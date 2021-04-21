Непомнящий сохраняет лидерство в турнире претендентов

Год назад во время первого круга на турнире претендентов царила тревожная атмосфера. Никто не знал, что это за страшный зверь такой – коронавирус, чего от него ожидать и как с ним бороться. Гроссмейстеры отказывались от традиционных рукопожатий перед началом партий и в лучшем случае – с подачи остроумного Александра Грищука – касались друг друга локтями. Общение шахматистов с журналистами было сведено к минимуму, тест ПЦР приходилось сдавать каждый день, а любой, кто случайно закашлялся в публичном месте, чувствовал себя опасным преступником и собирал ненавидящие взгляды всех соседей.

В апреле-2021 обстановка в «Хайяте» гораздо спокойнее и дружелюбнее. Да, температуру по-прежнему измеряют несколько раз на дню (сразу после входа в отель и еще разок метров через 10), а пресловутый тест пришлось сдавать даже тем гостям, кто уже привился – неважно, «Спутником» ли, «Пфайзером» или чем-то еще. Но уже пускают зрителей, хоть и не в игровой зал, а в комнату, где комментирует партии гроссмейстер Сергей Шипов. Стульчики стоят по-сиротски, в полутора метрах один от другого, но они есть и отнюдь не пустуют. Маски, конечно, приходится носить всем, кроме разве что вип-гостей; ну, так дела обстоят повсюду, не только в Екатеринбурге, но и в самой Москве.

Аккредитованных фотографов и видео-операторов пускают в игровой зал на первые пять минут. Шахматисты, закончив партии, зачастую остаются за столиками, чтобы немного поанализировать с соперником сыгранный поединок – прям как в старые добрые времена. И в пресс-центре гроссмейстеры часто шутят и улыбаются чужим шуткам: видно, что все они соскучились по живому общению и привычной для них турнирной атмосфере.

Во вторник, 20 апреля, в «Хайяте» были сыграны партии 9 тура. Голландский гроссмейстер (проживший первые 14 лет в Санкт-Петербурге) Аниш Гири одержал техничную победу над Ван Хао и включился в гонку за лидером. Александр Грищук после поражения в предыдущем раунде очень хотел одолеть Яна Непомнящего и даже в какой-то момент «сыграл в рулетку», избрав объективно сомнительное продолжение, однако партия всё равно завершилась вничью. Ян остался единоличным лидером.

Максим Вашье-Лаграв был близок к тому, чтобы проиграть вторую партию подряд; лишь каким-то чудом он спас тяжелейшую позицию против Дин Лижэня. У Фабиано Каруаны, наоборот, были шансы на вторую победу, однако его соперник Кирилл Алексеенко удачно «подкрутил» игру, оказавшись в неприятной ситуации, и эта партия также завершилась вничью. А теперь расскажем о всех поединках подробнее.

Александр Грищук (Россия) – Ян Непомнящий (Россия)

Накануне в восьмом туре (первом после возобновления турнира претендентов) все партии начались любимым ходом Остапа Бендера е2-е4. В девятом туре гроссмейстеры «вспомнили», что в дебюте есть и другие перспективные продолжения: в трех поединках первой отправилась в бой ферзевая пешка.

Грищук и Непомнящий разыграли защита Грюнфельда – любимый дебют лидера турнира в ответ на 1.d4. Александр заготовил сюрприз – скромное на вид, но ядовитое продолжение 9.h3!?, которое ранее не встречалось на высоком уровне. Сразу вслед за этим белые пожертвовали пешку, предоставив сопернику богатый выбор. Казалось бы, что тут плохого для черных, если у них есть много разнообразных возможностей? Но с психологической точки зрения это неприятно: глаза разбегаются, каждый ход хочется хоть немного, но обдумать, а при этом ты понимаешь, что соперник-то знает возникающие позиции на порядок лучше, поскольку не один час анализировал их дома с компьютером и помощниками. Неудивительно, что Ян избрал в итоге весьма солидный план: принял жертву пешки, но не стал за нее «цепляться», а тут же предложили Александру восстановить материальное равновесие. В этом случае позиция упрощалась и уравнивалась, однако Грищука такой сценарий не устраивал: накануне он потерпел обидное поражение и стремился взять реванш.

