены взаимодействовать с другими членами футбольного сообщества, чтобы найти устойчивые решения долгосрочных проблем, стоящих перед игрой», — говорится в пресс-релизе «красных дьяволов».

Мерсисайдцы же заявили о том, что на решение выйти из проекта по созданию европейской Суперлиги их сподвигло множество комментариев от различных заинтересованных сторон (как внутренних, так и внешних), которые внесли ценный вклад в развитие футбола.

Но наиболее трогательным и слезливым получилось обращение лондонского «Арсенала», сильно пожалевшего о вступлении в Суперлигу.

«Мы никогда не собирались причинять фанатам боль, однако, когда нам пришло приглашение присоединиться к Суперлиге, мы не хотели оставаться вне этого проекта, который мог бы обеспечить защиту «Арсенала» и его будущего.

В результате учета вашего мнения и недовольства футбольного сообщества в последние дни мы приняли решение выйти из Суперлиги. Мы совершили ошибку и приносим свои извинения», — сказано в заявлении клуба.

Для полной картины не хватало лишь сообщений от двух оставшихся лондонских команд — «Челси» и «Тоттенхэма». Владелец «шпор» Дэниэл Леви, уволивший в понедельник с поста главного тренера Жозе Моуринью, никогда не отличался особой любовью к проведению реформ, но и он не смог проигнорировать образовавшийся застой в европейском футболе.

«Мы сожалеем о тревоге и беспокойстве, вызванных предложением сыграть в Суперлиге. Мы считали важным, чтобы наш клуб участвовал в разработке возможной новой структуры, которая стремилась бы обеспечить более мощную финансовую устойчивость, оказывая при этом значительно большую поддержку всей футбольной пирамиде.

Мы считаем, что мы не должны стоять на месте, и что спорт должен постоянно пересматривать подходы к управлению соревнованиями, чтобы игра, которую мы все любим, продолжала развиваться и радовать болельщиков по всему миру», — заявил Леви клубной пресс-службе.

Закольцевал историю с публичным объявлением об отказе «Челси».

«Присоединившись к группе в конце прошлой недели, мы нашли время для того, чтобы полностью рассмотреть этот вопрос и решили, что наше дальнейшее участие в этих планах не будет отвечать интересам клуба, наших болельщиков и всего футбольного сообщества», — заявили в клубе.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин встретил слова английских команд с восторгом.

«Они вернулись, им есть что предложить не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу. Главное, что мы двигаемы дальше, мы вновь едины и движемся вперед вместе»,

— сказал чиновник.

Чем же может быть вызвана такая солидарность половины участников так и не собравшейся Суперлиги?

По информации Mundo Deportivo, УЕФА попросту перекупил английские клубы, предложив значительную сумму денег для выхода из Суперлиги. При этом отмечается, что подобного предложения не получили ни испанские, ни итальянские команды.

The Guardian сообщает, что причиной отказа от Суперлиги стал возможный запрет командам участвовать в чемпионате Англии, который был инициирован местными футбольными властями. Отмечается, что весомую роль также сыграло правительство страны, выразившее намерение поддержать законодательные идеи в части запрета клубам АПЛ принимать участие в новом состязании.

До сих пор ничего о выходе из турнира не сказали «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Ювентус». Более того, из-за провала идеи о создании Суперлиги появилась новость об отставке президента «бьянконери» Андреа Аньелли, наиболее яростно защищавшем новый проект. Впрочем, и опровержение данной информации вышло довольно быстро.

Но сдаваться группа революционеров не собирается. Президент «Реала» Флорентино Перес уже сказал, что не бросит попытку «спасти футбол».

«Мы считаем, что все идет к лучшему. На нас лежит ответственность. Мы будем вести переговоры со всеми сторонами, чтобы не дать катастрофе случиться», — заявил функционер.