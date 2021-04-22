Колено вне закона: на Олимпиаде запретят акции Black Lives Matter

Олимпийские игры в Токио пройдут без акций протестов Black Lives Matter, охвативших спортивный мир за последний год.

Как изначально сообщил Reuters, на очередном исполкоме Международного олимпийского комитета было принято решение не вносить изменений в правило 50 Хартии о запрете на демонстрирование на спортивных объектах и любых других олимпийских зонах жестов, связанных с пропагандой или выражением мнения политического, расового и религиозного характера.

То есть вставать на колено, поднимать кулак и носить атрибутику с любыми спорными слоганами атлетам на Играх будет нельзя.

О требовании снять запрет начали говорить еще с прошлого года. Тогда на фоне убийства полицейским темнокожего мужчины Джорджа Флойда улицы Соединенных Штатов заполнили массовые протесты против расовой несправедливости. Позднее акции состоялись также в разных городах других континентов. Жест с преклонением колена, ставший символом борьбы с расизмом за последнее время, распространился и в спортивной сфере: на планете практически не осталось соревнований, где атлеты бы не вставали на колено. Ныне тенденция скорее сходит на нет, учитывая и ее связь со спорным отношением в некоторых странах к общественной организации BLM, и с убеждением некоторых спортсменов в неэффективности самого жеста.

Так или иначе, со стороны США, Канады, Германии, а также некоторых международных федераций, включая World Athletics, и спортсменов на МОК весь год шло давление по поводу внесения изменений в правило 50. После этого комитет на протяжении десяти месяцев проводил по этому вопросу консультации с атлетами, и в конечном счете опрос показал подавляющую поддержку за сохранение существующего правила: 76% респондентов (в общей сложности 3547 спортсменов, представляющих 185 стран и 41 вид спорта), высказали мнение, что не считают протесты уместными на Олимпиаде.

«Я бы не хотела, чтобы что-то отвлекало от соревнований меня и моих конкурентов. Это то, что просят спортсмены сейчас», — заявила Глава комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри, бывшая олимпийская чемпионка по плаванию.

«Мы по-прежнему твердо убеждены в том, что спорт и политика должны оставаться разделенными», — добавил представитель Британской олимпийской ассоциации.

Это значит, что за нарушение правила для спортсменов, как и прежде, будут действовать санкции. Ковентри уточнила, что для рассмотрения масштаба возможных наказаний — что может грозить, например, современным Томми Смиту и Джону Карлсону — и внесения ясности в правило в комиссию МОК по правовым вопросам уже направлена соответствующая рекомендация.

В пояснении МОК говорится, что респонденты сочли целесообразным, чтобы спортсмены демонстрировали или выражали свои взгляды через СМИ, на пресс-конференциях и микст-зонах. Ковентри также отметила важность этого и пояснила, что на Играх в Токио для атлетов будут созданы более широкие возможности для самовыражения. Какие именно, пока неизвестно.

Олимпиада в Токио изначально должна была состояться летом 2020 года, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире проведение турнира перенесли на период с 23 июля по 8 августа. Игры пройдут без участия иностранных болельщиков и волонтеров; ожидается, что на трибуны будут допущены только местные жители, однако их максимальное количество пока не определено. Кроме прочего, руководящими органами рассматривается вариант с вакцинацией атлетов и официальных лиц, а также с ежедневным тестированием на коронавирусную инфекцию.