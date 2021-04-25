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«Не заслужили чемпионство»: что говорили после победы «Спартака»

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«Спартак» выиграл у ЦСКА в дерби в матче РПЛ

Московский «Спартак» одержал в большинстве победу над ЦСКА в столичном дерби в матче РПЛ и остался в гонке за дающее право попасть в квалификацию Лиги чемпионов второе место, в то время как соперник лишился шансов на титул. «Газета.Ru» приводит послематчевые комментарии.

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«Спартак» — ЦСКА — 1:0

Дерби между «Спартаком» и ЦСКА на «Открытие Арене» получилось событийным. Удаление Ильзата Ахметова ближе к концу первого тайма, шикарные проход и единственный в матче гол Джордана Ларссона, ни одного удара в створ от армейцев, несмотря на остроту у ворот красно-белых...

В итоге подопечные Доменико Тедеско, который, видимо, провел свое последнее «Дерби Всея Руси», сохранили двухочковое отставание от занимающего второе место и играющего в следующем туре с «Зенитом» «Локомотива», а вот

ЦСКА лишился даже теоретических шансов на чемпионский титул в первом дерби под руководством Ивицы Олича, потерпев третье поражение подря.

Армейцы не берут трофеев с 2018 года, а Российскую премьер-лигу в последний на данный момент раз выигрывали вообще пять лет назад.

«Могу сказать, что до удаления было отличное дерби. Было видно желание обеих команд. Не могу забыть этот момент. Может быть, правила поменялись. Сначала была рука у Айртона, потом – красная карточка. С десятью игроками нам было очень тяжело играть, — приводит «Спорт-Экспресс» послематчевый комментарий Олича.

— Во втором тайме у нас было несколько моментов. Такие шансы надо использовать, даже играя в меньшинстве».

После двух поражений подряд в РПЛ и вылета из Кубка страны от «Локомотива», случившихся в последних трех матчах, уже пошли разговоры о скорой отставке Олича, но генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев их не подтвердил.

«Выводы всегда стоит делать хотя бы для того, чтобы попытаться исправить ситуацию. Но далекоидущие выводы, по крайней мере в том контексте, который вы имеете в виду, делать преждевременно»,

— цитирует функционера «СЭ».

Наставник красно-белых был, конечно же, куда многословнее после вернувшей его команду на победные рельсы игры.

«Я очень рад результату, важно было вернуться в ритм после поражения от «Уфы». Тот матч мы проиграли только по своей вине и всю неделю упорно работали, чтобы выиграть сегодня, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

— В какой-то мере на игру повлияла красная карточка Ахметова в первом тайме. Нам это знакомо, потому что в первом круге мы получили удаление. В меньшинстве в дерби играть всегда непросто.

Мы много владели мячом. В первом тайме мы могли быстрее играть в атаке, оказывать большее давление при атаках. Во втором тайме контролировали ход игры, но нужно было забивать больше, могли забить три-четыре гола.

ЦСКА очень опасен в контратаках – в этом плане ребята провели хорошую работу, оборонялись четко и чисто, не дали больших шансов сопернику.

Доволен тем, как работали с мячом, но недоволен тем, как играли без него. Можно было лучше работать в обороне, сегодня у нас были достаточно большие зоны между нападающими и опорниками. Могли прессинговать лучше, компактнее, но, думаю, против ЦСКА прессинговать непросто из-за качества их игроков, например, Влашича».

При этом немецкий специалист отказался назвать голкипера, который заменит в предстоящей игре против тульского «Арсенала» перебравшего желтых карточек Максименко, заявив, что об этой встрече его штаб начнет думать только завтра и выразив уверенность в мастерстве Артема Реброва и Александра Селихова.

Как всегда бывает в «Спартаке» после важных побед, пообщался с прессой после матча и владелец команды Леонид Федун.

«Победа тяжелая. Заходил в раздевалку. Высказал все что думаю про «Уфу» и сказал, считайте, что вы отмазались. Ноль ударов в створ наших ворот, — рассказал он «Спорт-Экспрессу», а также ответил на вопрос о будущем Тедеско.

– Вы сто раз спрашивали. Он уходит. Я же не могу его приковать наручниками и оставить».

«Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто, кроме «Зенита», не заслужил. Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом», — также добавил Федун.

Капитан красно-белых Георгий Джикия в комментариях в микст-зоне рассуждал о борьбе за второе место, выразив надежду на осечку «железнодорожников».

«Есть задачи на оставшиеся игры, по завершении будут приняты выводы и проведены соответствующие изменения, — сказал центральный защитник.

--Сейчас такая ситуация, что мы зависим от результатов «Локомотива» и должны сами добиваться побед. Мне хочется, чтобы они потеряли очки в последних трех играх.

На сегодняшний день команда думает об играх и результате. В последние дни будет итоговый разговор с Тедеско относительно его дальнейшей работы».

Герой матча Джордан Ларссон рассказал о своем голе в интервью в прямом эфире «Матч ТВ», когда ему вручали приз лучшему игроку встречи. Кроме того, шведский форвард также рассуждал о возможности попадания в Лигу чемпионов.

«Я увидел, что Промес получает мяч, разворачивается, я начал набирать скорость. Он увидел меня, отдал передачу по флангу. Немного повезло, мяч отскочил ко мне, и я пробил в ближний угол от вратаря, — отметил Ларссон.

— Соглашусь, у нас было много пространства в атаке, это в том числе благодаря тому, что мы играли в большинстве. Плюс мы вышли на поле голодными до победы, очень хотели выиграть.

Борьба за место в Лиге чемпионов? Мы сохраняем оптимизм, впереди важные матчи, в которых надо побеждать. Надо идти от матча к матчу, мы заслужили быть в ЛЧ и сделаем все, чтобы там оказаться.

Я не видел эпизода с фолом Ахметова, нужно будет посмотреть потом. Думаю, все было справедливо, ведь ВАР для того и создали. Судьи посмотрели момент и вынесли решение».

Вынужденно заменяющий на месте правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса опорный полузащитник Константин Марадишвили рассуждал о спаде команды и личном универсализме.

«Футболист должен играть на всех позициях, поэтому мне не составило труда перестроиться на игру на фланге. Думаю, всегда надо работать над собой, — цитирует игрока «Р-Спорт».

— Есть ошибки, которые надо устранять. У каждой команды есть и черные полосы, и белые. Думаю, вместе мы справимся со всем».