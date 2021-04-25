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Тедеско переиграл Олича: «Спартак» не дал ЦСКА ни шанса в дерби

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Гол Ларссона принес «Спартаку» победу в дерби с ЦСКА

Московский «Спартак» с минимальным счетом обыграл ЦСКА в матче 27-го тура РПЛ и набрал важные три очка в борьбе за место в Лиге чемпионов. «Газета.Ru» — о главных моментах главного дерби России.

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Очередной сезон Российской премьер-лиги вышел на финишную прямую, и уже совсем скоро все интриги чемпионата будут решены. Тут-то на десерт и подоспело главное дерби страны — «Спартак» против ЦСКА. Матчи между двумя непримиримыми соперниками всегда отличались повышенным интересом и уникальным зрелищем, но прошедшая в последнее воскресенье апреля встреча в Тушине имела особенный подтекст.

Красно-белые после четырех важных побед подряд оступились в Черкизове, проиграв «Локомотиву» в еще одном столичном дерби, а затем в свой 99-й день рождения были неожиданно разгромлены «Уфой», которая борется за сохранение прописки в Премьер-лиге. Последнее фиаско Доменико Тедеско объяснил тем, что его подопечные в тот момент всеми мыслями уже находились в ожидании схватки с ЦСКА.

Армейцы также к битве на «Открытие Банк Арене» подошли в не лучшем расположении духа. Ожидаемо обыграв главных неудачников сезона «Ротор» и «Тамбов», красно-синие потерпели поражение в Сочи, а затем были с разгромом выбиты из розыгрыша Кубка России «Локомотивом».

В итоге дерби в Тушине стало для обеих команд определяющим в концовке сезона: «Спартак», по сути уже забывший о борьбе за чемпионство, был сконцентрирован в погоне за «Локо» в рамках спора за место в Лиге чемпионов, ЦСКА же победа над своим главным соперникам была нужна кровь из носу для сохранения реальных шансов попасть в еврокубки.

Для Ивицы Олича выполнение этой задачи осложнилось серьезными кадровыми потерями: в дерби ЦСКА не смог рассчитывать на Вадима Карпова, Хердура Магнуссона, Кирилла Набабкина, Эмиля Бохинена, Бактиера Зайнутдинова, Константина Кучаева и даже Марио Фернандеса. Также армейцы недосчитались и Арнора Сигурдссона, который пропустил матч со «Спартаком» из-за перебора желтых карточек.

У красно-белых дела в вопросе подбора кадров сложились несколько лучше. В обойму вернулись отбывшие дисквалификации Лукас Айртон, Георгий Джикия и Александр Соболев, а основные игроки центра поля Алекс Крал с Романом Зобниным избежали получения «горчичников» в игре с «Уфой». При этом не смог Доменико Тедеско рассчитывать на главных центральных защитников — получившего мышечную травму Павла Маслова и Самуэля Жиго, который в том же провальном матче с уфимцами наиграл на удаление.

Традиционно для всех дерби сегодняшний матч без красочного перфоманса в исполнении фанатских активов обеих команд не обошелся. Cпартаковцы над своим представлением «запарились», задействовав сразу две трибуны и исполнив анимационную картинку, где представший в образе охотника Доменико Тедеско пристрелил одну из лошадей. Анимацию создали и фанаты ЦСКА.

Как и ожидалась, с первых же минут игра будет крайне нервной с большим количеством ошибок. Их у армейцев на правом фланге из-за отсутствия Фернандеса было предостаточно. В самом начале матча по нему на скорости прорвался Джордан Ларссон, который вошел в штрафную и, дойдя до лицевой линии, прострелил на Соболева. Тот пробил в касание в направлении дальнего угла, но мяч прошел рядом со штангой. После этого ЦСКА вынудил «Спартак» присесть к своим воротам, и это давление хозяева, оставшиеся без двух основных защитников, выдержали и перехватили инициативу, осев на чужой половине поля.

Опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева за первый тайм спартаковцы создать не смогли, не было работы и у Александра Максименко.

Но без спорных ситуаций не обошлось: Ильзат Ахметов после вмешательства VAR получил прямую красную карточку за фол на Соболеве. Хавбек ЦСКА в попытке сыграть в мяч сделал жесткую накладку на ногу форварда «Спартака». Главный арбитр Павел Кукуян ничего примечательного в этом моменте не увидел, однако после подсказки своего видеоассистента Сергея Карасева лично посмотрел повтор эпизода и удалил Ахметова с поля.

Во втором тайме «Спартак» ожидаемо стал действовать на порядок агрессивнее. Уже в самом дебюте второй 45-минутки отличную возможность отличиться имел Соболев, который хоть и замкнул навес с правого фланга, но переиграть Акинфеева не сумел. Это зато удалось Ларссону.

Квинси Промес, получив мяч в центре поля, «погнал» шведа по правому флангу, который при входе в штрафную оставил в дураках Виктора Васина и Игоря Дивеева и пробил точно в ближний угол в противоход Акинфееву.

Поведя в счете, «Спартак» полностью завладел инициативой, не выпуская армейцев с их половины поля. Хозяева хоть и играли по счету, но были не против и удвоить свое преимущество. Например, две возможности вновь огорчить Акинфеева имел Ларссон, но оба раза выход один на один с вратарем ЦСКА швед реализовать не смог. Упустил шанс приговорить красно-синих упустил и Промес, который, несмотря на голевую передачу, выдал далеко не лучший матч в своей карьере за «Спартак».

Лишь в конце матча ЦСКА предпринял попытку создать хоть какой-то навал на владения Максименко, но тщетно — игра в меньшинстве дала о себе знать. 1:0 — «Спартак» одержал крайне важную победу в дерби и не отстал от «Локомотива» в борьбе за место в Лиге чемпионов. Армейцы же потерпели третье поражение при Оличе подряд.