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Первый гол с марта: Миранчук добил середняка Серии А

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Миранчук помог «Аталанте» разгромить «Болонью»

Российский полузащитник Алексей Миранчук, ненадолго затерявшийся в составе «Аталанты», вновь сумел заявить о себе, удачно выйдя на замену в игре чемпионата Италии против «Болоньи». «Газета.Ru» — о матче, который состоялся накануне вечером в Бергамо.

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В воскресенье состоялся очередной матч «Аталанты» в чемпионате Италии — в рамках 33-го тура бергамаски дома принимали «Болонью». И снова российский полузащитник Алексей Миранчук, перебравшийся в команду прошлым летом, остался на скамейке запасных. В стартовый состав Миранчук в последний раз попадал месяц назад.

Команда Джанпьеро Гасперини набрала отличный ход и не терпит поражений в национальном первенстве аж с января, когда уступила римскому «Лацио» со счетом 1:3. После вылета из Лиги чемпионов основной состав клуба практически не менялся, поэтому рассчитывать на то, что 25-летний россиянин вдруг начнет попадать в старт, не приходится. Благо, прошлый тур состоялся посреди недели, и чтобы коллектив находился в свежей форме, итальянскому специалисту все же пришлось пойти на ряд изменений.

Игра началась с осторожных подходов со стороны обеих команд к воротам соперника.

Но нули на табло горели недолго — к середине первого игрового отрезка украинец Руслан Малиновский после изящной передачи от Луиса Муриэля роскошным ударом в правый нижний угол открыл счет в матче.

Тут же активность гостей на чужой половине поля сошла на нет: футболисты «Болоньи» стали быстро уставать, между линиями появились разрывы. Все это не могло закончиться просто так, и на 43-й минуте Данило грубо сыграл в пределах штрафной площади и привез пенальти. К точке подошел все тот же Муриэль, хладнокровно переигравший Лукаша Скорупски — 2:0.

Вторая половина матча могла перевернуть ход матча и принести коллективу из Эмилии-Романьи хотя бы ничью, но красная карточка, полученная Джерди Шутеном всего через четыре минуты после начала тайма, умножила шансы на успех подопечных Синиши Михайловича на ноль. В течении двух минут Ремо Фройлер и Дуван Сапата сделали счет 4:0, после чего на поле стадиона «Атлети Адзурри д'Италия» вышел Алексей Миранчук, заменивший Муриэля.

Российский полузащитник качественно провел отведенные ему полчаса. За это время игрок отдал 19 передач с точностью 100%, совершил 24 касания, допустил одну потерю мяча, дважды нарушил правила и заработал оценку 7,49 от аналитического портала WhoScored.

Но, безусловно, главным своим действием Миранчук отметился на 73-й минуте игры: классно открывшись в штрафной площади и получив передачу от Йоакима Мехле, хавбек нанес прицельный удар над вратарем в левый нижний угол, сделав счет на табло 5:0 в пользу своей команды.

Этот гол стал для него третьим в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и шестым во всех турнирах. Свой последний мяч Миранчук забил в марте, поразив ворота «Кротоне».

Превосходство «Аталанты» по итогам встречи выдалось грандиозным: 26 ударов в сторону ворот против девяти, 12 ударов в створ против трех у болонцев — счет 5:0 на табло не должен вызывать ни у кого сомнений в объективности.

«Мы знаем, что в Серии А нет легких игр. «Болонья» доставила многим командам много проблем, мы видели, как они играли с защитой из трех человек против «Ромы», и это был один из тактических вариантов, к которому мы готовились. Мы были немного нервозными в начале и совершали много довольно простых ошибок из-за желания поскорее сделать пас или нанести удар. Я понял, что если нам удастся немного подуспокоиться, мы вернемся к нормальной игре», — сказал наставник «Аталанты» в интервью Sky Sport Italia.

Также специалист после матча похвалил Малиновского, набравшего фантастическую форму в последних поединках — десять результативных действий в пяти матчах.

«Руслан пришел в команду в качестве полузащитника, но со временем я попросил его развить свою роль до чего-то очень похожего на то, что делает Йосип Иличич. Сначала он немного сопротивлялся, но со временем нашел свое место. Теперь он последовательно подключается к атакующим движениям, хотя и в качестве нетипичного форварда. У него были некоторые проблемы с COVID-19, а затем грыжа, но теперь, когда он вернулся и находится в отличной физической форме, у него выдался отличный отрезок», — отметил Гасперини.

В ожидании понедельничного матча «Милана» и «Лацио» «Аталанта» временно занимает второе место с 68 очками, на два очка опережая «Ювентус», расположившийся на четвертом месте в турнирной таблице.

«Я не знаю, сколько очков нам понадобится, чтобы забронировать место в Лиге чемпионов, но если оторвемся, то остальным придется надеяться на нашу осечку. Наша судьба в наших руках. Будет трудно, но мы поставили перед собой цель», — добавил Гасперини.