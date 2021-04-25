Новый центр — новые чемпионы: завершился чемпионат России по фехтованию

С прицелом на Париж

Фехтование – один из немногих видов спорта, который не только не сдал, но даже укрепил свои позиции в нашей стране по сравнению со временами СССР. И в будущее этого вида спорта у нас можно смотреть с оптимизмом.

Доказательством тому триумф сборной России, завоевавшей 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали, на только что завершившемся первенстве мира среди юниоров и кадетов по фехтованию, которое проходило в Каире.

Многие из победителей и призеров этого турнира уже через три года будут бороться за медали парижской Олимпиады-2024.

В этом свете очень важно, что из 15 медалей россияне десять завоевали в личных соревнованиях, а это значит, что главную команду страны в скором времени могут пополнить яркие, неординарные мастера.

Но до Парижа еще более трех лет, а вот до Олимпийских игр в Токио осталось всего три месяца. И новосибирский чемпионат России стал одним из важнейших этапов отбора в нашу олимпийскую команду.

«Новый центр прекрасен»

Турнир состоялся в новом Сибирском региональном центр фехтования, который был построен совсем недавно и впервые принимал столь крупные соревнования. Новый спортивный комплекс располагается в центральной части Новосибирска, Октябрьском районе, и соответствует всем необходимым стандартам для проведения соревнований любого уровня, в том числе и международные турниры. Он включает в себя четыре спортивных зала: зал с трибунами на 354 посадочных места (1018 кв м), зал с балконом (1018 кв м) и еще два зала 251,19 кв м и 155,5 кв м.

В тренировочном режиме в центре одновременно может заниматься до 200 человек, а в режиме соревнований он без проблем примет до 500 спортсменов. Очень важно и то, что он полностью построен на деньги частного инвестора, которым выступил глава попечительского совета Федерации фехтования России Алишер Усманов.

Участники турнира дали новому центру, который носит имя четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Позднякова, высокую оценку. «Этот Центр просто прекрасен», - так сказала о нем олимпийская чемпионка Софья Великая.

Центр стал не только местом проведения чемпионата страны по фехтованию, но и базой для подготовки сборных команд России к различным соревнованиям. А кроме того, здесь проходит учебно-тренировочный процесс воспитанников спортивной школы олимпийского резерва Новосибирской области по фехтованию, проводятся занятия для всех желающих научиться фехтовать, а хоккеисты и футболисты используют возможности комплекса для занятий общефизической подготовкой.

«Новосибирск» пишем…

Фехтовать плохо в таком прекрасном комплексе было просто неприлично. Чемпионат удался. Практически в каждом виде оружия борьба шла с первой до последней секунды поединка, а предугадать победителя было очень сложно.

Турнир открыли саблисты. И сразу же, как из рога изобилия, посыпались сюрпризы. У мужчин трое из лидеров сборной России не попали даже в восьмерку сильнейших. Правда, «золото» взял все же единственный фаворит, оставшийся в турнире, Константин Лоханов из Саратова.



Саратовская школа фехтования давно известна в мире. В 60-е годы гремели имена рапиристов, олимпийских чемпионов Юрия Сисикина, Юрия Шарова , Валентины Прудсковой. В российский период блестяще выступал чемпион мира 2003 года в командном первенстве шпажист Игорь Турчин.

Но вот для саратовской сабли золотая медаль чемпионата страны, выигранная Лохановым, стала первой в истории.

В этот же день и еще один регион поставил яркую отметку на фехтовальной карте нашей страны. 20-летняя Анна Смирнова стала первой фехтовальщицей из Алтайского края, завоевавшей медаль на главном российском турнире года. Она получила «серебро», которое, впрочем, стоит иного «золота». В финальном поединке против чемпионки мира-2017 Софии Поздняковой Смирнова, уступая – 8:13, сумела сравнять счет – 14:14, но все же решающую фразу, а с ней и бой, проиграла – 14:15.

