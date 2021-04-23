«Будут жить с позором»: почему УЕФА простил топ-клубы

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Италия / Серия А
РомаАталанта
1:1
закончен
НаполиЛацио
5:2
закончен
Англия / Премьер-лига
Лестер СитиВест Бромвич Альбион
3:0
закончен
Испания / Примера
Атлетико МУэска
2:0
закончен
Реал СосьедадСельта
2:1
закончен
ГранадаЭйбар
4:1
закончен
БарселонаХетафе
5:2
закончен
КХЛ / плей-офф
АвангардЦСКА
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
2:3
закончен
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
3:5
закончен
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
1:5
закончен
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
0:1 (Б)
закончен
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
5:1
закончен
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
3:1
закончен
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
2:4
закончен
Детройт Ред УингзДаллас Старз
7:3
закончен
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
2:4
закончен
Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
0:3
закончен
Единая лига ВТБ
Енисей УНИКС
77:84
закончен
Астана Зелёна-Гура
88:82
закончен
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
91:68
закончен
Олимпия Милан Бавария
80:69
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Бостон СелтиксФиникс Санз
99:86
закончен
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
124:117
закончен
Орландо МэджикНью-Орлеан Пеликанс
100:135
закончен
Сан-Антонио СпёрсДетройт Пистонс
106:91
закончен
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
108:91
закончен
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
115:110
закончен
Англия / Премьер-лига
АрсеналЭвертон
22:00
Украина / Премьер-лига
МариупольРух В
0:3
закончен
Германия / Бундеслига
АугсбургКёльн
21:30
Франция / Лига 1
РеймсМарсель
22:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
02:00
Чикаго БлэкхоуксНэшвилл Предаторз
03:00
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
04:00
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
05:00
Евролига
ЦСКА Фенербахче
52:44
3 четверть
Барселона Зенит
22:00
НБА / регулярный чемпионат
Бруклин НетсБостон Селтикс
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
02:30
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
03:00
Оклахома-Сити ТандерВашингтон Уизардс
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
03:00
Голден Стэйт УорриорзДенвер Наггетс
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
05:00
Россия / Премьер-Лига
УралАхмат
14:00
ЗенитРотор
16:30
ТамбовЛокомотив М
19:00
Динамо МХимки
19:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскТомь
08:00
ЕнисейСпартак-2
13:00
ОренбургНижний Новгород
13:00
ВелесИртыш
14:00
ШинникКрылья Советов
14:00
АкронАлания
15:00
ЧайкаЧертаново
16:00
Краснодар-2Нефтехимик
16:00
Торпедо МТекстильщик
16:00
ФакелВолгарь
16:00
БалтикаДинамо-Брянск
19:00
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенБрест
14:00
МетцПСЖ
18:00
Англия / Премьер-лига
ЛиверпульНьюкасл Юнайтед
14:30
Вест Хэм ЮнайтедЧелси
19:30
Шеффилд ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
22:00
Испания / Примера
ЭльчеЛеванте
15:00
ВальядолидКадис
17:15
ВаленсияАлавес
19:30
Реал МадридБетис
22:00
Италия / Серия А
ДженоаСпеция
16:00
ПармаКротоне
19:00
СассуолоСампдория
21:45
Германия / Бундеслига
МайнцБавария
16:30
УнионВердер
16:30
ФрайбургХоффенхайм
16:30
ВольфсбургБоруссия Д
16:30
БайерАйнтрахт Ф
19:30
Украина / Премьер-лига
КолосВорскла
17:00
Днепр-1Минай
17:00
ЛьвовДесна
19:30
КХЛ / плей-офф
АвангардЦСКА
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
19:30
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
22:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:00
Виннипег ДжетсТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Калгари ФлэймзМонреаль Канадиенс
02:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
04:00
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
04:00
Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
05:00
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
20:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
22:30
Индиана ПэйсерсДетройт Пистонс
02:00
Майами ХитЧикаго Буллз
03:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
03:00
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
03:30
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
04:00
Денвер НаггетсХьюстон Рокетс
05:00
Развернуть

«Будут жить с позором»: почему УЕФА простил топ-клубы

Прослушать новость
Остановить прослушивание

УЕФА не стал вводить санкции против основателей Суперлиги

УЕФА решил не вводить санкции в отношении клубов, основавших Суперлигу. Однако в будущем Союз европейских футбольных ассоциаций может прибегнуть к особым мерам.

Скопировать ссылку

УЕФА знал обо всем заранее

Грандиозный проект Суперлиги был закрыт неожиданно быстро, и произошло это не в последнюю очередь из-за того, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций знали о намерениях коллег Флорентино Переса создать свой турнир с многомиллионным денежным оборотом. Накануне The New York Times опубликовал материал, раскрывающий главные подробности того, кто стоял за организацией нового проекта, кому идея создания Суперлиги не пришлась по душе и что помешало инициативе развиться.