Ян продолжал играть подчеркнуто надежно, с большим запасом прочности, и вскоре на доске возникло спокойное и примерно равное окончание. Белые не спешили отыгрывать отданную пешку, а пытались использовать небольшой перевес в пространстве и привести в движение свою проходную пешку «d». Но ничего из этого не вышло: Непомнящий удачно маневрировал, благополучно завершил развитие фигур и предпринял попытку перехватить инициативу. Грищук мог разными способами снять напряжение, после чего позиция уравнивалась, однако он решил, по его собственным словам на пресс-конференции, «сыграть в рулетку» и с помощью жертвы качества резко обострить игру. Лишь победа оставляла ему шансы вернуться в борьбу за первое место, которое только и ценится в турнире претендентов (поскольку дает право на матч с чемпионом мира), а ничья или поражение в этой ситуации мало отличались друг от друга.

Ян надолго задумался: очевидно, он понимал, что соперник сильно рискует и, скорее всего, даже блефует, однако не сумел найти четкого пути к перевесу. А любая неточность могла оказаться для него роковой: в этом случае две связанные проходные белых устремились бы к полю превращения. В итоге Непомнящий благоразумно решил, что принятие жертвы для него слишком опасно. Последовала серия разменов, и на 41-м ходу соперники согласились на ничью. Напомним, что на турнире претендентов действует правило, согласно которому нельзя начинать мирные переговоры до 40-го хода.

Аниш Гири (Нидерланды) – Ван Хао (Китай)

Соперники разыграли классический вариант каталонского начала, в котором белые благодаря мощному централизованному коню создают определенное давление на позицию соперника. «Давление» – понятие немного абстрактное, оно запросто может испариться, если не находить всё время сильнейшие продолжения. Ван Хао изобретательно защищался, в какой-то момент даже отправил своего ферзя «в засаду» – на угловое поле а8, но давление никак не ослабевало. На пресс-конференции после окончания партии выяснилось, что гроссмейстеры разошлись в оценке позиции: Гири считал, что на его стороне лишь минимальный перевес, тогда как Ван Хао не видел за себя хороших продолжений.

По мнению «электронного разума», истина была где-то посредине, однако пессимизм сыграл с китайским гроссмейстером злую шутку. Он неосмотрительно ослабил свой королевский фланг и вскоре угодил под неприятную связку по большой диагонали. В дальнейшем Гири действовал очень технично, расшатал оборону черных и на 39-м ходу отпраздновал победу.

Кирилл Алексеенко (Россия) – Фабиано Каруана (США)

Молодой российский гроссмейстер начинал второй круг с двух белых партий. Как и накануне с Грищуком, он двинул в бой королевскую пешку: е2-е4. Вскоре на доске возникла спокойная позиция, типичная для итальянской партии. В прежние времена этот вариант так и называли «Giuoco Piano», то есть «спокойная игра». Впрочем, Алексеенко не был согласен с подобной оценкой ситуации и продемонстрировал остроумную домашнюю заготовку, связанную с жертвой двух пешек.

Вице-чемпион мира 2018 года проявил разумную осторожность: он забрал только одну из них, да и ту вскоре вернул. Кирилл признался журналистам, что недооценил ход 14…с2; Фабиано же сказал, что даже не стал считать взятие на b2 – настолько опасной ему казалась возникающая в этом случае позиция с двумя грозными белыми слонами, напоминающая северный гамбит. «Я пытался стабилизировать позицию; она выглядела опасной для черных, но и у белых тоже были свои проблемы», – резюмировал Фабиано Каруана.

