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Помеха на пути к рекорду: Овечкин выбыл из строя из-за травмы

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Овечкин из-за травмы пропустил тренировку «Вашингтона»

Александр Овечкин не смог доиграть матч против «Нью-Йорк Айлендерс» из-за травмы. Капитан «Вашингтона» уже пропустил одну тренировку, и пока что возвращение россиянина на лед находится под вопросом.

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Что случилось?

В ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени «Вашингтон Кэпиталз» с трудом увез победу из Нью-Йорка, где «Айлендерс» были обыграны лишь в серии буллитов. Автором победного броска стал российский нападающий Евгений Кузнецов. Другой же звездный россиянин из «Вашингтона» — Александр Овечкин — во втором матче кряду не смог отметиться результативными действиями. Однако беспокоит болельщиков «Кэпиталз» совсем не это.

За две минуты и 49 секунд до конца третьего периода капитан «столичных» присел на скамейку запасных и более на лед не выходил. Причиной этого стала травма, которую 35-летний форвард получил к раз во время своей последней смены.

Каким именно образом травмировался Овечкин — непонятно. Александр просто ускорился в средней зоне, а затем почувствовал дискомфорт в правой ноге. Не опираясь на нее, лидер «Вашингтона» отправился на скамейку.

Вопросов много, ответов нет

В привычном для себя скрытном стиле главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт после матча подробностями состояния здоровья своего капитана делиться не стал.

«Я не знаю, что произошло. Могу сказать только то, что в тот момент Овечкин играть не мог», — кратко отметил наставник «столичных».

Уже позднее на официальном сайте Национальной хоккейной лиги появились хоть какие-нибудь новости о травме Овечкина: у россиянина было выявлено повреждение нижней части тела, и его возвращение на лед запланировано «со дня на день».

Овечкин не вышел на тренировку перед очередным матчем

Перед трехматчевым домашним марафоном «Вашингтону» предстоит провести еще одну гостевую встречу с «Айлендерс», и примет ли в ней участие Овечкин, неизвестно. Матч состоится в ночь с 24 на 25 апреля по московскому времени, и тренировку перед игрой лидер «Кэпиталз» пропустил. Об этом обозревательница Washington Post Саманта Пелл, которая также отметила, что место Овечкина в первом звене занял молодой Даниэль Спронг, которого Лавиолетт вернул в состав из фарм-клуба. Свой последний матч голландский форвард, тренировавшийся в тройке с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном, провел в 18 апреля, когда «Вашингтон» проиграл «Бостону» (3:6).

Естественно, такой расклад совершенно не говорит о том, что то же построение «Кэпз» будет и на грядущем матче с «Айлендерс». Более того, Лавиолетт рассчитывает, что Овечкин все же сможет подготовиться к этой встрече. Однако уверенности в этом у наставника «столичных» нет.

«Мы не исключаем возможности участия Александра в матче с «Айлендерс». Мы ведем активную работу, Овечкин входит в наши планы, но пока никакого решения не принято», — заявил главный тренер «Вашингтона».

Овечкин все еще гонится за Гретцки

В последний раз лидер «Кэпиталз» ушел с площадки с заброшенной шайбой 17 апреля после победного матча с «Филадельфией». Тогда россиянин отметился дублем, который приблизил его к пятой строчке в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Сейчас на счету Ови 730 голов. Чтобы догнать идущего пятым Марселя Дионна, Александру надо забросить одну шайбу. Там уже недалеко и четвертая позиция, которую занимает Бретт Халл с 741 голом.

Абсолютный рекорд же — 894 шайбы — принадлежит великому Уэйну Гретцки, за которым и гонится Овечкин.

Естественно, травма никак не входила в планы россиянина. Но интересный факт — из-за проблем со здоровьем Овечкин за всю свою многолетнюю карьеру в НХЛ пропустил лишь 17 матчей.