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Месть за Австралию: как Карацев разбил Джоковича

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Россиянин Карацев обыграл Джоковича в 1/2 финала турнира в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев, чье имя стало известно во время Открытого чемпионата Австралии, продолжает радовать своих поклонников — в полуфинале турнира в Белграде он одолел первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.

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Имя российского теннисиста Аслана Карацева общественность узнала, когда спортсмен, в начале сезона бывший за пределами топ-250 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, сенсационно блестяще провел один из главных турниров – Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Россиянин в свои 27 лет впервые в карьере дошел до полуфинала соревнования, где уступил сербскому теннисисту, первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

После Австралии Карацев блестяще провел турнир серии ATP-500 в Дубае, где забрал трофей, однако затем в Монте-Карло на «Мастерсе» уступил во втором круге будущем чемпиону турнира – греку Стефаносу Циципасу. Турнир в Сербии стал для Карацева вторым в карьере состязанием ATP на грунте. Как высоко сеянный он пропустил первый круг, а затем одолел словенского теннисиста Аляжа Бедене, попутно отыграв матчбол, а затем оказался сильнее представителя Италии Джанлуки Маджеры. Эта победа вывела Карацева в третий полуфинал в этом сезоне, а его соперником вновь стал Джокович.

Сербский теннисист был фаворитом этого полуфинала. На его стороне играло также и то, что турнир проводится в родной стране, он выступает при своих болельщиках, а на трибунах во время матча находились жена и маленький сын Джоковича. Да и сама игра была достаточно сложной по погодным условиям – в Белграде был сильный ветер.

Первый сет длился 1 час 10 минут и завершился в пользу Карацева. Хотя изначально казалось, что у россиянина маловато шансов – Джокович взял две свои подачи и сделал брейк, поведя в сете 3:0

Однако затем россиянин сумел отыграться, сравняв счет – 3:3, а после и вовсе сделать брейк. Однако при счете 5:4 подать на сет ему не удалось, но после этого сербский теннисист начал ошибаться, что позволило Карацеву повести сначала 6:5, а потом и вовсе отразить три брейк-поинта и взять первый сет со счетом 7:5.

Во втором сете Джокович вновь изначально повел – 2:0. Карацеву удалось взять четыре гейма подряд, к тому же, стоит отметить, что серб не очень удачно реализовывал свои брейк-поинты, что в итоге привело к счету 4:2. Однако седьмой гейм первая ракетка мира взял под ноль, затем додавил Карацева на его подаче и затем без проблем добил два гейма. Пусть не уверенно, но Джокович выиграл второй сет.

Основная борьба развернулась именно в третьем сете, который весьма сильно затянулся. Теннисисты долгое время удерживали свои подачи, сражаясь за каждую, да и количество брейк-поинтов было велико. Аслан, например, отыграл аж 23 брейка из 28-ми. Теннисисты попеременно выигрывали геймы, однако в седьмом Джокович допустил ряд серьезных ошибок, позволяя сопернику выйти вперед – 4:3. Карацев подал на матч при счете 5:4 и выиграл сет, тем самым обеспечив себе путевку в финал турнира. За трофей россиянин сразится с победителем противостояния между итальянцем Маттео Берреттини и японцем Таро Даниэлем.

Матч продолжался 3 часа 26 минут и завершился с результатом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу российского теннисиста.

После поединка Карацев отметил, что в его карьере эта победа стала самой большой, а также подчеркнул, что в поединках с такими топовыми спортсменами необходимо выкладываться больше, чем на 100 процентов.

«Конечно, это самая большая победа в карьере. Против первой ракетки мира нужно показывать все, что умеешь. Он как стена, так что нужно играть на 150%. И мне это удалось», — заявил теннисист.

Не остался в стороне от этой победы и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он заявил, что его победа Карацева не шокировала, потому что спортсмен показал отличную игру и справедливо победил именитого соперника.

«Не скажу, что меня шокировала победа Карацева. Да, это Джокович, но что тут такого? Аслан вел игру и абсолютно заслуженно победил.

Мне вот что больше всего понравилось: Карацев не давал Джоковичу дышать, качели были очень серьезные, Новак держался больше за счет опыта. Хорошо, что Аслану хватило запаса прочности, чтобы его добить», — цитирует Тарпищева Sport24.