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Усман нокаутировал Масвидаля, Вайдман получил жуткий перелом: итоги UFC 261

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Усман нокаутировал Масвидаля, Шевченко в пятый раз защитила титул. Итоги UFC 261

Невероятные нокауты Камару Усмана и Роуз Намаюнас, страшный перелом Криса Вайдмана и доминирование Валентины Шевченко — «Газета.Ru» о главных событиях UFC 261.

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Усман идет к величию

Чемпионский поединок Камару Усмана и Хорхе Масвидаля прошлым летом собрал рекордную прибыль, потому, собственно, их второй бой было принято решение поставить во главу ивента, когда UFC разрешат полностью заполнять трибуны. Как итог, билеты на арену в Джексонвилле раскупили за считаные минуты, и ставка промоушена в этом плане сыграла.

Наконец, от Масвидаля, который дрался практически рядом с домом, поскольку сам из Флориды, после трех впечатляющих побед над Дарреном Тиллом, Нейтом Диазом и Беном Аскреном все еще ждут невероятного шоу вроде нокаута за пять секунд. Но Усману на UFC 251, пусть и Масвидаль тогда принял поединок на коротком уведомлении, он проиграл вчистую с разгромным счетом. С полной подготовкой Хорхе обещал показать другой бой, и частично так оно и случилось.

В первом раунде Масвидаль очень уверенно выглядел в стойке и отлично оборонялся в борьбе с Усманом. Но в самом начале второго раунда чемпион зарядил мощнейший удар в челюсть, который едва не оторвал голову его сопернику, после чего добил того на земле. Масвидаль в этот момент напоминал Аскрена, которого нокаутировал подобным образом несколько лет назад.

Надо понимать, что подавляющая часть болельщиков просто ненавидят Усмана за его скучность и лицемерие, однако сейчас уже даже им становится тяжело не признавать, что Камару — невероятный чемпион: 17 побед подряд (14 из них — рекорд полусреднего дивизиона UFC), четыре успешных защиты и абсолютное доминирование над всеми, с кем он бился. Львиная доля заслуги здесь и его тренера Тревора Уиттмана, после перехода к которому Усман действительно может претендовать на то, чтобы побороться за вершину рейтинга паунд-фо-паунд.

«Я говорил, что это будет насилие. Хотели насилие? Получите насилие. Я выражаю уважение Масвидалю. Никто еще не заставлял меня так нервничать перед боем, но у Хорхе получилось это сделать. Он заставил меня усердно тренироваться и показать лучшее, на что я способен. Сейчас я – лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории», – заявил нигериец после боя.

Следующим соперником Усмана с большой долей вероятности станет Колби Ковингтон, самый эпатажный боец мира. В отличие от Масвидаля, который тоже по праву может считаться королем хайпа, Ковингтон все-таки боец гораздо выше уровнем и был единственным из топов, кто дал действующему чемпиону конкурентный бой. Также возможен вариант, при котором именно Масвидаль подерется с Колби, учитывая их сумасшедший конфликт, потому что это просто выгодно UFC. Но и реванша с Усманом ему не избежать.

В любом случае, как минимум два качественных поединка у Даны Уайта в перспективах на год уже есть.

Шевченко ждет других чемпионов

Про королеву женского наилегчайшего веса Валентину Шевченко давно говорят, что соперников в дивизионе у нее просто не осталось. Действительно, последний бой с топовой оппоненткой Пуля проводила два с половиной года назад, когда завоевала титул, разобравшись с Йоанной Енджейчик. После этого Шевченко выиграла четырежды подряд, вообще не оставляя никаких шансов бойцам.

Предполагалось, что уж бывшая обладательница титула в минимальном весе Джессика Андраде, если и не выиграет, то сможет обеспечить хоть какую-то интригу. Но такого декласса в исполнении Шевченко никто ожидать не мог.

За полтора раунда Валентина семь раз перевела Андраде в партер и не давала ни единой возможности ей встать. На третьей минуте второго раунда бразильянка снова оказалась под чемпионкой, и вместо выхода на прием Пуля просто забила ее локтями и кулаками до первой крови, когда рефери, убедившись в неспособности Джессики защищаться, остановил бой.