В итоге в первый день турнира чемпионами страны стали Константин Лоханов и София Позднякова. Интересно, что лучшие саблисты России являются мужем и женой: они сыграли свадьбу 26 сентября прошлого года.

В соревнованиях по шпаге среди мужчин лучшим стал москвич Сергей Бида.

Он трехкратный чемпион Европы, финалист чемпионата мира, наконец, в 2020 году Сергей стал первым за более, чем двадцать лет россиянином, выигравшим по итогам сезона Кубок мира. А вот чемпионом России до этого дня он не становился ни разу. Теперь этот пробел в его спортивной биографии устранен.

В турнире шпажисток лучшей стала новосибирская фехтовальщица Любовь Шутова. «Люба порадовала своих болельщиков, но огорчила кандидатов в сборную России», - прокомментировал этот факт главный тренер нашей сборной Ильгар Мамедов. Действительно, Шутова не очень удачно выступала в этом сезоне, но, выиграв чемпионат страны, вернулась в число лидеров всероссийского рейтинга и кандидатов на место в олимпийской команде.

Первой рапирой чемпионата стал Кирилл Бородачёв из Самары.

Интересно, что на всероссийской вершине он сменил своего брата Антона, который стал лучшим на турнире 2019 года. Причем, как и Антон два года назад, право подняться на верхнюю ступень пьедестала почета Кирилл завоевал в бою с олимпийским чемпионом Тимуром Сафиным.

Инна Дериглазова из небольшого городка Курчатов Курской области в очередной раз доказала, что в женской рапире всех фехтовальщиц можно разделить на две группы. В первой будет она одна, во второй – все остальные. В этом сезоне олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро не проиграла ни одного боя, выиграв уже восемь соревнований подряд, в числе которых был и турнир серии «Гран-при» в Катаре. В Новосибирске Инна на две головы возвышалась над своими соперницами, выиграв полуфинальный и финальный бои со счетом 15:4.

… «Токио» в уме

Результаты чемпионата, а также качество фехтования, показанное нашими ведущими мастерами, обнадеживает. Как и весь олимпийский цикл, в котором сборная России выиграла на чемпионатах мира 20 медалей – 7 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. С учетом недавних успехов юниоров все это показатель того, что после некоторого отступления в конце нулевых – начале десятых годов, наши мастера клинка вернули себе позиции лидеров этого вида спорта.

А ведь это было совсем непросто. Программы развития фехтования, которые инициировал, заняв пост президента Международной федерации этого вида спорта Алишер Усманов, оказались очень эффективными.

Количество стран, представители которых стали претендовать на медали чемпионатов мира и Европы, выросло в разы. Завоевывать награды на крупнейших соревнованиях стало намного сложнее. Это в полной мере испытали на себе наши главные соперники на турнирах любого ранга итальянцы, которые на последнем чемпионате мира в Будапеште впервые за сорок лет остались без золотых медалей, да и «серебро» взяли только одно. Россияне же на этих соревнованиях стали лучшими в командном зачете, завоевав 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Впрочем, сбрасывать Италию со счетов не стоит. Итальянские фехтовальщики по-прежнему являются одними из сильнейших в мире, что подтвердил и завершившийся на днях отбор на Олимпиаду в Токио. Только три страны – Россия, Италия и США – получили право выступить во всех 12 видах олимпийской фехтовальной программы.

Кстати, это случится впервые в истории фехтования.

Серьезный прогресс в развитии этого вида спорта в мире способствовал решению Международного олимпийского комитета (МОК) исполнить мечту всех фехтовальщиков и включить в программу Олимпиады в Токио все 12 дисциплин по этому виду спорта – личные и командные соревнования мужчин и женщин по сабле, рапире и шпаге. В последний раз все фехтовальные дисциплины на Олимпиадах были представлены ровно четверть века назад, в 1996 году. Но тогда их было десять – в то время женщины еще не взяли в руки саблю.