Похоже, Алексеенко поторопился восстановить материальное равновесие и просмотрел небольшую тактическую тонкость, благодаря которой Каруана удачно перегруппировал свои силы и вышел из зоны риска. Алексеенко предпринял диверсию на королевском фланге и ценой нескольких темпов ослабил укрепления неприятельского короля. Фабиано захватил инициативу, однако Кирилл в очередной раз доказал, что прекрасно чувствует динамические «пружины» позиции. Смело отдав обе пешки на ферзевом фланге, он резко активизировал фигуры. Каруана отказался от ничьей повторением ходов, но ресурсов для продолжения борьбы оказалось недостаточно. Гроссмейстеры доиграли почти до голых королей и согласились на ничью на 59-м ходу.

Дин Лижэнь (Китай) – Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Здесь произошла самая захватывающая дебютная дуэль 9 тура. Волею жребия французскому гроссмейстеру на старте второго круга пришлось играть две партии черными фигурами, и в обеих он столкнулся с мощной домашней подготовкой соперников. (Вообще, с точки зрения домашней подготовки белые пока что доминируют: почти в каждой партии черным приходится решать сложнейшие задачи.) Любопытно, что и Каруана, и Дин Лижэнь пожертвовали МВЛ, как его называют коллеги, целую фигуру.

Известно, что Максим, как и Ян, в ответ на 1.d4 любит играть защиту Грюнфельда. Но до этого дело не дошло – едва черные поставили свою пешку на g6, как уже на 3-м ходу на штурм двинулась крайняя пешка белых: h2-h4!? У этого дебюта еще нет официального названия, хотя он становится в последние годы весьма популярным, особенно после того фурора, который произвела в шахматах нейронная сеть AlphaZero.

МВЛ избрал весьма амбициозный план: разменял фианкеттированного слона g7 на коня и расставил пешки по черным полям, создав для своих коней мощный форпост на центральном поле е5. Судя по скорости, с которой делал свои дебютные ходы Дин Лижэнь, такое развитие событий не стало для него сюрпризом. Так, он размышлял всего две минуты перед тем, как пожертвовать коня, поставив его под удар неприятельской пешки.

Максим жертву принял и тут же вернул лишний материал, поскольку иначе мог, как и накануне, угодить под сокрушительную атаку. Всё же черные получили весьма неприятную позицию: их король был слабоват, а белые имели преимущество двух слонов и перевес в пространстве.

После еще одной неточности положение Вашье-Лаграва стало критическим, однако тут начал ошибаться китайский гроссмейстер. Он поторопился двинуть к полю превращения свою защищенную проходную и потерял ее, лишившись важнейшего козыря. Белый король хоть и был, в отличие от своего визави, отчасти прикрыт пешками, но также не чувствовал себя в полной безопасности. Точными ходами Максим создал контригру и спас пол-очка.

Максим Вашье-Лаграв: «Я столкнулся с большими проблемами, моя позиция рушилась, и я опасался, что игра может закончиться через несколько ходов, но постепенно мне удалось зацепиться за борьбу. Рад, что сумел спасти пол-очка, однако эта партия точно не войдет в число моих лучших достижений. Надеюсь, что в какой-то момент мои мозги включатся и я смогу сыграть партию, которой буду гордиться от начала до конца».

Дин Лижэнь: «Думаю, это была довольно хорошая партия до тех пор, как я не зевнул ход 37…Re6, после чего потерял проходную пешку. Вместо 37.d6? следовало сыграть, например, 37.Rd2 и продолжить борьбу за победу».

Результаты 9 тура:

Гири – Ван Хао 1:0, Алексеенко – Каруана, Грищук – Непомнящий, Дин Лижэнь – Вашье-Лаграв ничьи.

Положение после 9 тура:

1. Ян Непомнящий (Россия) – 5,5 очков из 9, 2-4. Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Фабиано Каруана (США) – по 5, 5-7. Кирилл Алексеенко (Россия), Ван Хао (Китай), Александр Грищук (Россия) – по 4, 8. Дин Лижэнь (Китай) – 3,5.

21 апреля, в среду, в 10-м туре встречаются:

Каруана – Дин Лижэнь, Вашье-Лаграв – Гири, Ван Хао – Грищук, Непомнящий – Алексеенко.