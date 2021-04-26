Драка за граффити: фанаты ЦСКА и «Спартака» устроили потасовку

Болельщики московских ЦСКА и «Спартака» устроили крупную драку перед матчем 27-го тура Российской премьер-лиги, который состоялся 25 апреля на стадионе «Открытие Арена». В потасовке приняли участие около 150 членов фанатских объединений. Инцидент произошел в Орехово-Зуевском проезде, местные жители, которые были встревожены шумом, вызвали полицейских, однако задержать патрульным никого не удалось – фанаты успели разбежаться до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Изначально, 25 апреля, полиция опровергла случившуюся драку.

«Информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах и в ряде СМИ, о якобы имевшей место драке на юго-востоке Москвы не соответствует действительности. Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений о получении телесных повреждений в Орехово-Зуевском проезде от граждан не поступало, серьезных правонарушений в Нижегородском районе столицы не зафиксировано», — указано в сообщении.

Однако уже на следующий день появилась информация, что уголовное дело по потасовке заведено – по статье «Хулиганство».

По информации Baza, оперативные сотрудники, которые прибыли на место происшествия, не застали самих участников драки, однако нашли предметы, подтверждающие, что потасовка все же была — 31 футболка белого цвета (их надевают, чтобы в пылу битвы не попасть по своим), четыре капы, балаклава и пара строительных перчаток.

В социальной сети Twitter в аккаунте Ofnews появилась видеозапись инцидента.



Во время потасовки более десятка человек получили достаточно серьезные повреждения, в том числе переломы носа и челюсти, выбитые зубы. Но в больницы и травмпункты, как утверждает Telegram-канал «Мутко против», никто из пострадавших пока не обратился, чтобы не стать фигурантом уголовного дела.

Причиной массовой потасовки стало граффити в Карачарово. Фанатские объединения достаточно давно ведут борьбу за этот кусок стены, и за несколько дней до матча представители «Спартака» сделали свое граффити, и в ночь перед матчем фанаты ЦСКА приехали его перекрашивать, что и привело к столкновению. При этом «победа» в драке досталась болельщикам красно-синих.

В отличие от потасовки матч 27-го тура чемпионата России завершился в пользу «Спартака». Победа красно-белым досталась с минимальным счетом – 1:0, а сама встреча также не обошлась без спорных решений. В нынешнем сезоне «Спартак» достаточно активно жаловался на судейство, к примеру, в самом начале чемпионата после матча с «Сочи» владелец команды Леонид Федун даже пригрозил снять клуб с турнира из-за неудовлетворительной работы арбитров.

Однако в этом матче достаточно спорное решение было принято в пользу красно-белых. На 35-й минуте встречи произошло очень неприятное столкновение – в борьбе за мяч полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в борьбе за мяч шипами врезался в нападающего «Спартака» Александра Соболева. Самолично принять решение о наказании хавбека красно-синих главный судья поединка Павел Кукуян не смог и обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR), после чего посмотрел эпизод самолично, по итогам удалив Ахметова с поля.

После игры мнения об этом удалении разделились – сообщалось, что красная карточка для армейского футболиста не справедлива, и арбитр должен был показать желтую, потому что Ахметов перед столкновением успел сыграть в мяч.

После встречи «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 50 очков. ЦСКА идет шестым, набрав на четыре балла меньше.