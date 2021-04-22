Грозит до пяти лет тюрьмы: призера Олимпиады объявили в розыск в Белоруссии

«Следственным комитетом вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых Александры Герасимени и Александра Опейкина. Прокурором санкционировано применение к обоим обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Указанные лица объявлены в розыск», — говорится в заявлении белорусского СК.

Вв отношении Александры Герасимени и ее коллеги по фонду спортивной солидарности Александра Опейкина возбуждено уголовное дело, им вменяется нарушение закона по части 3 статьи 361 УК РБ («Призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет»), мерой наказания по которой является лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Причиной уголовного преследования стала деятельность оппозиционного фонда спортивной солидарности, который Герасименя и Опейкин создали в августе 2020 года. Цель организации, по их словам, заключается в оказании финансовой и юридической помощи белорусским атлетам, которые были «сняты с соревнований, исключены из сборных и лишены стипендий за участие в мирных акциях протеста и выражение своей политической позиции», а также привлечены к административной и уголовной ответственности за нарушение закона республики.

Создание фонда стало следствием начавшихся в Белоруссии массовых протестных акций в ответ на результаты президентских выборов, состоявшихся 9 августа прошлого года. Победу в выборах одержал действующих глава государства Александр Лукашенко, который, по данным национального ЦИК, набрал 80,1% голосов. Сотрудники правоохранительных органов и силовых структур в ходе разгона митингов использовали спецтехнику. По официальным данным МВД, в результате столкновений погибли трое протестующих, представлявшая на президентских выборах оппозицию Светлана Тихоновская утверждала о смерти восьми граждан.

Лукашенко создание фонда раскритиковал. В итоге 2 апреля 2021 года в отношении создателей организации было возбуждено уголовное дело, что Герасименя, в настоящее время проживающая в Вильнюсе, назвала ожидаемым событием.

«Думали, что это будет гораздо раньше, но что-то они задержались. Стараюсь соблюдать все необходимые меры безопасности, не вижу смысла их каким-то образом усиливать. А если будут искать, то постараемся сделать так, чтобы нас не нашли. Оспаривать заведение уголовного дела сейчас абсолютно бесполезно. У нас нет никаких правовых норм, поэтому будем оспаривать, когда вернемся в новую Белоруссию»,

— говорила спортсменка в недавнем интервью «Газете.Ru».

Александра Герасименя завершила свою карьеру в августе 2019 года. За время выступлений белорусская пловчиха завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх 2012 в Лондоне, а также выиграла бронзу на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. В активе спортсменки имеются победы на чемпионатах мира и Европы и множество других наград.

Что касается Александра Опейкина, то он является выпускником факультета международных отношений Белорусского государственного университета. В 2012 году она на базе студенческой гандбольной команды основал профессиональный клуб «Витязь» (ныне «Витязь-Леон»). Некоторое время клуб был основным для подготовки юношеской и молодежной сборной Белоруссии, однако после президентских выборов в августе 2020-го команда была расформирована. Произошло это в ответ на отказ поддержавших протест гандболистов «Витязя» выходить на матч. До создания фонда спортивной солидарности Опейкин стал соавтором открытого письма спортсменов против насилия и за честные выборы. Как и Герасименя, в настоящее время он проживает за границей.