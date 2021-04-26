«Победил бы, если бы был посвежее»: как Карацев проиграл финал Берреттини

Сенсационный выход Аслана Карацева в полуфинал Australian Open не был случайностью. После этого россиянин дошел до 1/8 турнира в Дохе, где дал конкурентный бой четвертой ракетке мира Доминику Тиму, но проиграл, однако на том же ивенте вместе с Андреем Рублевым отпраздновал победу в парном разряде. Большой успех ждал Карацева на следующем ивенте: в полуфинале в Дубае, где получил wild card, он одержал победу над соотечественником и напарником Рублевым, а в финале в двух сетах расправился с южноафриканцем Ллойдом Харрисом, тем самым выиграв первый в карьере турнир серии ATP. Позднее в Майами он уступил в 1/16 перспективному Себастьяну Корде, а на «Мастерсе» в Монте-Карло на той же стадии потерпел поражение от будущего чемпиона Стефаноса Циципаса.

Наконец, на Открытом чемпионате Сербии Карацев во второй раз встретился с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, которому проигрывал на AO-2021. В итоге российский теннисист одержал пока самую серьезную победу в жизни: за 3,5 часа полуфинального матча в Белграде он одолел серба в трех партиях. Это только третий соперник Карацева из топ-10 мирового рейтинга после Рублева и Диего Шварцмана, которого он сумел победить.

В решающем матче спустя менее чем через сутки Карацев встретился с итальянцем Маттео Берреттини, посеянным под вторым номером на турнире. Усталость сыграла ключевую роль, и поначалу довольно равный поединок с переменным успехом закончился для Карацева огромным количеством невынужденных ошибок — Берреттини обыграл россиянина на тай-брейке в трех сетах со счетом 6:1, 3:6, 7:6.

«Возможно, сказался долгий полуфинал, но я не был сосредоточен на каждом розыгрыше. Нужно отдать должное сопернику, в конце он играл фантастически и подавал очень здорово. А у меня не получалось подавать и добавлять мощи. На тай-брейке он подавал невероятно, а я выключился. Были розыгрыши, в которых я выключился, а он провел хороший тай-брейк, заставлял меня играть на пределе», — резюмировал Карацев.

В обновленном рейтинге ATP Карацев прибавил одну позицию и поднялся на 27-ю строчку. Для сравнения, прошлый год он заканчивал на 112-м месте. Кроме того, в чемпионской гонке он поднялся на пятое место с 1505 очками и теперь идет следом за Даниилом Медведевым, у лидера гонки — Циципаса — 2840 очков в активе.

«У Аслана вообще потрясающий сезон. На мой взгляд, и финал он бы выиграл, если бы был посвежее. Мне кажется,

он выглядел посильнее Берреттини, просто полуфинальный матч против Джоковича его и эмоционально, и физически вымотал. А в целом в этом году выступления потрясающие. Думаю, он и сам не ожидал, что будет показывать такие результаты.

Касательно матча с Новаком, Аслан отыграл 23 брейк-пойнта — это феноменальный результат против Джоковича, который обладает, наверное, одним из лучших приемов подачи в туре. Джокович играл в свою игру, но, на мой взгляд, был несколько ошарашен тем, насколько стабильно и остро играет Аслан. В решающие моменты Карацев показал отличный теннис», — поделился мнением о Карацеве советский и российский теннисист, двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский в разговоре с «Газетой.Ru».

В ближайшую неделю Карацев должен был выступить на турнире в Мюнхене, где получил третий номер посева. Теоретически там он мог встретиться с шестой ракеткой мира немцем Александром Зверевым, однако в день старта соревнований стало известно, что Карацев снимается с ивента, где его заменит лаки-лузер Норберт Гомбош. Причиной могла стать усталость, которая проглядывалась в игре россиянина в Сербии. Самым серьезным испытанием Карацева станет намеченный на конец мая »Ролан Гаррос», к которому все топовые теннисисты активно уже сейчас ведут подготовкой. Перед этим, впрочем, у Карацева на выбор еще больше десятка турниров, куда можно заявиться.

«Сложно делать какие-то прогнозы на «Ролан Гаррос». Да, Аслан играет уверенно, хорошо, но все-таки Большой шлем – это Большой шлем. Но он будет сеяться, и это уже значительный плюс — первые два круга у него не будет сеянных игроков. В любом случае, на Большой шлем нужно настраиваться – все-таки турнир две недели проходит. Время покажет, загадывать сложно. Будем смотреть и по сетке, какие соперники выпадут, от этого тоже многое зависит. Если проходят два изматывающих пятисетовых поединка, дальше играть достаточно сложно», — уверен Ольховский.

Также летом у Карацева в расписании Олимпийские игры. Кроме него от России в Токио должны поехать Медведев, Рублев и Карен Хачанов.