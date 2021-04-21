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Достижение «Питтсбурга» и унижение Панарина: что случилось в НХЛ

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Панарин и Бучневич не спасли «Рейнджерс» от разгрома в матче с «Айлендерс»

Андрей Василевский сделал 32 сэйва, но это не помогло «Тампе» обыграть «Каролину», голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин впервые в сезоне пропустил шесть шайб, а «Питтсбург» установил уникальное достижение Национальной хоккейной лиги, дав сопернику оформить шесть голов в третьем периоде. «Газета.Ru» — о событиях нового дня регулярного чемпионата НХЛ.

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Прошедший день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выдался не самым удачным для российских хоккеистов. «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Андреем Василевским уступила «Каролине Харрикейнз», а Артемий Панарин и Павел Бучневич не помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» спастись от разгрома в поединке с «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча «Тампы» и «Каролины» завершилась поражением «Лайтнинг» со счетом 1:4. Первый период закончился с нулями на табло, а вот во втором обладатель Кубка Стэнли – 2020 справиться с натиском соперника не смог – «Тампа» пропустила три шайбы меньше, чем за десять минут. Затем сумела отыграть одну, но в третьем периоде «Каролина» забросила четвертую за три секунды до финальной сирены, тем самым поставив точку в матче.

Российские хоккеисты в этом поединке отличиться не смогли. Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников на льду провел 17:15, за это время он успел только заработать четыре штрафные минуты и завершить матч коэффициентом полезности «-1». Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сыграл на минуту больше, а его коэффициент полезности оказался «-2».

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам из 35, четвертую шайбу «Каролина» забросила в тот момент, когда тренерский штаб «Тампы» принял решение снять вратаря. Стоит отметить, что Василевского подвели его полевые игроки, которые упускали опаснейшие атаки соперников. Об этом уже после матча заявил нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт, ставший автором единственной заброшенной шайбы команды в этом противостоянии.

«Василевский, обычно, всегда на высоте, и сегодня он сыграл великолепно. Но сегодня «Тампа» не поддержала вратаря, из-за этого и проиграли. Однако Васи выдал шикарный матч, надеемся, так будет и дальше», — заявил Пойнт.

Неудачный день выдался также для россиян из «Рейнджерс». Команда проиграла «Айлендрс» со счетом 1:6, а российские нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич никак не смогли помешать разгрому – на двоих они не смогли выполнить не одного результативного действия и закончили поединок с коэффициентами «-2» и «-3» соответственно. Голкипер проигравшей команды Игорь Шестеркин пропустил шесть шайб с 28 ударов по своим воротам.

Российский вратарь впервые в сезоне не смог отразить такое количество бросков. Всего в нынешнем регулярном чемпионате он провел 28 поединков, из которых проиграл 13 встреч.

Из российских хоккеистов отличиться смог только нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов. Он принял участие в единственной заброшенной шайбе своей команды, отдав голевую передачу на Кевина Руни. Для форварда, который не так давно дебютировал в НХЛ, это очко стало третьим в нынешнем сезоне. Россиянин смог сделать результативное действие во второй игре подряд.

Голевая феерия произошла в матче «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» — 7:6. До третьего периода хозяева вели с уверенным счетом 6:0, однако в третьей двадцатиминутке «Дэвилз» сумели вернуть интригу в этот матч, исход которого, казалось, был уже предрешен. Хоккеисты «Нью-Джерси» сумели забить шесть шайб, однако перевести дело в овертайм им не дал лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби, который с передач Джейка Гюнцеля и Брайана Раста забросил седьмую шайбу команды.

Этот матч позволил «Пингвинз» установить уникальное достижение – клуб стал первым в истории НХЛ, кто пропустил шесть шайб в заключительном периоде, но при этом сумел одержать победу.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после такого матча с трудом сумел подобрать слова на пресс-конференции, отметив, что такого опыта у него еще не было.

«Что ж, у меня никогда не было такого опыта. На это нелегко реагировать. Я не уверен, что у меня есть для вас верный ответ, и именно это я сказал игрокам. Мы должны быть намного лучше во многих аспектах», — заявил специалист.

В других поединках Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» при помощи голевой передачи Дениса Гурьянова одолел со счетом 5:2 «Детройт Ред Уингз», «Бостон Брюинз» переиграл «Баффало Сэйрбз» (2:0), «Флорида Пантерз» уверенно разделалась с «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 5:1, «Ванкувер Кэнакс» оказался сильнее «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3), а «Анахайм Дакс» уступил со счетом 1:4 «Лос-Анджелес Кингз».