Это пятая защита Шевченко в карьере, и наравне с Амандой Нуньес, которая уже ходит в статусе лучшего бойца-женщины в истории, сейчас держит под собой все рейтинги женских дивизионов. Нуньес тоже давным-давно зачистила свои весовые категории в доминирующем стиле, и все идет к тому, что UFC организует трилогию Аманды и Шевченко. По крайней мере, перед турниром Уайт пообещал, что в случае победы Шевченко будет драться с кем-то из других чемпионов.

«Я умею все. У меня был такой план: выйти в этот октагон и уничтожить оппонентку. Прости, Джессика, но такой у меня был план. Я здесь и готова биться хоть с кем, с любой, кто хочет. Они все бросают мне вызовы, я здесь. Мои оппонентки пытаются найти какие-то слабые места в моей игре. Лучше не тратьте время впустую – их нет», – прокомментировала свою победу Шевченко.

Возвращение Намаюнас

А вот второй женский титульный поединок, стаявший в карде ивента, получил серьезную дозу раскрутки непосредственно за несколько дней до начала.

Роуз Намаюнас, чья семья в прошлом веке была вынуждена бежать из Литвы в годы советской оккупации, неожиданно вспомнила об этом перед боем с китаянкой Чжан Вейли и на весь мир заявила, что «лучше быть мертвым, чем красным», что она «будет бороться с коммунизмом, когда выйдет в клетку». Ее соперница, которую, впрочем, характеризуют довольно простой девушкой, кажется, даже не поняла, о чем говорила Намаюнас и почему приписала ее к представителю некой «системы, с которой надо бороться».

Намаюнас в конечном счете бойцовская общественность указала, что повела она себя не слишком умно, и свои слова Роуз пришлось объяснять дополнительно, сбавив тон агрессии. А вот фанаты во Флориде были в восторге от такого трэштока (если это вообще можно им назвать): жутко освистали Чжан и овациями встречали Намаюнас.

Если и хотела Намаюнас отомстить «красному миру» через Вейли, то у нее это получилось. На второй минуте боя она выбросила классный хайкик под рукой у Чжан, уронивший чемпионку на землю, и до остановки рефери успели добавить еще несколько ударов в голову сопернице на земле.

Чжан яро протестовала и орала на судью Кита Питерсона, хоть и едва стояла на ногах, но повтор не вызывает сомнений, что продолжать поединок она не могла. Для Намаюнас же это победа получилась действительно знаковой (нет, не из-за борьбы с коммунизмом): не секрет, что Роуз на протяжении всей жизни испытывает серьезные психологические проблемы, и в действительно больших боях это на ней сказывается, пусть и таланта у нее не отнять. Сегодня Намаюнас спустя два года вернула себе титул.

Судьба вернула долг Вайдману

Момент, омрачивший UFC 261, произошел снова с участием бывшего чемпиона в среднем весе Криса Вайдмана, чья карьера — одна сплошная трагедия.

В 2013-м Вайдман встречался в реванше с великим Андерсоном Сильвой. Во втором раунде бразилец нанес лоукик и сломал себе ногу, а Крис остался чемпионом. После того случая Вайдман еще дважды успешно защитил титул, а затем последовала череда неудач из пяти поражений в семи боях и многочисленных травм. Прошлым летом Крис в очередной раз вернулся, не обращая внимание на советы уже завершать карьеру, и победил Омари Ахмедова. Благодаря этому он и вышел на поединок с находящимся выше в рейтинге Юрайей Холлом, но все закончилось для Вайдмана еще кошмарнее, чем обычно, когда он просто отлетал в глухие нокауты.

На первой минуте Вайдман выбросил лоукик, приведший к жуткому перелому, когда, как и было в момент с Сильвой, нога у него просто изогнулась в неестественное положение.

Теперь о завершении карьеры 36-летнему ветерану выдающегося таланта все-таки придется подумать.