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«Тем лучше праздник»: Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020

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УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020

Санкт-Петербург получил дополнительные матчи чемпионата Европы — 2020. Это стало возможно после исключения из списка городов-хозяев турнира Бильбао и Дублина. Глава оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что город сможет организовать все игры на высоком уровне.

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Россия примет на три матча чемпионата Европы по футболу больше, чем планировалось. Первым об этом сообщил глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек, затем состоялось официальное подтверждение со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций.

Таким образом, в Санкт-Петербурге состоятся встречи сборной Польши группового этапа с командами Словакии и Швеции, которые изначально должны были состояться в ирландском Дублине. Кроме того, уже по подтвержденным данным, «Газпром Арена» примет игру между Швецией и Словакией.

«На мой взгляд, российская сторона повела себя как партнер УЕФА, несмотря на предстоящее напряжение ресурсов, согласилась содействовать городу, который оказался в затруднительном положении. И у нас нет сомнений, что мы сможем дополнительные матчи организовать на столь же высоком уровне, на котором планировали организовать и изначальные четыре матча», — сказал генеральной директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин в беседе с «Газетой.Ru».

Полностью расписание матчей Евро-2020 в городе на Неве выглядит следующим образом:

12 июня. Бельгия — Россия
14 июня. Польша — Словакия
16 июня. Финляндия — Россия
18 июня. Швеция — Словакия
21 июня. Финляндия — Бельгия
23 июня. Швеция — Польша
2 июля. Матч 1/4 финала

Ранее из 12 городов, принимающих турнир, три не предоставили гарантии проведения матчей со зрителями — как минимум заполнить трибуны на 25%. Это Бильбао, Дублин и Мюнхен. В Стране Басков, Ирландии и Германии все еще действуют жесткие ограничения в связи с неблагоприятной эпидемиологической остановкой. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил дедлайн по окончательному решению для этих городов на 23 апреля. Сегодня УЕФА официально сделал заявление об исключении Бильбао и Дублина из списка городов-участников.

Теперь четыре матча, запланированные в Бильбао, отошли Севилье. Власти столицы Андалусии заверили руководящие органы, что смогут впустить 30% болельщиков. Одна из дублинских встреч, кроме тех, что забрал Санкт-Петербург, отошла Англии — теперь игра 1/8 финала состоится на стадионе «Уэмбли».

Что касается Мюнхена, то все осталось в силе. Город в последний момент подтвердил возможность заполнения стадиона на 14 500 болельщиков.

Чемпионат Европы состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года на 12 стадионах 12 городов 11 государств. Подобный порядок проведения турнира будет испробован впервые. Несколько недель назад УЕФА сообщил, что матчи Евро смогут посетить болельщики, а их количество варьируется от 25% до 100% в зависимости от условий, доступных городам-участникам. При этом пока только Будапешт заявил о готовности реализовать максимальную квоту, оргкомитет российской части Евро же готов пустить 50% зрителей на арену в Санкт-Петербурге и не исключает, что до начала турнира это число может быть увеличено.

«Касательно возможных дополнительных ограничений из-за коронавируса мне сложно говорить, эти решения принимает не оргкомитет. Они вводятся уполномоченными органами. Мы живем в той реальности, которая нас окружает. Естественно, мы будем организовывать все матчи в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и теми регламентными документами, которые приняты в отношении Евро-2020. У УЕФА есть медицинская операционная концепция – документ, который как раз сфокусирован на всех антиковидных мерах при организации турнира», — уточнил Сорокин.

«Мы очень рады. Чем больше матчей – тем лучше праздник. Город и стадион, безусловно, будут готовы.

Думаю, что сильного наплыва болельщиков не предвидится из-за ограничений по коронавирусу. В Европе все-таки действуют большие ограничительные меры.

Но у меня нет совершенно никаких опасений о возможном введении новых ограничений. Думаю, все пройдет очень хорошо», — прокомментировал передачу дополнительных матчей Санкт-Петербургу главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов «Газете.Ru».

Также на 25-33% от вместимостей арен откроют трибуны Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго, которые тоже допускают увеличение окончательного числа болельщиков. Не считая Бильбао, Дублина и Мюнхена, оставались сомнения и по Риму. Тем не менее несколькими днями ранее власти итальянского города гарантировали УЕФА, что смогут заполнить Олимпийский стадион на 25%, то есть в Италии на матчах смогут присутствовать 18100 болельщиков.