По данным издания, УЕФА может благодарить новоизбранного президента «Барселоны» Жоана Лапорту. Каталонский клуб выразил желание войти в состав участников Суперлиги еще в прошлом году, когда свои последние дни в президиуме сине-гранатовых дорабатывал предшественник Лапорты Хосеп Мария Бартомеу, который и подписал соответствующее соглашение. Новый же президент «Барсы» на прошлой неделе встретился с руководителем испанской Примеры Хавьером Тебасом, которому и рассказал о грядущем создании Суперлиги. На тот момент количество участников турнира составляло шесть клубов. Тебас, как утверждается, срочно обратился к главе УЕФА Александру Чеферину, который отправился из родной Любляны в штаб-квартиру Союза в Ньоне для того, чтобы рассмотреть с коллегами все варианты развития событий.

В дороге президент УЕФА связался с руководителем «Ювентуса» Андреа Аньелли, который на тот момент возглавлял Ассоциацию европейских клубов, чтобы обсудить информацию о создании Суперлиги. Аньелли сначала назвал эти сообщения лишь слухами, а затем обрубил всякую связь с Чеферином.

Впрочем, словенский футбольный чиновник уже в Ньоне получил новые сведения обо всех участниках нового турнира — что важно, до официального объявления о создании Суперлиги. Имея запас времени, УЕФА рассмотрел все возможные дисциплинарные меры, которые можно применить к клубам-основателям проекта. Во многом благодаря этому Суперлига и была разбита за двое суток.

Наказание для революционеров

Помимо угроз об исключении клубов-участников Суперлиги из всех их национальных первенств и проходящих под эгидой УЕФА турниров, в союзе выразили намерение применить к командам дополнительные санкции. «Они будут жить с позором», — так выразился один из вице-президентов ведомства. Предположений о том, какими эти меры могут быть, оказалось немало. Например, в исполкоме УЕФА предложили исключить из текущего розыгрыша Лиги чемпионов те клубы Суперлиги, которые еще борются за трофей — «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси». При таком раскладе рассматривалось два варианта: либо признать победителем первенства оставшийся «ПСЖ», либо вернуть в турнир выбывшие «Баварию», дортмундскую «Боруссию» и «Порту». Но до этого не дошло из-за контрактных обязательств УЕФА перед телевещателями.

Также более строгие санкции рассматривались все к тому же «Реалу» и «Ювентусу», чьи президенты сыграли главную роль в создании Суперлиги. Как сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, УЕФА намерен «максимально жестко» наказать мадридский и туринский клубы.

Например, не допустить их до участия в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Сливочным» якобы и вовсе могли дать бессрочный бан в еврокубках до тех пор, пока свой президентский пост не освободит Флорентино Перес.

Особые меры рассматриваются и в отношении английских клубов. По данным авторитетного издания The Athletic, генеральный директор АПЛ Ричард Мастерс уже потребовал от руководителей «Арсенала», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» покинуть состав всех комитетов. «Тоттенхэм» в данном случае оказался неприкосновенен — из руководства «шпор» никто не является членом какого-либо комитета. Помимо этого, большая часть других участников Премьер-лиги настояла на том, чтобы наказать не только представителей руководства команд «большой шестерки», но и применить санкции к самим клубам. Каким образом — не уточняется.

УЕФА взял время на раздумье

Сегодня, 23 апреля, исполком УЕФА провел очередное заседание, где главным вопросом были планы по проведению этим летом чемпионата Европы, однако ситуацию с клубами Суперлиги чиновники также обсудили. Как выяснилось,

никаких санкций к основателям проекта в ближайшее время применено не будет, однако в союзе не исключили, что таковые могут быть озвучены в будущем.

«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей. Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», — отметили в Ассоциации европейских клубов.

Текущая лояльность к клубам Суперлиги, вероятно, связана с тем, что в УЕФА не хотят коллективного наказания. В частности, Александр Чеферин отмечал, что решение, например, «Барселоны» вступить в проект имеет свои основания, так как клуб находится в крайне тяжелом финансовом положении (каталонцы наряду с «Реалом» — единственные, кто так и не объявил о выходе из Суперлиги). К тому же, по данным New York Times, далеко не все команды действительно хотели участвовать в новом турнире. Так, руководителей «Манчестер Сити» и «Челси» буквально уговорили вступить в Суперлигу, причем за сутки до официального объявления о создании первенства.

«Признавать ошибку — это замечательно, и эти клубы совершили большую ошибку. Но сейчас они вернулись, и я знаю, что им есть что предложить не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно, чтобы мы двигались дальше, восстанавливали единство, и двигались вперед вместе», — резюмировал президент УЕФА.