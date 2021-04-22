«Все хотят иностранного специалиста»: Каррера может вернуться в Россию

19 апреля экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера был уволен из итальянского клуба «Бари», который играет в третьем по силе дивизионе Италии. Специалист возглавил команду 9 февраля, подписав контракт на полгода с опцией автоматического продления в случае выхода команды в Серию B. Сейчас команда с юга Италии занимает четвертое место и шансов на повышение в классе уже лишена. Руководство «Бари» не стало дожидаться конца сезона и рассталось со специалистом, которому сегодня, 22 апреля, исполнилось 57 лет.

Возможно, долго без работы Каррера не просидит. По крайней мере, тренер уже готов вернуться в Россию, о чем заявил его агент Андреа Д'Амико.

«Массимо будет готов вернуться в Россию. Но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что «Спартак» не выходил с нами на связь. Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо», — сказал Д'Амико в интервью «РБ Спорт».

Слухи о возможном возвращении Карреры в Россию не случайны. Во-первых, здесь итальянец получил особую известность за те два с небольшим года, что он проработал в Москве, возглавляя «Спартак». В свой первый же сезон Каррера привел красно-белых к первому за 16 лет чемпионству, а впоследствии еще и к Суперкубку страны, из-за чего болельщики «Спартака» до сих пор вспоминают специалиста с теплотой. Во-вторых, разговоры о возвращении Карреры в Россию и, в частности, в «Спартак» возникают всякий раз, когда в стане красно-белых намечаются изменения на тренерском мостике. Они как раз должны произойти, ведь действующий наставник столичного клуба Доменико Тедеско намерен покинуть команду по окончании сезона.

О своем решении Тедеско объявил еще в декабре 2020 года, а в тот момент Каррера еще возглавлял греческий АЕК. Там итальянец не задержался. Под его руководством АЕК дошел до финала Кубка Греции, где проиграл с минимальным счетом «Олимпиакосу». В декабре по причине неудовлетворительных результатов команды в чемпионате и на фоне претензий недовольных болельщиков Каррера был уволен. Тогда же итальянский журналист Микаэль Брага предположил, что специалист вернется в Москву.

«Кто знает, может, «Спартак» захочет вернуть его. Я не удивлюсь, если так и произойдет. Это один из вариантов. Каррера – самый успешный тренер «Спартака» в последние 15-20 лет, все хотят иностранного специалиста. Немаловажно, что Каррера знает «Спартак» и любит клуб», — сказал Брага в беседе с «Евро-Футбол.Ру».

Комментируя последние новости о возможном возвращении Карреры, легенды «Спартака» Дмитрий Аленичев и Егор Титов, в штабе с которыми итальянец проработал порядка месяца летом 2016 года, ничего серьезного за этими разговорами не увидели. Так, Аленичев предложил не обращать внимание на слухи, а Титов отметил, что «Спартак» может с тем же успехом рассмотреть накануне уволенного из «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

«Какой тренер нужен «Спартаку»? Это нужно спрашивать у руководства. Я вернуться не готов. Агент Карреры сказал, что Массимо готов вернуться? Это сказал агент, это его работа. Пока не стоит обращать на это внимание», — передает слова Аленичева Sport24.

«Вопрос не ко мне. Об этом должны думать в «Спартаке». Знаете, Моуриньо тоже освободился. Пусть возьмут на заметку», — добавил Титов.

В случае если Каррера и «Спартак» все же договорятся о новом этапе сотрудничества, это станет не первым случаем, когда один специалист дважды возглавлял красно-белых.

Самый свежий пример — Валерий Карпин. 16 апреля 2009 года он впервые возглавил команду после увольнения Микаэля Лаудрупа. В сезонах-2009 и 2011/12 «Спартак» под руководством Карпина выигрывал серебряные медали. В июле 2012 он уступил свой пост Унаи Эмери, но уже через пол года вновь стал рулевым московской команды. Вторая попытка Карпина в «Спартаке» оказалась не столь удачной. Команда так и не смогла выиграть медали чемпионата России, и в марте 2014 года тренер окончательно покинул клуб.

Самым ярким примером тренера, который смог вернуться в «Спартак», является Олег Романцев. Он был тренером клуба с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003-й. Под его руководством команда доминировала в чемпионате России все девяностые годы, в 1995 команда одержала шесть побед в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов, где соперниками подопечных Романцева были польская «Легия», норвежский «Русенборг» и английский «Блэкберн». С уходом тренера в сборную России в конце года команду покинули ведущие игроки, и уже на стадии 1/4 финала москвичи уступили французскому «Нанту». В 1997 году Романцев вернулся к клуб. В розыгрыше Кубка УЕФА сезона--1997/98 москвичи дошли до полуфинала, где уступили миланскому «Интеру». В 2003 году Романцев завершил карьеру в «Спартаке», в своем последнем матче выиграв Кубок России.