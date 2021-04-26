Кандидат в сборную: Григоренко забил, но не спас «Коламбус»

«Тампа» — «Коламбус» — 4:3 (ОТ)

Действующий обладатель Кубка Стэнли практически гарантировал себе место в плей-офф нынешнего розыгрыша — после 48 матчей в регулярке у «Лайтнинг» 66 очков, команда Джона Купера борется за первое место в Центральном дивизионе с «Каролиной» и «Флоридой», обгоняя занимающий четвертую строчку «Нэшвилл» на 12 баллов.

«Коламбус» же несколькими днями ранее (после поражения именно от «Тампы) лишился математических шансов на попадание в плей-офф, причем произошло это с «Блю Джекетс» впервые с 2016 года, и уже никаких задач не решает. Один плюс в этом все-таки есть: защитник Владислав Гавриков и нападающий Михаил Григоренко смогут сыграть за сборную России на предстоящем чемпионате мира. До конца сезона у «синих мундиров» осталось шесть матчей.

На «Амали-Арена» счет обыденно был открыт хозяевами в середине первого периода усилиями Ондржея Палата. Впрочем, ситуация для «молний» изменилась кардинально в последние три минуты периода.

Сначала за «Коламбус» сработала российская связка: вернувшийся в состав Григоренко после передачи Гаврикова отметился мощным броском по воротам соотечественника Андрея Василевского. Для форварда этот гол стал первым с начала февраля и только третьим за весь сезон. Впоследствии он был признан второй звездой встречи.

Mikhail Grigorenko snipes one home from the high slot to tie it up!#CBJ pic.twitter.com/gvwD9bPyB9 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 26, 2021

Спустя две минуты после шайбы Григоренко «Блю Джекетс» вышли вперед благодаря голу Эрика Робинсона. Мэтью Жозеф в дебюте второго периода счет быстро сравнял, однако в самом начале третьего отрезка матча Робинсон оформил дубль и снова вывел свою команду вперед. А вот мгновениями позже был удален Григоренко, в результате чего Алекс Барре-Буле забросил свою дебютную шайбу в НХЛ и восстановил равенство на табло. На десятой секунде овертайма защитник Виктор Хедман с передачи Брейдена Пойнта принес «Лайтнинг» победу, «Коламбус» же потерпел девятое поражение кряду.

You guys believed in us the whole time, right? pic.twitter.com/ei3MMBZfGi — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) April 26, 2021

Голкипер «Лайтнинг» Василевский, пропустивший три шайбы, отразил 19 бросков из 22. Россиянин одержал 28-ю победу в сезоне и упрочил лидерство по этому показателю среди вратарей НХЛ. Его одноклубник защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметился и ушел со льда с показателем полезности +1, у его соперников Гаврикова и Григоренко тоже по +1.

«Филадельфия» — «Нью-Джерси» — 4:3 (Б)

«Флайерз» с большой долей вероятности, как и уже официально оставшиеся без шансов на плей-офф «Дэвилз», тоже досрочно завершают сезон. При этом защитник «Филадельфии» Иван Проворов на ЧМ-2021 со сборной России не поедет — и жаль, поскольку форму под конец регулярки он набрал выдающуюся, что снова продемонстрировал в игре с «Нью-Джерси».

Гости забили первыми, а шайбу на свой счет записал Майкл Маклауд. Вскоре гол Шона Кутюрье позволил «Флайерз» счет сравнять, а одним из ассистентов в моменте выступил как раз Проворов.

Sean Couturier knots it up at 1 for the Flyers mid-way through the first! Terrific tip-in tally!#AnytimeAnywhere pic.twitter.com/TCSDPWEsTu — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) April 25, 2021

Майлз Вуд и Павел Заха за десять минут до конца матча позволили «Дэвилз» вести 3:1, но «Филадельфия» сняла с игры вратаря, итогом чего стал позволивший перевести матч в овертайм дубль Клода Жиру, который свою вторую шайбу забросил за четыре секунды до сирены. Оба раза у Жиру были одни и те же ассистенты — Джеймс ван Римсдайк и Якуб Ворачек. Капитан «Флайерз», более того, довел количество набранных очков за карьеру в клубе до 850, тем самым выйдя на чистое третье место по этому показателю в истории «Филадельфии».

В овертайме голов забито не было, и встреча перешла в серию буллитов. Из шести бросков хоккеисты «Нью-Джерси» реализовали только два, у «Флайерз» — три успешные попытки и победный буллит на счету Кевина Хейза.

Проворов же, пусть свой буллит не забил, сумел набрать 26-е (7+19) очко в сезоне и заработал показатель полезности +3, что стало лучшим результатом среди всех игроков.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало» — 6:3

«Синерубашечники» очень близки к тому, чтобы остаться без Кубка Стэнли в этом сезоне, но обыгрывать не попавший в десятый антирекордный раз подряд в плей-офф «Сэйбрз» были обязаны.

В начале периода команды быстро обменялись голами: на точный бросок Мики Зибанеджада «Баффало» ответил шайбой Джеффа Скиннера. Следом большой талант Каапо Какко, так пока и не сумевший найти себя в составе «Рейнджерс», прервал свою 11-матчевую безголевую серию и вывел подопечных Дэвида Куинна вперед. Герой матча Зибанеджад затем забил еще дважды, оформив хет-трик:

сначала швед реализовал большинство с качественной передачи Артемия Панарина (это 471-е очко нападающего в НХЛ, он догнал Алексея Житника и делит с ним 21-е место по этому показателю среди российских игроков),

а в начале второго периода отметился классным сольным проходом с ассистом Павла Бучневича. Зибанеджад — единственный игрок в нынешнем сезоне НХЛ с тремя хет-триками, а Адам Фокс, тоже выступивший одним из ассистентов, стал первым защитником в этой регулярке, сделавшим 40 передач.

TAKE IT HOME, MIKA. pic.twitter.com/kNqRbeMOfp — New York Rangers (@NYRangers) April 25, 2021

Виктор Олофсон в большинстве отставание «Баффало» сумел сократить, но и свое «Рейнджерс» реализовали благодаря Какко, для которого дубль стал вторым в сезоне. А ассистировал молодому финну снова Бучневич.

До конца матча «Сэйбрз» забили еще раз в ворота Игоря Шестеркина усилиями Сэма Райнхарта, а точку поставил Кевин Руни после того, как «Баффало» снял с игры вратаря.

Бучневич с двумя ассистами заработал показатель полезности +1, у Панарина и получившего 9:43 игрового времени Виталия Кравцова — 0. Игорь Шестеркин отразил 31 удар по своим воротам.