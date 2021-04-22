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Вместо «Катюши»: МОК утвердил замену гимна России на Играх

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МОК утвердил музыку Чайковского в качестве альтернативы гимну России

Музыка Петра Чайковского утверждена в качестве замены гимна России на ближайших Олимпиадах и Паралимпиадах. Первый вариант с использованием «Катюши» был отвергнут МОК.

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Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрел поданное в конце марта Олимпийским комитетом России (ОКР) предложение о замене российского национального гимна на ближайших Играх фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского и принял его.

Именно под мелодию Чайковского российские атлеты будут выступать и участвовать в церемониях награждения золотыми медалями летом этого года в Токио и зимой 2022-го в Пекине.

Соответствующие изменения в положение о «Принципах имплементации решения CAS по делу WADA против РУСАДА» МОК уже внес, а в скором времени направит письма об этом во все международные спортивные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта.

«Завершился непростой процесс всех согласований с МОК. Хочу поблагодарить своих коллег за совместную работу. С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора, официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей, и вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине», — приводит слова президента ОКР Станислава Позднякова пресс-служба комитета.

Новые изменения коснутся и российских паралимпийцев, которые на Паралимпиадах в Токио (соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября этого года) и Пекине (4 — 13 марта 2022-го) также выступят в сопровождении музыки Петра Чайковского.

«МПК согласовал название, эмблему, флаг и гимн российской команды на Паралимпийских Играх в Токио и Пекине. В МПК отметили, что не имеют возражений по использованию названия, эмблемы, флага и гимна российской команды, предоставленных на согласование, и что они полностью соответствуют условиям, изложенным в решении CAS по делу WADA против РУСАДА», — цитирует ТАСС временно исполняющего обязанности президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.

Замена гимна России на грядущих Олимпиадах и Паралимпиадах на другую мелодию является вынужденной мерой. Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года признал Россию виновной в нарушении антидопинговых правил. В связи с этим в период с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2022 отечественным спортсменам запрещено использование любой национальной символики (флага, гимна и так далее) на взрослых чемпионатах мира, а также на Олимпийских и Паралимпийских играх. В качестве замены национальному гимну россияне могут на перечисленных соревнованиях использовать либо музыку международных спортивных федераций, под эгидой которой проходят турниры, либо предложить свою. Например, фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского уже использовался на прошедших под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ) чемпионатах мира.

Что касается олимпийцев и паралимпийцев, то в качестве первого варианта замены гимна России предлагалась советская песня «Катюша», написанная в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером. Однако эта просьба ОКР была отклонена в связи с требованиями CAS.

В Спортивном арбитражном суде уточнили, что российским спортсменам запрещено выступать на крупных турнирах при любом музыкальном сопровождении, так или иначе связанном с Россией. «Катюша», по мнению CAS, имеет прямую отсылку к стране, а потому на данную композицию санкции также распространяются. При этом в аналогичном сравнении музыка Чайковского, хоть и написанная отечественным композитором, в список запрещенных не входит, так как творчество композитора является частью всемирного музыкального наследия.